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Евгения Евсеева

Figma привлекла $200 млн и в пять раз увеличила оценку за год — до $10 млрд Статьи редакции

Инвестиции пойдут на развитие двух продуктов — графического онлайн-редактора и доски для совместной работы FigJam.

  • Среди инвесторов Durable Capital Partners и Morgan Stanley, который инвестировал через свою группу Counterpoint Global, пишет Bloomberg.
  • Figma основал в 2012 году Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени. Спрос на приложение вырос во время пандемии, когда большинство начало работать на удалёнке.
  • По словам Филда, инвестиции помогут Figma продолжать развивать два своих продукта — редактор и доску для совместной работы.
  • Figma представила онлайн-доску для совместной работы FigJam в апреле 2021 года. На ней можно реагировать с помощью стикеров и эмодзи, писать или рисовать.
  • Компания планирует к концу года увеличить количество сотрудников до 500 человек со 140 в начале 2020 года. Стартап не раскрывает финансовые показатели или данные о пользователях.
  • По данным Crunchbase, с момента основания Figma привлекла $132,9 млн без учёта последнего раунда. В 2020 году оценка компании достигла $2 млрд.

#новость #figma

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16 16 комментариев
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Andrey Zaynulin

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Ребята в Миро напряглись.

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Roman Moskovskiy

Andrey
0

У них тоже был жирный B на 50 лямов год назад

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Andrey Zaynulin

Roman
1

Не, Миро крытые чуваки, просто конкуренция возрастает.

Ответить

DmitriyB

Andrey
0

А что фигма может тоже самое что и миро? 

Ответить

Andrey Zaynulin

DmitriyB
1

Ты статью читал? FigJam это по сути прямой конкурент Миро. Только у фирмы есть ещё и функционал для wireframes.

Ответить

DmitriyB

Andrey
0

Я имею ввиду групповую работу, такую же продвинутую

Ответить

Ростислав

DmitriyB
0

Да, может, в дальнейшем даже лучше

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Nike I

0

Она очень помогает

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Raimond Vladimirov

0

Пора на IPO!

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Комментарий удален

Комментарий удален

Антон Семенов

0

10 млрд $ за бесплатный сервис

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Ростислав Дорожкин

Антон
0

Бесплатно ее используют когда соло работают, а когда даже небольшая студия, то приходится платить

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Славный татарин

Ростислав
0

Сейчас уже и соло платить приходится. Не знаю как можно уместиться в ограничение на три страницы? Три это только три брейкпойнта на адаптив. А там ещё компоненты и прочие запчасти минимум 3-4 съедают.

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Ростислав

Славный
0

Я на студенческой подписке сижу для соло работы

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Лунный сквер

Славный
0

А соло за что нужно платить там?

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Dmitry Mezenin

Антон
0

Они недавно ввели новую политику тарифов, там если ты в команде то всё, нужно платить или использовать дикие костыли.

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Дмитрий

0

Лучше бы офлайн версией занялись, без интернета даже макет не откроешь

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