Figma привлекла $200 млн и в пять раз увеличила оценку за год — до $10 млрд Статьи редакции
Инвестиции пойдут на развитие двух продуктов — графического онлайн-редактора и доски для совместной работы FigJam.
- Среди инвесторов Durable Capital Partners и Morgan Stanley, который инвестировал через свою группу Counterpoint Global, пишет Bloomberg.
- Figma основал в 2012 году Дилан Филд. Графический онлайн-редактор позволяет пользователям работать совместно в режиме реального времени. Спрос на приложение вырос во время пандемии, когда большинство начало работать на удалёнке.
- По словам Филда, инвестиции помогут Figma продолжать развивать два своих продукта — редактор и доску для совместной работы.
- Figma представила онлайн-доску для совместной работы FigJam в апреле 2021 года. На ней можно реагировать с помощью стикеров и эмодзи, писать или рисовать.
- Компания планирует к концу года увеличить количество сотрудников до 500 человек со 140 в начале 2020 года. Стартап не раскрывает финансовые показатели или данные о пользователях.
- По данным Crunchbase, с момента основания Figma привлекла $132,9 млн без учёта последнего раунда. В 2020 году оценка компании достигла $2 млрд.
Ребята в Миро напряглись.
У них тоже был жирный B на 50 лямов год назад
Комментарий удален
Комментарий удален
10 млрд $ за бесплатный сервис
Бесплатно ее используют когда соло работают, а когда даже небольшая студия, то приходится платить
Славный татарин
Сейчас уже и соло платить приходится. Не знаю как можно уместиться в ограничение на три страницы? Три это только три брейкпойнта на адаптив. А там ещё компоненты и прочие запчасти минимум 3-4 съедают.
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