Daniel Ahmad @ZhugeEX Of course all the comments under the announcements on Chinese social media are 16 and 17 year olds complaining about this, and I agree.



A spending cap is one thing, but not being able to play Dynasty Warriors all night as a kid would have made my childhood suck.

Конечно, все комментарии в китайских соцсетях под этой новостью — это жалобы 16- и 17-летних подростков, и я с ними согласен. Ограничение расходов — это одно, но если бы в я детстве не мог провести всю ночь за Dynasty Warriors, то детство у меня было бы отстойное.