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DTF

В Китае запустили систему распознавания лиц для отслеживания несовершеннолетних геймеров, которые играют по ночам Статьи редакции

Сначала она появится в 60 популярных играх, а затем их количество увеличат.

13 13 комментариев
1179 просмотров

Компания Tencent объявила о полноценном запуске системы «Полуночный патруль» 5 июля 2021 года.

  • Технология, которая получает данные из центральной системы общественной безопасности Китая, поможет выявлять и контролировать несовершеннолетних игроков, которые проводят большое количество времени в играх в ночное время.
  • Инициатива должна помочь в борьбе с уловками и обходными путями, которыми игроки пользуются для того, чтобы выдавать себя за взрослых и играть без ограничений в период с 22:00 до 8:00.
  • Tencent потребует выполнять сканирование лица и регистрацию под реальными именами. Любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.
  • Первоначально Tencent запустит систему «Полуночный патруль» в 60 популярных играх, включая многопользовательскую MOBA-стратегию Honor of Kings и «королевскую битву» Game for Peace — аналог PUBG в Китае. В будущем технология заработает в большем количестве игр.

Власти считают разработку эффективной, а игроки недовольны

  • В Китае стали уделять повышенное внимание игровой зависимости среди несовершеннолетних в последние несколько лет. В 2019 году власти сделали регистрацию под реальными именами обязательной в ряде популярных игр, запретили лицам младше 18 лет играть с 22:00 до 8:00 и ограничили покупки на игровых платформах.
  • Власти вмешались в ситуацию после того, как в стране произошёл ряд инцидентов, связанных с играми, включая кражи денег для пополнения счёта в игровом кафе.
  • Чрезмерная увлечённость играми некоторых молодых людей вызвала беспокойство у чиновников. Эксперты связали растущее число случаев близорукости у детей с увеличением времени, проводимым за экранами компьютеров и смартфонов.
  • Несовершеннолетние поклонники игр не рады запуску этой технологии, о чём они сообщают в социальной сети Weibo. По словам недовольных геймеров, они сами в состоянии контролировать, сколько времени проводят за своим увлечением.

Это очень печальная новость для нас, выпускников средней школы, которым осталось всего два месяца до 18-летия.

пользователь Weibo
  • Некоторые западные пользователи, включая инсайдера Даниэля Ахмада, также раскритиковали систему, отметив, что ограничения слишком суровые.
Daniel Ahmad @ZhugeEX
Of course all the comments under the announcements on Chinese social media are 16 and 17 year olds complaining about this, and I agree.

A spending cap is one thing, but not being able to play Dynasty Warriors all night as a kid would have made my childhood suck.
Конечно, все комментарии в китайских соцсетях под этой новостью — это жалобы 16- и 17-летних подростков, и я с ними согласен. Ограничение расходов — это одно, но если бы в я детстве не мог провести всю ночь за Dynasty Warriors, то детство у меня было бы отстойное.
Smiley @UnproblematicMr
@ZhugeEX I feel so bad for them 😭I remember there was days I’d play crash bandicoot till 2 in the morning
Мне их так жаль! Я помню, как в детстве играл в Crash Bandicoot до двух ночи.

#новость #tencent

13 13 комментариев
5
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13 комментариев
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Igor Filippov

9

 Это очень печальная новость для нас, выпускников средней школы, которым осталось всего два месяца до 18-летия.

Вернулся бы я назад, до 18летия - зажимался бы по подъездам с барышнями, а не в WoW гонял.

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Mikhail Che

Igor
3

Да, неплохо было, я бы и сейчас позажимался вместо того что бы на VC сидеть

Ответить

evilnw

Igor
2

Вот и выросло пропащее поколение, которое променяло бы WoW на барышень.

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Stanislav

Igor
1

Я до сих пор с ностальгией вспоминаю свое время игры в вов. Конечно может не стоило настолько много времени тратить. Но в целом не жалею , да и многие тратили времени куда больше чем я

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xxx xxx

Igor
0

Вов и демографический кризис тесно связаны видимо.

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Дмитрий Пелипас

3

а на порнхабе у них тоже сканироваться надо?🤣

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Kirill Kulagin

1

Ну кражи денег для пополнения игрового кафе это действительно веская причина для таких мер как ни крути...а что завтра ? Всю снарягу у кого нибудь сопрут ??

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Роман Киселев

1

Лол, страна в которой возраст согласия 14 лет, запрещает до 18 лет по ночам в игры играть.
Теперь понятно откуда в Китае миллиард+ человек. А ведь могли спокойно в доту катать...

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Большой жёлтый робот

0

Минус игровой нефритовый стержень с лгбт подсветка 

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Максим Рощин

0

У них просто нет тети Анжелы...

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Комментарий удален

M J

0

 Очень правильно!  Первым делом оффлайн, ну а виртуал потом, в старости

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xxx xxx

0

С детства будут учится на"бывать компьютерные системы, очень полезный навык в наше время. Кто у нас к примеру знал 10 лет назад про впн и как блокировки обходить?

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alice fox

0

Зачем под реальными именами? Школьный идентификатор при регистрации и все. За каждую тройку ограничение игрового времени.

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