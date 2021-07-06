В Китае запустили систему распознавания лиц для отслеживания несовершеннолетних геймеров, которые играют по ночам Статьи редакции
Сначала она появится в 60 популярных играх, а затем их количество увеличат.
Компания Tencent объявила о полноценном запуске системы «Полуночный патруль» 5 июля 2021 года.
- Технология, которая получает данные из центральной системы общественной безопасности Китая, поможет выявлять и контролировать несовершеннолетних игроков, которые проводят большое количество времени в играх в ночное время.
- Инициатива должна помочь в борьбе с уловками и обходными путями, которыми игроки пользуются для того, чтобы выдавать себя за взрослых и играть без ограничений в период с 22:00 до 8:00.
- Tencent потребует выполнять сканирование лица и регистрацию под реальными именами. Любой, кто откажется от процедуры или не пройдёт проверку, будет рассматриваться как несовершеннолетний и не сможет играть вечером и ночью.
- Первоначально Tencent запустит систему «Полуночный патруль» в 60 популярных играх, включая многопользовательскую MOBA-стратегию Honor of Kings и «королевскую битву» Game for Peace — аналог PUBG в Китае. В будущем технология заработает в большем количестве игр.
Власти считают разработку эффективной, а игроки недовольны
- В Китае стали уделять повышенное внимание игровой зависимости среди несовершеннолетних в последние несколько лет. В 2019 году власти сделали регистрацию под реальными именами обязательной в ряде популярных игр, запретили лицам младше 18 лет играть с 22:00 до 8:00 и ограничили покупки на игровых платформах.
- Власти вмешались в ситуацию после того, как в стране произошёл ряд инцидентов, связанных с играми, включая кражи денег для пополнения счёта в игровом кафе.
- Чрезмерная увлечённость играми некоторых молодых людей вызвала беспокойство у чиновников. Эксперты связали растущее число случаев близорукости у детей с увеличением времени, проводимым за экранами компьютеров и смартфонов.
- Несовершеннолетние поклонники игр не рады запуску этой технологии, о чём они сообщают в социальной сети Weibo. По словам недовольных геймеров, они сами в состоянии контролировать, сколько времени проводят за своим увлечением.
- Некоторые западные пользователи, включая инсайдера Даниэля Ахмада, также раскритиковали систему, отметив, что ограничения слишком суровые.
Это очень печальная новость для нас, выпускников средней школы, которым осталось всего два месяца до 18-летия.
Вернулся бы я назад, до 18летия - зажимался бы по подъездам с барышнями, а не в WoW гонял.
Да, неплохо было, я бы и сейчас позажимался вместо того что бы на VC сидеть
Ну кражи денег для пополнения игрового кафе это действительно веская причина для таких мер как ни крути...а что завтра ? Всю снарягу у кого нибудь сопрут ??
Лол, страна в которой возраст согласия 14 лет, запрещает до 18 лет по ночам в игры играть.
Теперь понятно откуда в Китае миллиард+ человек. А ведь могли спокойно в доту катать...
Комментарий удален
С детства будут учится на"бывать компьютерные системы, очень полезный навык в наше время. Кто у нас к примеру знал 10 лет назад про впн и как блокировки обходить?
Зачем под реальными именами? Школьный идентификатор при регистрации и все. За каждую тройку ограничение игрового времени.
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