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Сервисы
Nazigul Jusupova

Почтовый сервис Superhuman привлёк $75 млн от группы инвесторов при оценке в $825 млн — Forbes Статьи редакции

Деньги стартап планирует направить на разработку версий для Android и Outlook.

  • Помимо IVP в инвестиционном раунде участвовали Tiger Global, а также руководители Discord, Dropbox и другие, пишет американский Forbes со ссылкой на источников, знакомых с вопросом.
  • По оценкам Forbes, в 2020 году у Superhuman было не менее 50 тысяч пользователей. Согласно данным компании, 58% пользователей проводят в приложении более трёх часов в день и отправили в среднем 3,4 приглашения другим пользователям.
Почтовый сервис и приложение Superhuman Superhuman
  • В раунде B в 2019 году компания привлекла $33 млн от группы инвесторов во главе Andreessen Horowitz. Деньги были вложены в создание сервиса для пользователей Android и Outlook, которые составляют большую часть из списка ожидания.
  • Команда сервиса начала разработку в 2015 году и три года находилась в «режиме тишины». Её возглавил Рахул Вора (Rahul Vohra) — разработчик расширения Rapportive для Gmail, которое он продал LinkedIn в 2013 году.
  • Доступ к сервису можно получить только по приглашению от разработчиков или уже существующих пользователей. Сейчас в списке ожидания находится 450 тысяч человек, сервис работает с Gmail и iOS.
  • Главная особенность сервиса — скорость и удобство обработки писем с помощью «горячих клавиш». Он стоит $30 в месяц.
Почтовый сервис Superhuman: причины популярности…
Амбициозный стартап для тех, кто тратит на обработку почты несколько часов в день, попал в скандал…
vc.ru

#новости #superhuman

2011 просмотров
15 15 комментариев
2
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15 комментариев
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Алексей Трухин

11

Ничего не понимаю! Кому их фичи нужны? У них точно 500к реальных юзеров или они инвесторам пыль в глаза пускают?

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Gedevan

Алексей
9

Факе ит унтил юоу маке ит

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Gedevan
2

Унтил ю мэйк ит ин призон? ))

Ответить

Олег Петров

7

Сколько ни пробовал в разные годы понять в чем прикол superhuman - ну никак не получалось. «Главная особенность - быстрота работы с почтой через горячие клавиши». Ну как это может быть киллер-фичей стоимостью в $800m? :/

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Джон Картошкин

Олег
9

Согласен. Зачем ускорять то, что принципиально неправильно. Я про чтение миллиона писем в день. Всё в спам и ты суперхуман. Цена $0

Ответить

Джон Картошкин

Джон
0

Но, к слову, спрос ребята нащупали красиво.

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Vlsd Seregin

Олег
0

Ускорение чего-то всегда вроде бы стоило денег и генерило прибыль. Наприер Аппле. Посредством дизайна снимает барьеры между юзером и машинкой.

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Gedevan

6

Сейчас в списке ожидания находится 450 тысяч человек

Он стоит $30 в месяц.

Ну то есть люди такие: вот, мы хотим платить вам 13 лямов в месяц. А в суперпупер такие - нет, идите нахуй? Что за детский сад? Наебалово какое-то 

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Gedevan
0

Отож.
Искусственно создали ажиотаж, который схлынет нахуй. Либо действительно просто фэйковые цифры на бумаге.
30 баксов за «горячие клавиши» азаза 

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Александр Мазалецкий

5

Лучше бы придумали сервис, отписаться от всех, к чертям

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Vlsd Seregin

Александр
2

Новую почту заводишь и всё, а самую главную нигде не палишь. Это как с номером телефона или банковской картой или паспортными данными или кодом от сейфа двери офиса.

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Maxim Sergeevich

Vlsd
1

Заводил как-то почту техническую, чтобы связку на сайте потестить, больше нигде не не использовал, - все равно прилетел спам на следующий же день)) Впрочем, за последний год на основной почте Gmail пропустил спам всего пару раз может. Отлично работает. И большая часть всех этих функций, которые заявляются подобными сервисами, как что-то уникальное, в нем уже давно реализовано, только не всем очевидны (надо настраивать).

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Ivan Zamorev

Maxim
0

Выключите уведомления. Нет, сожгите телефон и отправляйтесь в пещеру)

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Герд Ахцигер

3

год на superhuman и считаю, что у них самый удобный (для меня) почтовый клиент. Пытался перевести на него несколько сотрудников, в процессе онбординга представитель Superhuman сказал, что он им не подойдет и не рекомендует его использовать.

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Pavel Natalia Selivanovi

0

очередной сервис оцененный в 100000 хренолиардов получил почему-то всего 100 баксов

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