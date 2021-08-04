От ночного клуба в Самаре до Кембриджа: Как я сдавал (и сдал!) вступительные экзамены на MBA

Меня зовут Даниил Щербаков, недавно я поступил на MBA в Кембридж и делюсь своей историей. В первой статье я рассказывал о муках выборах школы и финансовой стороне вопроса. Это вторая часть – про то, как я готовился к поступлению, сдавал экзамены и писал эссе. Звучит не так весело, как про деньги, но эта часть истории, возможно, даже более…