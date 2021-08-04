Почтовый сервис Superhuman привлёк $75 млн от группы инвесторов при оценке в $825 млн — Forbes Статьи редакции
Деньги стартап планирует направить на разработку версий для Android и Outlook.
- Помимо IVP в инвестиционном раунде участвовали Tiger Global, а также руководители Discord, Dropbox и другие, пишет американский Forbes со ссылкой на источников, знакомых с вопросом.
- По оценкам Forbes, в 2020 году у Superhuman было не менее 50 тысяч пользователей. Согласно данным компании, 58% пользователей проводят в приложении более трёх часов в день и отправили в среднем 3,4 приглашения другим пользователям.
- В раунде B в 2019 году компания привлекла $33 млн от группы инвесторов во главе Andreessen Horowitz. Деньги были вложены в создание сервиса для пользователей Android и Outlook, которые составляют большую часть из списка ожидания.
- Команда сервиса начала разработку в 2015 году и три года находилась в «режиме тишины». Её возглавил Рахул Вора (Rahul Vohra) — разработчик расширения Rapportive для Gmail, которое он продал LinkedIn в 2013 году.
- Доступ к сервису можно получить только по приглашению от разработчиков или уже существующих пользователей. Сейчас в списке ожидания находится 450 тысяч человек, сервис работает с Gmail и iOS.
- Главная особенность сервиса — скорость и удобство обработки писем с помощью «горячих клавиш». Он стоит $30 в месяц.
Ничего не понимаю! Кому их фичи нужны? У них точно 500к реальных юзеров или они инвесторам пыль в глаза пускают?
Сколько ни пробовал в разные годы понять в чем прикол superhuman - ну никак не получалось. «Главная особенность - быстрота работы с почтой через горячие клавиши». Ну как это может быть киллер-фичей стоимостью в $800m? :/
Согласен. Зачем ускорять то, что принципиально неправильно. Я про чтение миллиона писем в день. Всё в спам и ты суперхуман. Цена $0
Ускорение чего-то всегда вроде бы стоило денег и генерило прибыль. Наприер Аппле. Посредством дизайна снимает барьеры между юзером и машинкой.
Сейчас в списке ожидания находится 450 тысяч человек
Он стоит $30 в месяц.
Ну то есть люди такие: вот, мы хотим платить вам 13 лямов в месяц. А в суперпупер такие - нет, идите нахуй? Что за детский сад? Наебалово какое-то
Отож.
Искусственно создали ажиотаж, который схлынет нахуй. Либо действительно просто фэйковые цифры на бумаге.
30 баксов за «горячие клавиши» азаза
Лучше бы придумали сервис, отписаться от всех, к чертям
Новую почту заводишь и всё, а самую главную нигде не палишь. Это как с номером телефона или банковской картой или паспортными данными или кодом от сейфа двери офиса.
Заводил как-то почту техническую, чтобы связку на сайте потестить, больше нигде не не использовал, - все равно прилетел спам на следующий же день)) Впрочем, за последний год на основной почте Gmail пропустил спам всего пару раз может. Отлично работает. И большая часть всех этих функций, которые заявляются подобными сервисами, как что-то уникальное, в нем уже давно реализовано, только не всем очевидны (надо настраивать).
год на superhuman и считаю, что у них самый удобный (для меня) почтовый клиент. Пытался перевести на него несколько сотрудников, в процессе онбординга представитель Superhuman сказал, что он им не подойдет и не рекомендует его использовать.
очередной сервис оцененный в 100000 хренолиардов получил почему-то всего 100 баксов
Стартап привлёк $125 тысяч.
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