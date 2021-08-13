Они выступили против масштабного обновления менеджера паролей — оно хуже выглядит, медленнее работает и требует платную подписку.

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11 августа менеджер паролей 1Password выпустил предварительную версию нового приложения для Mac. Разработчики изменили интерфейс, добавили быстрый поиск и другие функции, а также сделали приложение кроссплатформенным.

Разработчики называют 1Password 8 своим лучшим приложением для Mac. Но давние пользователи 1Password встретили изменения обширной критикой.

Их не устраивает отказ от лицензионной модели и переход на Electron-версию приложения. По их мнению, она требует больше ресурсов компьютера, нелепо выглядит, а часть функций и вовсе потеряна.

А вот пользователи Windows, напротив, очень рады новому приложению — по их мнению, оно стало современным, красивым и более быстрым.

1Password 8 для Mac

Что такое 1Password — коротко

1Password — сервис для создания и запоминания паролей для различных сайтов и сервисов, а также защищённое хранилище документов и данных.

Компания зарабатывает на подписке, которая стоит от $2,99 в месяц для простых пользователей и от $7,99 за пользователя в месяц для корпоративных клиентов.

Сейчас у 1Password более 1 млн пользователей, в том числе 50 тысяч корпоративных клиентов, с которыми компания работает с 2016 года. Среди них — IBM, Slack, Dropbox, Gitlab и другие.

Число платных подписчиков к июлю 2021 года составило 90 тысяч, выручка от подписок — $120 млн в год. Сервис прибылен с первого дня, утверждают в компании.

Инвестиции в размере $200 млн 1Password привлёк в ноябре 2019 года — впервые за 14 лет. 27 июля 2021 года прошёл второй раунд — компания получила ещё $100 млн при оценке в $2 млрд.

Инвестиции нужны для агрессивного роста, расширение бизнеса и «возможных приобретений», объясняют представители 1Password.

Что изменилось в 1Password 8

Переход на Electron

Летом 2021 года 1Password представил переписанную версию приложения — в июне для Windows, а в августе для macOS.

Оно написано на языке Rust и представляет собой универсальное Electron-приложение для всех настольных платформ — Windows, Linux и macOS с единым интерфейсом.

1Password 8

Electron — кроссплатформенный фреймворк, который позволяет разрабатывать приложения для операционных систем с помощью веб-технологий Node.js и Chromium. На нём работают Slack, Microsoft Teams, Visual Studio Code и другие.

Разработчики утверждают, что использование языка Rust позволило сделать 1Password быстрее и безопаснее. Оно стало «невероятно отзывчивым во всех действиях — от разблокировки и добавления новых учетных записей до поиска нужных объектов». А благодаря Electron приложение будет одинаково хорошо работать на всех платформах, его проще поддерживать и развивать. Пользователи не заметят разницы, говорят в компании.

Окончательный отказ от лицензий

До появления подписки 1Password зарабатывал на продаже бессрочных лицензий для ПК — пользователи могли хранить пароли на локальных хранилищах и синхронизировать их через сторонние сервисы, например, iCloud или Dropbox.

С 2017 года 1Password постепенно отказывался от лицензий и переводил пользователей на ежемесячную подписку, в стоимость которой входит синхронизация и хранение паролей в облаке 1Password.

Вторая ключевая особенность 1Password 8 после Electron — разработчики окончательно отказались от модели покупки лицензий на устройство — новая версия приложения будет доступна только по подписке.

Редизайн

В 1Password 8 появилась тёмная тема, быстрый поиск по хранилищам, тегам и элементам, управление общим состоянием безопасности пользователя, новый генератор паролей и быстрое создание новых аккаунтов на сайтах.

Цель редизайна — упростить использование 1Password и дать пользователю больше информации на одном экране. Например, о том, с кем они делятся паролями и каким пользователям какие пароли доступны.

Как на 1Password 8 отреагировали пользователи Windows и что разозлило пользователей macOS

Windows

Большинство комментариев на Reddit в ветке, посвященной 1Password 8 для Windows — положительные.

Реддиторы отмечают, что версия 1Password 7 не выглядела нативно, тогда как обновленное приложение выглядит намного красивее, удобнее и работает быстрее, чем раньше.

1Password 7 для Windows

1Password 8 для Windows

Отличная работа. Я ждал обновления с тех пор, как увидел Linux-версию. jackmusick

Будет отлично выглядеть в новом интерфейсе Windows 11! fintechmen

Я пользуюсь новой версией уже день и она мне очень нравится. Интерфейс выглядит потрясающе, а приложение открывается быстрее, чем старое — это было основным страхом, так как теперь это Electron. martinhesa

Вау, наконец-то приложение не похоже на дерьмо! helmsmagus

Но отказ от локальных хранилищ и автономных лицензий на Reddit встретили разочарованием.

На форуме указано, что 1Password 8 не будет поддерживать автономные лицензии и локальные хранилища. Надеюсь, что это всего лишь тёмный паттерн, подталкивающий людей к подписке. Иначе моей семье придется перейти на другой сервис — после 12 лет использования 1Password. bl4ke

macOS

Реакция пользователей и тестировщиков на macOS противоположна: после анонса 1Password 8 форум, Reddit и Twitter наполняются жалобами от пользователей и тестировщиков.

Они критикуют отказ от нативного приложения для Mac в пользу Electron, отмечают возросшие требования к мощности устройств, объёму оперативной памяти, а также недовольны отказом от лицензий в пользу подписки.

Пользователи отмечают несколько причин, почему 1Password 8 стало хуже:

Новые функции macOS будут внедряться медленнее, чем раньше — разработчикам 1Password придется ждать, пока обновится версия Electron. Хотя, например, 1Password первым среди конкурентов добавила разблокировку по Touch ID как раз благодаря нативной версии.

Скорость работы и интерфейс приложений на Electron проигрывают нативным, утверждают реддиторы. А время, которое разработчики потратят на полировку Electron-версии, будет сопоставимо написанию нативного кода.

Electron — проект с открытым исходным кодом, в котором часто обнаруживают уязвимости. 1Password попадает под удар наравне с другими приложениями.

Веб-приложения на Electron более требовательны к ресурсам устройства: они потребляют больше памяти и быстрее разряжают аккумулятор. В отличие от VSCode, Figma и Slack менеджер паролей работает без выключения, а значит, компьютер будет в целом работать медленнее, чем раньше.

Пользователям недоступны локальные хранилища и standalone-лицензии для компьютеров. Компания вынуждает перейти на подписку и хранить данные в облаке, хотя её за это критикуют с 2017 года.

В новой версии нельзя синхронизироваться через iCloud и другие сервисы — только через облако 1Password.

Новый интерфейс выглядит «инородно и дешево».

1Password 7 для Mac

1Password 8 для macOS

Несколько недель назад 1Password собрал $100 млн инвестиций, а затем внезапно объявляет новую версию Electron-приложением. Как разработчик, я понимаю, что это сэкономит много денег и строк кода, так как появится единая кодовая база для всех платформ. Но почему не вложить часть инвестиций обратно в своё приложение? Ваши клиенты просят об этом везде, где только можно. Snorlax_Returns

Я iOS-разработчик и все мои приложения написаны на Swift (язык программирования Apple), а для iPadOS и macOS я бы использовал Mac Catalyst. Я не понимаю, зачем переписывать приложение на Electron — они зря потратили время и ресурсы. Мой MacBook Pro взлетает как самолёт каждый раз, когда я запускаю Slack и другие Electon-приложения. Теперь ещё и это. dadofbimbim

Это огромный шаг назад во всех аспектах — удалил приложение через 5 минут после установки. Это переписывание выглядит и ощущается, как дешевое и неродное дерьмо, которое не лечит болевые точки, а добавляет новых. Почему оно использует так много памяти? Почему оно выглядит так инородно? Почему мне нужно использовать урезанную версию для Safari со своими собственными и переусложненными настройками? Почему исчезли локальные хранилища и синхронизация iCloud? Вы хвастаетесь производительностью, но на деле оно хуже. Вы рекламируете новый дизайн, но во многих местах он плох. Хуже всего, что в релизе большинство проблем не решится, не надеюсь, что всё будет нормально. И я не хочу доверять пароли приложению, которое использует дырявый фреймворк — в нём снова и снова находят уязвимости. Кто подумал, что это хорошая идея?

xmanuw

Пропала синхронизация с iCloud? Что ж, я просто перенесу всё в iCloud Keychain (встроенный в iOS сервис хранения и генерации паролей). Ynodonkeyemoji

Я очень разочарован. У меня вся семья на 1Password, но буду искать альтернативы. Это недешевый сервис, который ежегодно получает огромные деньги з подписку, и я не понимаю, почему появился универсальный интерфейс для всех платформ. Вы можете позволить себе команды разработчиков, которые обеспечат наилучший опыт для каждой платформы. A54D

Я не встречал ни одного отличного приложения на Electron: заметны низкая производительность и разряд батареи, особенно на ноутбуках со встроенной графикой и слабыми процессорами. В конечном итоге людям приходится покупать новые устройства, хотя и текущие ещё работают нормально. Увидев, что 1Password получил дополнительные инвестиции, я надеялся, что усилия будут брошены на развитие собственных приложений. Увы, всё наоборот.

ForstPenguin

Спасибо за более чем десятилетний опыт работы. Теперь я в поисках замены благодаря вашей корпоративной жадности. Tred27

Только что попробовал новую версию: — UX заметно медленнее и хуже, некоторые вещи требуют дополнительного клика. — Нестандартные элементы выглядят неестественно, а само приложение — мультяшно. — Требует вдвое больше ОЗУ и ресурсов процессора. — Работает в 55 потоках против шести в 1Password 7. — Знаете картинку, которую браузер показывает, если не может загрузить изображение? Я это вижу на секунду, пока загружается любая иконка элемента. Такое ощущение, что я пользуюсь Internet Explorer 6. Когда прокручиваю список, картинки мигают, а по клику на элемент они перезагружаются.

Some-Internet-Guy

Итак, в 1Password 8: — Нет локальных хранилищ. — Нет автономных лицензий. — Есть Electron.



До свиданья.

DansGearAddiction

Пока 1Password 8 находится в раннем доступе. Разработчики подчеркивают, что она предназначена только для тестирования, и не подходит для критически важных сфер применения, например, для корпоративных пользователей.

Они обещают, что исправят найденные ошибки и добавят новые функции до выхода финальной версии приложения, а также учтут пожелания пользователей.