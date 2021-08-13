«Я не хочу доверять пароли приложению на дырявом Electron»: пользователи macOS раскритиковали новую версию 1Password Статьи редакции
Они выступили против масштабного обновления менеджера паролей — оно хуже выглядит, медленнее работает и требует платную подписку.
11 августа менеджер паролей 1Password выпустил предварительную версию нового приложения для Mac. Разработчики изменили интерфейс, добавили быстрый поиск и другие функции, а также сделали приложение кроссплатформенным.
Разработчики называют 1Password 8 своим лучшим приложением для Mac. Но давние пользователи 1Password встретили изменения обширной критикой.
Их не устраивает отказ от лицензионной модели и переход на Electron-версию приложения. По их мнению, она требует больше ресурсов компьютера, нелепо выглядит, а часть функций и вовсе потеряна.
А вот пользователи Windows, напротив, очень рады новому приложению — по их мнению, оно стало современным, красивым и более быстрым.
Что такое 1Password — коротко
1Password — сервис для создания и запоминания паролей для различных сайтов и сервисов, а также защищённое хранилище документов и данных.
Компания зарабатывает на подписке, которая стоит от $2,99 в месяц для простых пользователей и от $7,99 за пользователя в месяц для корпоративных клиентов.
Сейчас у 1Password более 1 млн пользователей, в том числе 50 тысяч корпоративных клиентов, с которыми компания работает с 2016 года. Среди них — IBM, Slack, Dropbox, Gitlab и другие.
Число платных подписчиков к июлю 2021 года составило 90 тысяч, выручка от подписок — $120 млн в год. Сервис прибылен с первого дня, утверждают в компании.
Инвестиции в размере $200 млн 1Password привлёк в ноябре 2019 года — впервые за 14 лет. 27 июля 2021 года прошёл второй раунд — компания получила ещё $100 млн при оценке в $2 млрд.
Инвестиции нужны для агрессивного роста, расширение бизнеса и «возможных приобретений», объясняют представители 1Password.
Что изменилось в 1Password 8
Переход на Electron
Летом 2021 года 1Password представил переписанную версию приложения — в июне для Windows, а в августе для macOS.
Оно написано на языке Rust и представляет собой универсальное Electron-приложение для всех настольных платформ — Windows, Linux и macOS с единым интерфейсом.
Разработчики утверждают, что использование языка Rust позволило сделать 1Password быстрее и безопаснее. Оно стало «невероятно отзывчивым во всех действиях — от разблокировки и добавления новых учетных записей до поиска нужных объектов».
А благодаря Electron приложение будет одинаково хорошо работать на всех платформах, его проще поддерживать и развивать. Пользователи не заметят разницы, говорят в компании.
Окончательный отказ от лицензий
До появления подписки 1Password зарабатывал на продаже бессрочных лицензий для ПК — пользователи могли хранить пароли на локальных хранилищах и синхронизировать их через сторонние сервисы, например, iCloud или Dropbox.
С 2017 года 1Password постепенно отказывался от лицензий и переводил пользователей на ежемесячную подписку, в стоимость которой входит синхронизация и хранение паролей в облаке 1Password.
Вторая ключевая особенность 1Password 8 после Electron — разработчики окончательно отказались от модели покупки лицензий на устройство — новая версия приложения будет доступна только по подписке.
Редизайн
В 1Password 8 появилась тёмная тема, быстрый поиск по хранилищам, тегам и элементам, управление общим состоянием безопасности пользователя, новый генератор паролей и быстрое создание новых аккаунтов на сайтах.
Цель редизайна — упростить использование 1Password и дать пользователю больше информации на одном экране. Например, о том, с кем они делятся паролями и каким пользователям какие пароли доступны.
Как на 1Password 8 отреагировали пользователи Windows и что разозлило пользователей macOS
Windows
Большинство комментариев на Reddit в ветке, посвященной 1Password 8 для Windows — положительные.
Реддиторы отмечают, что версия 1Password 7 не выглядела нативно, тогда как обновленное приложение выглядит намного красивее, удобнее и работает быстрее, чем раньше.
Но отказ от локальных хранилищ и автономных лицензий на Reddit встретили разочарованием.
macOS
Реакция пользователей и тестировщиков на macOS противоположна: после анонса 1Password 8 форум, Reddit и Twitter наполняются жалобами от пользователей и тестировщиков.
Они критикуют отказ от нативного приложения для Mac в пользу Electron, отмечают возросшие требования к мощности устройств, объёму оперативной памяти, а также недовольны отказом от лицензий в пользу подписки.
Пользователи отмечают несколько причин, почему 1Password 8 стало хуже:
- Новые функции macOS будут внедряться медленнее, чем раньше — разработчикам 1Password придется ждать, пока обновится версия Electron. Хотя, например, 1Password первым среди конкурентов добавила разблокировку по Touch ID как раз благодаря нативной версии.
- Скорость работы и интерфейс приложений на Electron проигрывают нативным, утверждают реддиторы. А время, которое разработчики потратят на полировку Electron-версии, будет сопоставимо написанию нативного кода.
- Electron — проект с открытым исходным кодом, в котором часто обнаруживают уязвимости. 1Password попадает под удар наравне с другими приложениями.
- Веб-приложения на Electron более требовательны к ресурсам устройства: они потребляют больше памяти и быстрее разряжают аккумулятор. В отличие от VSCode, Figma и Slack менеджер паролей работает без выключения, а значит, компьютер будет в целом работать медленнее, чем раньше.
- Пользователям недоступны локальные хранилища и standalone-лицензии для компьютеров. Компания вынуждает перейти на подписку и хранить данные в облаке, хотя её за это критикуют с 2017 года.
- В новой версии нельзя синхронизироваться через iCloud и другие сервисы — только через облако 1Password.
- Новый интерфейс выглядит «инородно и дешево».
Пока 1Password 8 находится в раннем доступе. Разработчики подчеркивают, что она предназначена только для тестирования, и не подходит для критически важных сфер применения, например, для корпоративных пользователей.
Они обещают, что исправят найденные ошибки и добавят новые функции до выхода финальной версии приложения, а также учтут пожелания пользователей.
Но от Electron и новой бизнес-модели компания уже вряд ли откажется — разработчики на Reddit и форуме защищают ключевые изменения новой версии и объясняют их удобством для пользователей.
Я, конечно, тоже не большой любитель Электрона, но на скриншотах интерфейс выглядит максимально близко к нативному.
Больше разочаровывает всеобщая тенденция перехода на модель подписок. Скоро потребуется отдельное приложение (за подписку, лол) для отслеживания всех подписок.
Я думаю пора бандлы просто делать :) но я съехал из-за этого с 1password
Какой из менеджеров паролей остаётся норм сегодня?
Зачем вообще такие приложения нужны, лол.
Как ученые из Якутии, исследующие насекомых-пластикоедов, создали социально значимый экологический стартап «Ксенос».
Находить баги — занятие, мягко говоря, не самое увлекательное. Но ещё более скучно — докапываться до сути и пытаться воспроизвести найденную кем-то проблему. Мы создали bugbox.io, чтобы решить эту проблему.
Служба проверит ценообразование и причины резкого роста цен.
Митапы — неформальные встречи профессионалов, в этом их ценность. В непринуждённой обстановке участники митапов знакомятся и обмениваются идеями, здесь рождается сотрудничество, партнёрство и даже дружба. Для IT-компаний митапы важный инструмент продвижения, поиска партнёров и клиентов, обучения и многого другого.
Рассказываем, как россияне поддерживали словом и рублем курьеров и официантов этим летом и какие регионы оказались более щедрыми.
Он перечислил все похищенные средства — но к части криптовалюты нужен пароль.
12 августа исполнилось 17 лет одному из первых музыкальных ресурсов России ZAYCEV.NET.
В компании сменился гендиректор и президент, а перестановки происходят на фоне спора наследников с доверительным управляющим за контроль над бизнесом.