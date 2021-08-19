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Сервисы
Маша Цепелева

OnlyFans начнёт блокировать «откровенные» эротические посты — на сервис давят платёжные сервисы и банки Статьи редакции

Авторы смогут публиковать эротические фото, если они соответствуют новым правилам платформы.

  • Изменения необходимы «из-за растущего давления со стороны банковских партнеров и платёжных сервисов». OnlyFans хочет «обеспечить долгосрочную устойчивость платформы», пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
  • На OnlyFans пользователи могут за подписку от $5 до $50 получить доступ к контенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счёт развлечений для взрослых и эротического контента.
  • 17 августа 2021 года OnlyFans объявила о запуске приложения OFTV без эротического контента, которое позволит сервису попасть в App Store и Google Play.
  • В июне 2021 года сервис сообщил, что хочет привлечь $1 млрд, чтобы выйти на массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.
  • В апреле 2021 года компания отчиталась о росте выручки на 553% за финансовый год — до $390 млн. Сумма транзакций на платформе выросла в семь раз за год до $2,36 млрд, а количество пользователей — с 20 млн в 2019 году до 120 млн на конец 2020 года.

#onlyfans #новость

1926 просмотров
32 32 комментария
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32 комментария
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Anon

10

Бред какой-то. Жалко, что как тумблер закончится.

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Jan Ben Jan

Anon
2

Reddit в это время...

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Kirill Kulagin

Anon
1

100% )) Убрали прон и тумбл сдох 8-)

Ответить

Jack Hammer

Kirill
1

Не дави на больное, я там др... Сидел.

Ответить

Kirill Kulagin

Jack
2

токаникому /там более менее все ожило......../

Ответить

Jack Hammer

Kirill
1

( ͡° ͜ʖ ͡°) ФАП НЕ ИСТРЕБИТЬ МУАХАХХАХАХАХХА ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

badResistor

Kirill
0

пруфы есть? тут друг спрашивает)

Ответить

Максим Митин

6

Нормально они себе в ногу выстрелили

Ответить

Jack Hammer

Максим
2

На лицо.

Ответить

Roman Trifonov

4

И модели просто перейдут в телеграм, а бизнес будет в упадке.

Ответить

Alexey Morozov

4

Пример Тумблера ничему не научил

Ответить

Пабы старой Руси

3

2021-й год на дворе. Все уже разобрались со своей сексуальностью. Против афганского шариата на прошлой неделе все выли. Но, нет. Платёжные системы святее Папы римского.

Ответить

Жидкий корабль

3

Блокировать главное УТП??? Ибанулись?

Ответить

Султанов Андрей

2

Не в ту сторону наш родной онлик движется ((

Ответить

Александр Хрусталев

1

Расскажите им про тумблер, пока не поздно)

Ответить

Jack Hammer

1

онлифанс

блокировать откровенные эротические посты

Помянем онлифанс и онлайн-путанъ

Ответить

Sasha Tsereteli

1

Дожили

Ответить

Kirill Tronin

1

Пусть идут по пути Pornhub - оплата в крипте и стейблкоинах

Ответить

Максим Ростокин

1

Почему частные компании (банки и ПС) пытаются брать на себя роль регуляторов, когда государство молчит?

Ответить

Sasha Guseinov

Максим
0

Ну так чьи инструменты, та и власть. Естественно до того момента, пока сверху молчат

Ответить

Занятый ихтиандр

1

OnlyFans - "Ту-ту-ту, покажи свою пи**у!"
Visa и Master Card - "А бабла ты не получишь вообще тогда" 
OnlyFans - "Ладно - ладно, мы на своём канале покажем фильм про китов и ещё Санта - Барбару"

Ответить

Максим Ростокин

Занятый
0

Зато в духовноскрепной России эти же компании завопили бы про цензуру и дискриминацию бизнеса)

Ответить

badResistor

0

т.е. сейчас есть шанс создать новую площадку...

вообще почему порн хаб это норм а онлифанс нет?

Ответить

Sasha Guseinov

badResistor
2

У порнхаб нет оплаты картой больше…

Ответить

badResistor

Sasha
1

ого... интересный момент.
Какое-то ханжество банков на законный сексуальный контент. 

Ответить

Руслан Ніколаєнко

0

бгг, кто хочет запустит аналогичный сервис? этот кажись уже все

Ответить

Jack Hammer

0

Не дави на больное!

Ответить

Jack Hammer

Jack
0

Ответ отлепился

Ответить

Добрый рубин

0

Ну вот и зачем им в гуглплей/эппстор? Такие показатели, сидели б в вебе себе тихонько. Ну разве что уверены, что не получится долго монетизировать эротику, знают, что будут какие то санкции для них.

Ответить

Kirill Kulagin

0

Ну трындец...бабы сейчас уже чемоданы в тае пакуют, где теперь вареник продовать/показывать...

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Илья М

0

это чтоже, куда же барышням податься? неужто работать теперь придется?

Ответить

Alex Mont

0

Так и из порнхаба учебник по анатомии сделают

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