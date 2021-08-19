OnlyFans начнёт блокировать «откровенные» эротические посты — на сервис давят платёжные сервисы и банки Статьи редакции
Авторы смогут публиковать эротические фото, если они соответствуют новым правилам платформы.
- Изменения необходимы «из-за растущего давления со стороны банковских партнеров и платёжных сервисов». OnlyFans хочет «обеспечить долгосрочную устойчивость платформы», пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
- На OnlyFans пользователи могут за подписку от $5 до $50 получить доступ к контенту авторов. Платформа популярна, прежде всего, за счёт развлечений для взрослых и эротического контента.
- 17 августа 2021 года OnlyFans объявила о запуске приложения OFTV без эротического контента, которое позволит сервису попасть в App Store и Google Play.
- В июне 2021 года сервис сообщил, что хочет привлечь $1 млрд, чтобы выйти на массовую аудиторию и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.
- В апреле 2021 года компания отчиталась о росте выручки на 553% за финансовый год — до $390 млн. Сумма транзакций на платформе выросла в семь раз за год до $2,36 млрд, а количество пользователей — с 20 млн в 2019 году до 120 млн на конец 2020 года.
Бред какой-то. Жалко, что как тумблер закончится.
100% )) Убрали прон и тумбл сдох 8-)
Не дави на больное, я там др... Сидел.
токаникому /там более менее все ожило......../
Нормально они себе в ногу выстрелили
2021-й год на дворе. Все уже разобрались со своей сексуальностью. Против афганского шариата на прошлой неделе все выли. Но, нет. Платёжные системы святее Папы римского.
онлифанс
блокировать откровенные эротические посты
Помянем онлифанс и онлайн-путанъ
Почему частные компании (банки и ПС) пытаются брать на себя роль регуляторов, когда государство молчит?
Ну так чьи инструменты, та и власть. Естественно до того момента, пока сверху молчат
Зато в духовноскрепной России эти же компании завопили бы про цензуру и дискриминацию бизнеса)
т.е. сейчас есть шанс создать новую площадку...
вообще почему порн хаб это норм а онлифанс нет?
У порнхаб нет оплаты картой больше…
ого... интересный момент.
Какое-то ханжество банков на законный сексуальный контент.
Не дави на больное!
Ну трындец...бабы сейчас уже чемоданы в тае пакуют, где теперь вареник продовать/показывать...
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