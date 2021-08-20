Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games Статьи редакции
Google собиралась либо выкупить долю Tencent, либо объединиться с ней для контроля над Epic Games.
- Google рассматривала частичную или полную покупку Epic в ходе разбирательств перед запуском Fortnite на Android. Компания понимала, что Epic может не принять предложение и рассматривала другие варианты, пишет Pritocol.
- Одним из них было сближение с Tencent, которая владеет 40% Epic Games. Google собиралась либо выкупить акции у Tencent, либо объединиться с ней для покупки 100% акций Epic Games.
- Также из документов суда стало известно, что Apple получала крупные выплаты за установку поисковой системы Google по умолчанию в браузере Safari на iPhone.
- Представитель Apple также предлагал Google «действовать единым фронтом» для борьбы с попытками Epic снизить комиссию.
- Также в документах упоминаются подробности инициативы Project Hug. Google запустила её после того, как Epic Games выпустила Fortnite для Android с возможностью его загрузки только через сайт.
- Google подсчитала, что может потерять около $6 млрд выручки, если они последуют примеру Epic. Чтобы убедить разработчиков не уходить из Google Play, компания платила «сотни миллионов долларов» в рамках секретных сделок с 20 компаниями, в том числе Activision Blizzard.
Ой как демократично и законно 👍
В своё время Intel делал скидки компаниям которые собирали компьютеры на их процессорах, а разницу те забирали себе. Везде все пытаются выдавить тех кто мешает бизнесу.
Объясните кратко пжлст, че за муть с фортнайтом, плей маркетом, гуглом и эпиком?
Epic Games, использовала свою систему для доната. Магазинам Apple и Google это не понравилось, по правилам платформ, разработчики должны использовать их систему, платформа забирала 30% выручки себе, эпикам это не понравилось, они использовали свою систему. Комиссию вроде снизили.
"Давайте купим контору которую пытаемся кастрировать".
Но разве это не тоже самое, что кастрировать самого себя?!
Полностью на стороне Эпик. Антимонопольщики должны додавить, чтобы обязать Гугл и Эпл разрешать сторонние магазины и скачивать любые сторонние приложения. Телефон мой, что хочу, то и ставлю. И на общую систему это никак повлиять не может. Просто жадность у этих грабителей зашкаливает, 30%, за что?
Так вы и так можете ставить на свой телефон всё, что хотите. Никто Вам этого не запрещает.
Epic Games это не просто там какой-то фортнайт. Это самый популярный игровой движок на рынке Unreal Engine
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