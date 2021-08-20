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Евгения Евсеева

Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games Статьи редакции

Google собиралась либо выкупить долю Tencent, либо объединиться с ней для контроля над Epic Games.

  • Google рассматривала частичную или полную покупку Epic в ходе разбирательств перед запуском Fortnite на Android. Компания понимала, что Epic может не принять предложение и рассматривала другие варианты, пишет Pritocol.
  • Одним из них было сближение с Tencent, которая владеет 40% Epic Games. Google собиралась либо выкупить акции у Tencent, либо объединиться с ней для покупки 100% акций Epic Games.
  • Также из документов суда стало известно, что Apple получала крупные выплаты за установку поисковой системы Google по умолчанию в браузере Safari на iPhone.
  • Представитель Apple также предлагал Google «действовать единым фронтом» для борьбы с попытками Epic снизить комиссию.
  • Также в документах упоминаются подробности инициативы Project Hug. Google запустила её после того, как Epic Games выпустила Fortnite для Android с возможностью его загрузки только через сайт.
  • Google подсчитала, что может потерять около $6 млрд выручки, если они последуют примеру Epic. Чтобы убедить разработчиков не уходить из Google Play, компания платила «сотни миллионов долларов» в рамках секретных сделок с 20 компаниями, в том числе Activision Blizzard.
Первая неделя суда Epic Games против Apple…
На первых заседаниях стало многое известно об отношениях компаний и ключевых обвинениях Apple в…
vc.ru

#новость #google #apple #tencent #epicgames

1647 просмотров
13 13 комментариев
10
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13 комментариев
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Сергей Щукин

3

Ой как демократично и законно 👍

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Леонид Бережной

Сергей
4

Обычный бизнес, не?

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Артур

Сергей
1

При чем тут «демократия»?

Ответить

mnktlux

3

Как интересно наблюдать за битвой

Ответить

Вадим Трушин

2

В своё время Intel делал скидки компаниям которые собирали компьютеры на их процессорах, а разницу те забирали себе. Везде все пытаются выдавить тех кто мешает бизнесу.

Ответить

Владислав Рогов

0

Объясните кратко пжлст, че за муть с фортнайтом, плей маркетом, гуглом и эпиком?

Ответить

mnktlux

Владислав
1

Epic Games, использовала свою систему для доната. Магазинам Apple и Google это не понравилось, по правилам платформ, разработчики должны использовать их систему, платформа забирала 30% выручки себе, эпикам это не понравилось, они использовали свою систему. Комиссию вроде снизили.

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mnktlux

mnktlux
0

30% это большая сумма, треть от выручки просто потому что. У самих эпиков 12%, не помню точно. У Стима 20-30%.

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Светлана

mnktlux
0

Корпорация Valve дешевить не может. Они очень сильно стоят в США, хоть и Blizzard Entertainment, но они больше по комиксам.

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Джон Картошкин

0

"Давайте купим контору которую пытаемся кастрировать".
Но разве это не тоже самое, что кастрировать самого себя?!

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Маркетологов к стенке

0

Полностью на стороне Эпик. Антимонопольщики должны додавить, чтобы обязать Гугл и Эпл разрешать сторонние магазины и скачивать любые сторонние приложения. Телефон мой, что хочу, то и ставлю. И на общую систему это никак повлиять не может. Просто жадность у этих грабителей зашкаливает, 30%, за что?

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Get Money

Маркетологов
0

Так вы и так можете ставить на свой телефон всё, что хотите. Никто Вам этого не запрещает.

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lakoros

0

Epic Games это не просто там какой-то фортнайт. Это самый популярный игровой движок на рынке Unreal Engine

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