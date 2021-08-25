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Сервисы
Nazigul Jusupova

Сервис медитаций Headspace объединился с сервисом для психотерапии Ginger в платформу по поддержке психического здоровья Статьи редакции

Платформа будет предлагать все услуги по психическому здоровью — от профилактики до клинического лечения.

4 4 комментария
884 просмотров

В объединённой компании Headspace Health будут работать 800 человек, она будет использовать технологии, чтобы сделать медицинскую помощь доступной в 190 странах.

Условия сделки не разглашаются. По данным TechCrunch, процесс слияния завершится в четвёртом квартале 2021 года. Оценка новой компании составит $3 млрд.

Headspace Health

Президентом объединённой компании станет нынешний гендиректор Headspace СиСи Моркен, а глава Ginger Рассел Гласс — гендиректором Headspace Health.

Решение о слиянии компании принято на фоне влияния пандемии на психическое здоровье людей во всём мире.

В компании считают, что проблему психического здоровья нельзя решить наймом терапевтов или медицинским обслуживанием в онлайне. Headspace Health планируют интегрировать в одну платформу весь спектр потребностей в области психического здоровья — от профилактики до клинической помощи.

  • В августе 2020 года американский сервис для психотерапии Ginger привлёк инвестиции на $50 млн от частного инвестора, венчурных фондов Advance Venture Partners, Cigna Ventures и других.
  • Сервис Headspace в июне 2020 года привлёк $47,7 млн на исследования пользы медитаций для здоровья.

#новости #headspace #ginger

4 4 комментария
6
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Евгений Старых

0

Он в РФ работает?

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Ivan Miasnikov

0

Очень интересная движуха :) Бандлы для ментального здоровья

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Itsdyfkd

–2

Https//cinemas.tv stream.biz

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Игорь Кузнецов

–3

Ginger - песда на сленге  

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