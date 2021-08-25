Сервис медитаций Headspace объединился с сервисом для психотерапии Ginger в платформу по поддержке психического здоровья Статьи редакции
Платформа будет предлагать все услуги по психическому здоровью — от профилактики до клинического лечения.
В объединённой компании Headspace Health будут работать 800 человек, она будет использовать технологии, чтобы сделать медицинскую помощь доступной в 190 странах.
Условия сделки не разглашаются. По данным TechCrunch, процесс слияния завершится в четвёртом квартале 2021 года. Оценка новой компании составит $3 млрд.
Президентом объединённой компании станет нынешний гендиректор Headspace СиСи Моркен, а глава Ginger Рассел Гласс — гендиректором Headspace Health.
Решение о слиянии компании принято на фоне влияния пандемии на психическое здоровье людей во всём мире.
В компании считают, что проблему психического здоровья нельзя решить наймом терапевтов или медицинским обслуживанием в онлайне. Headspace Health планируют интегрировать в одну платформу весь спектр потребностей в области психического здоровья — от профилактики до клинической помощи.
- В августе 2020 года американский сервис для психотерапии Ginger привлёк инвестиции на $50 млн от частного инвестора, венчурных фондов Advance Venture Partners, Cigna Ventures и других.
- Сервис Headspace в июне 2020 года привлёк $47,7 млн на исследования пользы медитаций для здоровья.
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