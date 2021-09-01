Что такое шумоподавление в наушниках и как это работает

Технология активного шумоподавления появилась еще в середине прошлого века и изначально применялась в авиации. В наши дни она на слуху благодаря тому, что ее можно найти в наушниках. Но далеко не каждый пользователь до конца понимает, что это такое и как это работает.