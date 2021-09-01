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Сервисы
Маша Цепелева

Основатели сервиса для рассылок Mailchimp начали переговоры о продаже компании за $10 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Компанией заинтересовался американский разработчик финансовых сервисов Intuit, сообщают источники.

  • Сделка объединит двух разработчиков бизнес-сервисов: Intuit предлагает программу для бухгалтеров QuickBooks, а Mailchimp — автоматизированные рассылки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к сделке. Они добавили, что у компании может появиться ещё один покупатель.
  • По словам одного из источников, в 2020 году прибыль Mailchimp составила $300 млн до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. В январе Mailchimp купила платформу Chatitive для SMS-рассылок.
  • Intuit основана в 1983 году. По данным на 1 сентября 2021 года, капитализация компании — около $155 миллиардов долларов. В 2021 году её акции выросли на 49%.
  • В декабре 2020 года Intuit купила сервис для управления финансами Credit Karma за $7,1 млрд.

#новость #intuit #mailchimp

1392 просмотров
13 13 комментариев
6
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Nikolay Belousov

6

$ 10 млрд за компанию с прибылью в $ 300 млн?
Выручка Mailchimp если что:
2019 год $ 700 млн
2020 год $ 750 млн
То есть драматичного роста нет и не предвидится.

Полагаю реальная сумма сделки - ±$ 3 млрд, а $ 10 млрд - потенциальная оценка в случае выполнения KPI и так далее.

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Илья Попов

Nikolay
1

Вы правы. У меня такое ощущение, что под сделки кроется кое-что, о котором не говорят. 

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Павел Воронов

Nikolay
0

Что не так? Оценочная стоимость- 3 года горизонт возврата инвестиций.

Прибыль это очень хорошо, если сравнивать с тем, что очень убыточно, и стоит овердохуя.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

1

Чето актив совсем непрофильный... Ладно бы они брали контору чтобы её подвырастить слегка и продать дороже. Но тут не совсем ясно как они это планируют сделать. Ну а при текущей прибыли, на одних дивидендах, окупаться это дело будет очень долго 

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Стас Иванов

БАБКА
0

Больше похоже, что покупают для расширения клиентской базы

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Стас
0

Так это же не сильно пересекающиеся аудитории. У большинства крупных и средних компаний - маркетологи отдельно, бухгалтеры отдельно. Ну а у мелких бухучёт часто на аутсорсе 

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Стас Иванов

БАБКА
0

А для чего ещё можно покупать старушку Mailchimp?
От email-маркетинга уходят в сторону instant сообщений и оповещений.
Для внутренней интеграции слишком большая трата, чтобы smtp сервак себе сделать, где в спам письма не будут падать.

update: Хотя с другой стороны, если у них много бухов, и бухи-амеры такие же, как у нас, то им может зайти такая инновация, как автоматическая рассылка писем 😀

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Андрей Орлов

SA
0

@Инспектор 

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Андрей Орлов

Mohidul
0

@Инспектор 

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Madina Djalilova

0

Мы от них ушли, когда они в прошлом году в $ несколько раз нам цены повышали при небольшом совсем приросте нашей рассылочной массы...

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Infinity Trap

0

@Инспектор

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Илья Попов

0

300 миллионов до вычета процентов если умножить на 33,3 получится 10 миллиардов. Значит окупится через 33 года. Не понимаю какую выгоду получат от этой сделки.

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andr oid

0

Сначала Twilio купили Sendgrid, теперь Intuit покупает Mailchimp.
Что происходит с рассыльщиками?

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