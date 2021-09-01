Основатели сервиса для рассылок Mailchimp начали переговоры о продаже компании за $10 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Компанией заинтересовался американский разработчик финансовых сервисов Intuit, сообщают источники.
- Сделка объединит двух разработчиков бизнес-сервисов: Intuit предлагает программу для бухгалтеров QuickBooks, а Mailchimp — автоматизированные рассылки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к сделке. Они добавили, что у компании может появиться ещё один покупатель.
- По словам одного из источников, в 2020 году прибыль Mailchimp составила $300 млн до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. В январе Mailchimp купила платформу Chatitive для SMS-рассылок.
- Intuit основана в 1983 году. По данным на 1 сентября 2021 года, капитализация компании — около $155 миллиардов долларов. В 2021 году её акции выросли на 49%.
- В декабре 2020 года Intuit купила сервис для управления финансами Credit Karma за $7,1 млрд.
$ 10 млрд за компанию с прибылью в $ 300 млн?
Выручка Mailchimp если что:
2019 год $ 700 млн
2020 год $ 750 млн
То есть драматичного роста нет и не предвидится.
Полагаю реальная сумма сделки - ±$ 3 млрд, а $ 10 млрд - потенциальная оценка в случае выполнения KPI и так далее.
Вы правы. У меня такое ощущение, что под сделки кроется кое-что, о котором не говорят.
Что не так? Оценочная стоимость- 3 года горизонт возврата инвестиций.
Прибыль это очень хорошо, если сравнивать с тем, что очень убыточно, и стоит овердохуя.
Чето актив совсем непрофильный... Ладно бы они брали контору чтобы её подвырастить слегка и продать дороже. Но тут не совсем ясно как они это планируют сделать. Ну а при текущей прибыли, на одних дивидендах, окупаться это дело будет очень долго
Больше похоже, что покупают для расширения клиентской базы
Так это же не сильно пересекающиеся аудитории. У большинства крупных и средних компаний - маркетологи отдельно, бухгалтеры отдельно. Ну а у мелких бухучёт часто на аутсорсе
А для чего ещё можно покупать старушку Mailchimp?
От email-маркетинга уходят в сторону instant сообщений и оповещений.
Для внутренней интеграции слишком большая трата, чтобы smtp сервак себе сделать, где в спам письма не будут падать.
update: Хотя с другой стороны, если у них много бухов, и бухи-амеры такие же, как у нас, то им может зайти такая инновация, как автоматическая рассылка писем 😀
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Мы от них ушли, когда они в прошлом году в $ несколько раз нам цены повышали при небольшом совсем приросте нашей рассылочной массы...
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
300 миллионов до вычета процентов если умножить на 33,3 получится 10 миллиардов. Значит окупится через 33 года. Не понимаю какую выгоду получат от этой сделки.
Сначала Twilio купили Sendgrid, теперь Intuit покупает Mailchimp.
Что происходит с рассыльщиками?
Комментарий удален
Комментарий удален
Школьники — об идеальном учебном заведении.
Количество счетов частных инвесторов на Московской бирже превысило 12 млн. Российский бизнес также начинает инвестировать на фондовом рынке. Поговорим о преимуществах брокерского счета, которые могут пригодиться юридическим лицам.
Технология активного шумоподавления появилась еще в середине прошлого века и изначально применялась в авиации. В наши дни она на слуху благодаря тому, что ее можно найти в наушниках. Но далеко не каждый пользователь до конца понимает, что это такое и как это работает.
В основе технологии — диффузионные модели.
В своей новой книге "Invention: A Life" основатель Dyson Джеймс Дайсон рассказал, как подошёл к созданию электромобиля N526 и почему так и не выпустил его.
Теперь пополнить брокерский счёт можно быстро и без комиссии через «Систему быстрых платежей» (СБП). Рассказываем, как это сделать.
Широкая общественность узнала об OnlyFans во время пандемии. Тогда на платформу вышли знаменитые артисты, такие как Карди Би и H.E. R. Даже Бейонсе обзавелась личным аккаунтом. Как получилось, что почти в один момент многие известные исполнители начали использовать платформу, предназначенную для порно?
30 августа бывшая супруга основателя компании Ирина Трубникова запретила Буйлову использовать товарные знаки бренда.
Клиенты получат все активные заказы, заверил ритейлер. Что будет с долгами перед партнёрами, пока неясно.
Уже доступен для предзаказа.