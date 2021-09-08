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Сервисы
Илья Склюев

Как улучшить изображение нейросетью: десять сервисов Статьи редакции

Что делать, если картинка плохая и всё размыто — бесплатно и платно.

3 3 комментария
783 просмотров

Zyro AI Image Upscaler

Полностью бесплатный сервис компании Zyro позволяет обрабатывать фотографии с помощью глубоких свёрточных нейросетей. Сайт не разрешает самому выбрать настройки улучшения изображения и увеличивает качество в автоматическом режиме в два раза.

Zyro AI Image Upscaler

Waifu2x

Бесплатный онлайн-сервис для повышения качества не только фотографий, но и рисунков. ПО на основе глубоких свёрточных нейросетей позволяет убрать шумы и увеличить размер изображений в два раза без потери качества. При обработке снимка предлагается выбрать его тип: рисунок или фотография.

Waifu2x

Let’s Enhance

Онлайн-сервис улучшает качество фотографий до 16 раз с помощью технологий искусственного интеллекта. При обработке изображений Let’s Enhance корректирует их цвет и тон, а также убирает шумы. На сайт можно загрузить сразу несколько изображений и запустить их одновременную обработку.

Разработчики утверждают, что Let’s Enhance работает на основе глубоких свёрточных нейросетей. В бесплатной версии пользователи могут улучшить до четырёх раз качество пяти фото. Подписка на неограниченную обработку 100 изображений стоит $9 в месяц, за обработку 300 фотографий придётся заплатить $24, а за 500 — $34.

Let's Enhance

AI Image Enlarger

Сайт предоставляет пользователям шесть онлайн-инструментов на основе ИИ:

  • для улучшения качества до восьми раз;
  • повышения резкости;
  • удаления шумов;
  • улучшения цвета и контрастности;
  • ретуши лиц;
  • удаления фона.

В бесплатной версии AI Image Enlarger позволяет обработать до восьми изображений в месяц. Премиальная подписка стоит $9, корпоративный пакет — $19.

AI Image Enlarger

Deep Image

Онлайн-сервис, в котором можно обработать сразу несколько изображений одновременно. В бесплатной версии сайт позволяет улучшить качество пяти снимков до четырёх раз. Ежемесячная подписка на обработку 100 изображений обойдётся пользователю в $9, на 500 и 1000 — в $39 и $69 соответственно.

Изображения после обработки доступны в разрешениях 6250 x 4000 px, 12020 x 2080 px и 5000 x 5000 px.

Deep Image

Vance AI Image Enlarger

Разработчики утверждают, что Image Enlarger может улучшить качество изображения с помощью ИИ до восьми раз без потери качества. Все загруженные на сайт фотографии удаляются спустя 24 часа после обработки.

В сервисе можно бесплатно улучшить качество трёх фотографий. Подписка стоит $9,9 за 200 изображений и $19,9 за 500 изображений.

Vance AI Image Enlarger

icons8 AI Image Upscaler

Сайт увеличивает фотографии в два-четыре раза и предоставляет доступ к своему API по цене от $250 за месяц. Сервис можно бесплатно использовать для обработки трёх изображений, дальше придётся платить по $0,2 за один снимок. За $9 можно обработать 100 изображений в месяц, за $99 — неограниченное количество фото.

icons8 AI позволяет увеличивать фотографии до разрешения 3000x3000 px.

icons8 AI Image Upscaler

Crea8tiveAI Photo Refiner

Онлайн-сервис предлагает улучшить качество изображений до 16 раз за счёт увеличения пикселей в четыре раза по вертикали и горизонтали с помощью ИИ. Photo Refiner также очищает фотографий от шума. На обработку снимков сервису требуется 10 секунд.

Улучшения качества одной фотографии в Photo Refiner стоит $4,99. У сервиса есть несколько вариантов подписки:

  • 200 снимков в месяц за $48;
  • 500 снимков в месяц за $98;
  • 3000 снимков в месяц за $297;
  • 5000 снимков в месяц за $450;
  • 10 тысяч снимков в месяц за $8000.

При подписке пользователь получит доступ к другим средствам обработки изображений от Crea8tiveAI.

Crea8tiveAI

Upscale Pics

Этот онлайн-сервис позволяет бесплатно увеличивать снимки до восьми раз, убирать шум с фотографий и сжимать изображения. При оплате подписки Upscale Pics разрешает пользователю загружать сразу несколько файлов для обработки и улучшать разрешение до 20000 x 20000 px.
Подписка стоит $10 в месяц или $60 в год.

Upscale Pics

Topaz Gigapixel AI

Сервис для обработки изображений с помощью технологий искусственного интеллекта, который может работать как отдельная программа или плагин для Adobe Photoshop. В основе сервиса лежат нейронные сети, обученные на «миллионах изображений» разных видов — от пейзажей и портретов до архитектуры. Gigapixel AI стоит $99,99, на сайте можно ознакомиться с бесплатной демо-версией перед покупкой.

Topgaz Gigapixel AI

#подборка #нейросети

3 3 комментария
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3 комментария
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Сергей Бурасов

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Спасибо за информацию. Как раз к месту!

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sardelkin

0

Waifu2x можно на комп установить при желании и требуемом железе https://github.com/lltcggie/waifu2x-caffe

GitHub - lltcggie/waifu2x-caffe: waifu2xのCaffe版
waifu2xのCaffe版. Contribute to lltcggie/waifu2x-caffe development by creating an account on GitHub.
github.com
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Andy Ch

0

Интересная подборка, спасибо большое! 👍

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