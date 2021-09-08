Как улучшить изображение нейросетью: десять сервисов Статьи редакции
Что делать, если картинка плохая и всё размыто — бесплатно и платно.
Полностью бесплатный сервис компании Zyro позволяет обрабатывать фотографии с помощью глубоких свёрточных нейросетей. Сайт не разрешает самому выбрать настройки улучшения изображения и увеличивает качество в автоматическом режиме в два раза.
Бесплатный онлайн-сервис для повышения качества не только фотографий, но и рисунков. ПО на основе глубоких свёрточных нейросетей позволяет убрать шумы и увеличить размер изображений в два раза без потери качества. При обработке снимка предлагается выбрать его тип: рисунок или фотография.
Онлайн-сервис улучшает качество фотографий до 16 раз с помощью технологий искусственного интеллекта. При обработке изображений Let’s Enhance корректирует их цвет и тон, а также убирает шумы. На сайт можно загрузить сразу несколько изображений и запустить их одновременную обработку.
Разработчики утверждают, что Let’s Enhance работает на основе глубоких свёрточных нейросетей. В бесплатной версии пользователи могут улучшить до четырёх раз качество пяти фото. Подписка на неограниченную обработку 100 изображений стоит $9 в месяц, за обработку 300 фотографий придётся заплатить $24, а за 500 — $34.
Сайт предоставляет пользователям шесть онлайн-инструментов на основе ИИ:
- для улучшения качества до восьми раз;
- повышения резкости;
- удаления шумов;
- улучшения цвета и контрастности;
- ретуши лиц;
- удаления фона.
В бесплатной версии AI Image Enlarger позволяет обработать до восьми изображений в месяц. Премиальная подписка стоит $9, корпоративный пакет — $19.
Онлайн-сервис, в котором можно обработать сразу несколько изображений одновременно. В бесплатной версии сайт позволяет улучшить качество пяти снимков до четырёх раз. Ежемесячная подписка на обработку 100 изображений обойдётся пользователю в $9, на 500 и 1000 — в $39 и $69 соответственно.
Изображения после обработки доступны в разрешениях 6250 x 4000 px, 12020 x 2080 px и 5000 x 5000 px.
Разработчики утверждают, что Image Enlarger может улучшить качество изображения с помощью ИИ до восьми раз без потери качества. Все загруженные на сайт фотографии удаляются спустя 24 часа после обработки.
В сервисе можно бесплатно улучшить качество трёх фотографий. Подписка стоит $9,9 за 200 изображений и $19,9 за 500 изображений.
Сайт увеличивает фотографии в два-четыре раза и предоставляет доступ к своему API по цене от $250 за месяц. Сервис можно бесплатно использовать для обработки трёх изображений, дальше придётся платить по $0,2 за один снимок. За $9 можно обработать 100 изображений в месяц, за $99 — неограниченное количество фото.
icons8 AI позволяет увеличивать фотографии до разрешения 3000x3000 px.
Онлайн-сервис предлагает улучшить качество изображений до 16 раз за счёт увеличения пикселей в четыре раза по вертикали и горизонтали с помощью ИИ. Photo Refiner также очищает фотографий от шума. На обработку снимков сервису требуется 10 секунд.
Улучшения качества одной фотографии в Photo Refiner стоит $4,99. У сервиса есть несколько вариантов подписки:
- 200 снимков в месяц за $48;
- 500 снимков в месяц за $98;
- 3000 снимков в месяц за $297;
- 5000 снимков в месяц за $450;
- 10 тысяч снимков в месяц за $8000.
При подписке пользователь получит доступ к другим средствам обработки изображений от Crea8tiveAI.
Этот онлайн-сервис позволяет бесплатно увеличивать снимки до восьми раз, убирать шум с фотографий и сжимать изображения. При оплате подписки Upscale Pics разрешает пользователю загружать сразу несколько файлов для обработки и улучшать разрешение до 20000 x 20000 px.
Подписка стоит $10 в месяц или $60 в год.
Сервис для обработки изображений с помощью технологий искусственного интеллекта, который может работать как отдельная программа или плагин для Adobe Photoshop. В основе сервиса лежат нейронные сети, обученные на «миллионах изображений» разных видов — от пейзажей и портретов до архитектуры. Gigapixel AI стоит $99,99, на сайте можно ознакомиться с бесплатной демо-версией перед покупкой.
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