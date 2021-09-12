Napster, LimeWire и другие: пиратские сервисы из начала 2000-х, которые сделали музыку доступной Статьи редакции
Появление формата MP3 в начале 90-х впервые позволило людям слушать музыку бесплатно и без ограничений. The Next Web вспоминает, какие были популярные пиратские сервисы и как они работали.
В начале 1990-х годов музыка была доступна на CD-дисках: песни записывались в формате WAV, в котором один трек занимал около 42 МБ. Интернет уже существовал, но передавать с его помощью музыку было бессмысленно, пишет издание: файлы были слишком большие, поэтому на загрузку одной песни могло уйти около трёх часов.
В 1993 году появился формат MP3, благодаря которому файлы можно было сжимать до небольших размеров: одна MP3-песня занимала около 3,24 МБ — почти в 13 раз меньше, чем в формате WAV. Благодаря этому, песни можно было передавать быстрее — началась эра пиратских сервисов.
На сами сервисы музыку никто не загружал, они обеспечивали p2p-соединение: связывали два компьютера. Так «владельцы» треков могли передать их напрямую желающим. Делали это просто потому, что хотят помочь, пишет издание.
IRC
Созданный в 80-х годах протокол для обмена сообщениями должен был помогать находить серверы с чатами по интересам, но стал одним из первых способов распространения нелегальной музыки. Чтобы скачать музыку с помощью IRC, сначала нужно было:
- Найти сервер, где люди делятся друг с другом аудиофайлами.
- Узнать, есть ли у них музыка, которую хочется найти. Если нет, искать другой сервер.
- Если нужные треки есть, то договориться о передаче с пользователем, который может им поделиться, пока он онлайн.
«Владельцы» аудиофайлов добавляли в описание чатов список песен, которые у них есть, чтобы упростить поиски. Некоторые даже писали скрипты и оформляли баннеры, чтобы рекламировать свои музыкальные каталоги.
Napster
В 1999 году 18-летний американец Шон Фаннинг бросил сам себе вызов — программировать 60 часов без остановки. Результатом стал Napster — бесплатный сервис для обмена файлами.
Пользователь писал в поисковой строке названия нужных треков, и сервис показывал список людей, у которых они были. Чтобы загрузить песни, нужно было дождаться, пока «владельцы» треков появятся в сети, и нажать «скачать». Napster создавал канал обмена файлами между двумя компьютерами.
В 2000 году у Napster было 80 млн пользователей, а через год сервис перестал работать из-за судебных разбирательств с музыкантами, среди которых были Metallica и Dr.Dre.
В 2020 году компания Rhapsody купила торговую марку и логотип Napster и запустила легальный стриминговый сервис — подписка на него стоит $9,99 в месяц.
Audiogalaxу
Audiogalaxy появился в 1998 году, однако стал популярным только после закрытия Napster.
Для скачивания нужно было открыть сервис, выбрать песни и добавить их в Satellite — программу для анонимной передачи файлов.
- Она сама искала людей, у которых песни есть в коллекции.
- Устанавливала p2p-соединение с владельцем музыки, когда тот появлялся в сети.
- Загружала песни на компьютер пользователя, который их искал.
Gnutella и LimeWire
В 2000 году основатели Winamp Джастин Френкель и Том Пеппер создали p2p-сеть Gnutella. На пике развития она занимала около 40% рынка обмена файлами.
Gnutella поддерживала работу нескольких клиентских сервисов для обмена файлами, самый популярный из которых LimeWire. Через него можно было не только передавать музыку, а также переписываться с теми, кто её скачивает.
Первые иски против LimeWire начались в 2006 году, но он перестал работать только в 2010 году. Разработчику пришлось выплатить $105 млн 13 звукозаписывающим компаниям, чтобы урегулировать споры.
Большинство нелегальных P2P-приложений 2000-х также прекратили работу из-за судов с правообладателями. Немногие, однако, выжили и стали легальными: например, эстонский сервис KaZaa, пишет The Next Web.
На загрузку одной песни могло уйти около трёх часов.
Скорее, трёх дней. Три часа — это уже в скоростях конца девяностых. Примерно, десять мегабайт в час.
Управление знаниями (knowledge management, KM) — это организованная система процессов для сбора знаний и навыков и передачи их внутри компании. Это облегчает онбординг (адаптацию) новых сотрудников и передачу задач от одних исполнителей или команд другим.
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Появление формата MP3 в начале 90-х впервые позволило людям слушать музыку бесплатно и без ограничений. The Next Web вспоминает, какие были популярные пиратские сервисы и как они работали.
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