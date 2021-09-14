Госприложение для защиты от спама в Китае «сдавало» властям читателей Bloomberg и других иностранных сайтов с новостями Статьи редакции
При этом без антифрод-приложения будет трудно снять жильё, записать детей в школу и получить паспорт, рассказывает Financial Times.
С помощью антифрод-приложения National Anti-Fraud Centre китайская полиция вычисляет и допрашивает граждан, которые заходят на зарубежные сайты о финансах, узнало FT.
Приложение запустил в марте 2021 года Национальный центр по борьбе с мошенничеством — по инициативе Министерства общественной безопасности. По задумке приложение должно было блокировать подозрительные телефонные звонки и выявлять вредоносные программы. Так власти хотели бороться с мошенничеством со стороны заграничных компаний.
Само Министерство безопасности всего лишь рекомендовало загрузить приложение. Однако многие органы местного самоуправления объявили установку обязательной. Скачать ПО пришлось как муниципальным сотрудникам, так и тем, с кем они работают, — например, студентам и квартиросъёмщикам.
Одного шанхайца вызвали на допрос после того, как он посетил сайт американской службы новостей, рассказал он FT. Полиция поинтересовалась:
- Есть ли у гражданина связи за границей.
- И как часто он читает зарубежные сайты.
Сперва пользователю показалось, что полицию искренне беспокоил рост преступности. Но позже он отметил: «Судя по вопросам о связях, им явно не нравилось, что я захожу на иностранные сайты». После допроса шанхаец удалил приложение.
Пользователь из китайской провинции Шаньдун рассказал, что полиция звонила ему четыре дня подряд. Всё из-за того, что он посетил зарубежные сайты, которые приложение сочло «особо опасными» — в том числе Bloomberg.
«Они обещали исключить Bloomberg из списка, но пока ничего не сделали, — рассказал он. — Власти также не объясняют, по каким критериям решают, что зарубежный сайт связан с мошенничеством».
Тысячи граждан жалуются на то, что приложение нарушает их конфиденциальность. По их словам, оно просит предоставить около 29 разрешений, в том числе доступ в реальном времени к журналу звонков и перепискам.
«Я впервые вижу столь вопиющее злоупотребление властью, чтобы продвинуть неизвестное людям приложение», — сказал житель провинции Аньхой, который без ПО не мог получить удостоверение личности.
По официальным данным, в 2020 году полиция Китая арестовала 361 тысячу преступников, причастных к электронному и интернет-мошенничеству. Эти схемы — самые быстрорастущие в стране, отмечает представитель Министерства общественной безопасности Ли Бэй. Ещё в 2018 году арестов по тому же делу было всего 73 тысячи.
Однако граждане Китая не намерены предоставлять властям доступ к личной жизни, даже если те таким образом борются с мошенниками. «Мне мобильная слежка не нужна, какими бы благими ни были намерения правительства», — признался один из жителей.
Министерство общественной безопасности и Национальный центр по борьбе с мошенничеством давать комментарии отказались. Но сотрудник Йельской школы права Кармэн Лусеро подтвердил, что с помощью приложения правительство действительно может заполучить информацию о пользователе и его действиях — не прослушивая при этом телефонные звонки и не читая переписки целиком.
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