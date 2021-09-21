Avito начал переговоры о покупке сервиса по поиску жилья «Циан» — Forbes Статьи редакции
Ходатайство о покупке «Циана» поступило в ФАС от Avito летом 2021 года, рассказал источник издания.
- О переговорах между Avito и «Циан» Forbes рассказали источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе, и источник на интернет-рынке.
- ФАС оценивает сделку, рассказал источник. По его словам, Avito рассматривает покупку всего бизнеса «Циана» или его части для городов-миллионников.
В августе ФАС разослала сервисам с объявлениями о продаже недвижимости анкету с вопросами про бизнес, доли, ценообразование на рынке и другими. Получение запроса подтвердили изданию в «Яндексе».
- В 2020 году Avito занял самую большую долю рынка объявлений о недвижимости — 33,4%, по данным исследования РБК. На втором месте — «Циан» с долей в 20,6%. К апрелю 2021 года доля сервисов выросла: Avito — до 40%, «Циана» — до 22,2%, сообщает Forbes.
- В сентябре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил о планах «Циан» провести IPO в Нью-Йорке осенью 2021 года и привлечь $300-400 млн.
Успешные бизнесмены, одаренные аналитики, толковые менеджеры, гении искусства, лидеры рынка, профессионалы своего дела, потрясающие специалисты, грамотные управленцы, обладающие интуицией, не терпящие преград, не признающие поражений, вдумчивые и спокойные, выдающиеся личности, лучшие из лучших, не имеющие конкуренции, непревзойдённые в своём деле... Я что-то забыл?
По сути ЦИАН сейчас единственная адекватная площадка для объявлений. Авито выглядит полным шлаком на его фоне:
1) Практически нет объявлений с сильно заниженным ценником квартир, звоня по которым, риэлторы просто собирают базу лидов и потом начинается массовый холодный обзвон
2) Есть сразу вся актуальная инфа по всем ЖК. Тех характеристики, локация, аналитика цен, объявление в этом жк и тп
3) Самая большая база пользователей по недвиге. Продаю сейчас квартиру и звонят в основном с этой площадки.
Интересно, а те, кто начал засирать комментариями про авито доставку могут предложить какое-то решение? Или в их силах дерьмо на вентилятор кидать?
Удивляет отношение, когда что бы ты не делал, все равно все плохо
Камон, на бизнесе авито построили свой локальный (и успешный) бизнес куча компаний. А какой продукт вы, умники-шутники, сделали, который приносит пользу огромному числу людей?
Даже комментарии не смогли отличные друг от друга написать
Благодаря панике одни стали прислушиваться к программистам, а другие заработали на страшилках.
В этот раз наша традиционная подборка посвящена мероприятиям. Во-первых, наши спикеры отлично выступили на PyCon и RnDTechConf, а во-вторых, мы провели свой первый Evrone Fest. Подробности ниже.
Начнем с очевидного: бизнес — это всегда практикум. Научить ему на лекциях и курсах сложно. Это понимают и опытные, и новички, и даже наемные работники. Тогда откуда такой спрос на обучающие программы со стороны бизнеса? Мы углубились в вопрос и нашли ответы. Выводы оказались неожиданными: образовательные программы, интерактивы, презентации…
Участники корпоративной секции тренировались все лето: сначала на тренажерах, потом на открытой воде. Большая финальная гонка расставила точки над i.
Ходатайство о покупке «Циана» поступило в ФАС от Avito летом 2021 года, рассказал источник издания.
Но сперва не раз облажаться, похерить надежды на быстрый рост и блек-джэк с шлюпками, два раза развалить отдел продаж и, наконец, понять, что без контента в наше время к звездам не взлететь
Изменились и цвета — компания выбрала другие оттенки зелёного.
Это позволит сервису конкурировать с Robinhood и Square, отмечает CNBC.
Стоит от $140.