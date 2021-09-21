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Сервисы
Маша Цепелева

Avito начал переговоры о покупке сервиса по поиску жилья «Циан» — Forbes Статьи редакции

Ходатайство о покупке «Циана» поступило в ФАС от Avito летом 2021 года, рассказал источник издания.

  • О переговорах между Avito и «Циан» Forbes рассказали источник, близкий к Федеральной антимонопольной службе, и источник на интернет-рынке.
  • ФАС оценивает сделку, рассказал источник. По его словам, Avito рассматривает покупку всего бизнеса «Циана» или его части для городов-миллионников.

  • В августе ФАС разослала сервисам с объявлениями о продаже недвижимости анкету с вопросами про бизнес, доли, ценообразование на рынке и другими. Получение запроса подтвердили изданию в «Яндексе».

  • В 2020 году Avito занял самую большую долю рынка объявлений о недвижимости — 33,4%, по данным исследования РБК. На втором месте — «Циан» с долей в 20,6%. К апрелю 2021 года доля сервисов выросла: Avito — до 40%, «Циана» — до 22,2%, сообщает Forbes.
  • В сентябре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил о планах «Циан» провести IPO в Нью-Йорке осенью 2021 года и привлечь $300-400 млн.

#новость #циан #avito

3145 просмотров
47 47 комментариев
10
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47 комментариев
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Антон Т

Алоэ, квартиру продаеш?
К метро принесеш показат?

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42
Михаил Апельсинов

Сегодня за полцены заберу.

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9
Занятый диод

Я одинокая мамочка, вы должны таким давать квартиры бесплатно! А я за вас свечку поставлю, а мои детки будут молиться!

Ответить
1
Антон Т

У меня еще было: "я в армии, пришли бесплатно!"

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

«Ключи Авито-доставкой перешлёте?»

Ответить
7
Илья Волочков

Неееееет, не продавайте им, пожалуйста!

Ответить
40
Лев Щенин

Лучший вариант "конкуренции по-русски" - это монополия !
(мечта любого бизнесмена из США и Европы)

Ответить
6
Rudolf Boiars

Именно поэтому, единороги купили 620 компаний за 10 лет👍🏻

Ответить
2
ЯжПрограммист

Кароче, давайте скинемся и сами его купим. Мы же тут все успешные бизнесмены, одаренные аналитики и толковые менеджеры (судя по комментариям). Окупим быстро. ред.

Ответить
16
Ar AbduRashid

Пойдешь к нам директором потом? ред.

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2
Михаил Апельсинов

Не, он техдиром будет. С умным еблом рассказывать про кубернетес.  ред.

Ответить
18
Никита Орлов

В шаурмичную?

Ответить
0
Ar AbduRashid

Мальчик, уйди в песочницу играть.
Мы тут циан купить договариваемся!

Ответить
0
Никита Орлов

Успешные бизнесмены, одаренные аналитики, толковые менеджеры, гении искусства, лидеры рынка, профессионалы своего дела, потрясающие специалисты, грамотные управленцы, обладающие интуицией, не терпящие преград, не признающие поражений, вдумчивые и спокойные, выдающиеся личности, лучшие из лучших, не имеющие конкуренции, непревзойдённые в своём деле... Я что-то забыл?

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0
Konstantin_Andreevich

Очень плохая новость. ЦИАН сейчас единственное адекватное место для продажи недвижимости. По факту у него нет конкурентов (хоть многие пытались и пытаются). После продажи Авито, уверен, упадёт качество, станет больше мошенников и большинство фишек станут платными (пусть и не сразу).

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13
Никита Орлов

Но глючить и лагать начнёт сразу, по старой авито-традиции. 

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0
Иван Борода

Авито и так монополист. При этом иностранный. Не продавайте Циан!

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9
Ar AbduRashid

А кто нибудь (не боярин) адекватный регистрирует более менее серьезный бизнес в РФ?

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2
Lolita Legenkaya

ФАС ещё оценивает сделку??
А он не хочет сразу вперёд штраф выписать за доминирование на рынке, как букингу?
Бизнес по русски🤦‍♀️

Ответить
6
Неожиданный браслет

Своим все, остальным закон, не помню кто это сказал. Кто-то нехороший.

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2
Сергей Щукин

Друзьям -всё, врагам - закон

Говорят, что Муссолини сказал, но это не точно

Ответить
0
Sergey Ilyin

Франко. Друзьям - все, врагам - закон

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0
Вадим Деревягин

Иноагент какой-то написал, очевидно.

Ответить
0
Вадим Деревягин

Букинг просто вылавливают с рынка.

Ответить
0
Vlad Azimov

Только не это. Оставьте циан в покое.

Ответить
5
Shmyax

Документы авито доставкой будут оформлять 😂

Ответить
4
Александр Кремлёв

Теперь на квартиры будут через доставку швырять. Феерично...

Ответить
3
Ivan Zenkov

Оба сайта помойки.

Ответить
3
Slava Itprofi

точно, теперь понятно, как образуется мусорное пятно в океане

Ответить
0
Герман Воронов

Ждем в Приемной жалобы на Циан-Доставку, чо

Ответить
2
Murat Oshroev

IPO отменяется?

Ответить
1
Андрей Ах

Не можешь убить конкурента? Купи его...
Купят Циан и поднимут стоимость объявлений на Авито недвижимость сразу...

Ответить
1
Арина Киселёва

О нет, не надо...

Ответить
1
Сергей Поляков

Ну вот только этого не хватало

Ответить
1
Массовый химик

Будем надеяться, что ФАС не разрешит ред.

Ответить
1
Влад Борщ

Это Россия) Там на совете будет голосование наверное, а с голосованиями в России всегда все рОвно))) Они примут верное решение, не сомневайтесь)

Ответить
0
Ирина Ковтюк

Да это вброс. Они че дураки что ли говорить о выходе на IPO, а потом продаться Авито. Гон какой-то, не верьте.

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0
Евгений Симутин

Тиньков конечно локти кусает, приходили ж к нему за баблом, отказал

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0
Олег Ратунин

Может наоборот?

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0
Роковой пёс_анон

Самое время поднять сеть региональных сайтов досок , будет куда потоку людей идти , кто против авито 

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0
Misha Zakarin

Теперь и у чёрных риэлторов будет свой сервис с большой удобной базой

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0
Дмитрий Филиппов

Авито не впервый поглощает конкурентов, ФАС обязан заблокировать сделку, но это Россия.

Ответить
0
Роковой пёс_анон

Помню был Сландо, очень нравился и был прям конкурент. Но купили. И тут увы купят 

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0
Aleksey Tkachenko

По сути ЦИАН сейчас единственная адекватная площадка для объявлений. Авито выглядит полным шлаком на его фоне:
1) Практически нет объявлений с сильно заниженным ценником квартир, звоня по которым, риэлторы просто собирают базу лидов и потом начинается массовый холодный обзвон
2) Есть сразу вся актуальная инфа по всем ЖК. Тех характеристики, локация, аналитика цен, объявление в этом жк и тп
3) Самая большая база пользователей по недвиге. Продаю сейчас квартиру и звонят в основном с этой площадки.

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0
Роковой пёс_анон

Спб?

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0
Nikolay Keskinov

Не продавайте, не надо! Пусть хоть какой-то адекватный сервис останется.

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0
Derick Mitchell

Интересно, а те, кто начал засирать комментариями про авито доставку могут предложить какое-то решение? Или в их силах дерьмо на вентилятор кидать?
Удивляет отношение, когда что бы ты не делал, все равно все плохо
Камон, на бизнесе авито построили свой локальный (и успешный) бизнес куча компаний. А какой продукт вы, умники-шутники, сделали, который приносит пользу огромному числу людей?
Даже комментарии не смогли отличные друг от друга написать

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