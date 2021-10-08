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Сервисы
Евгений Делюкин

«Как за 10 минут убить год работы»: несколько разработчиков удалили проекты из-за угрозы исков Facebook Статьи редакции

Например, компания заставила удалить расширение, которое позволяет отписаться от всего за один клик.

8 8 комментариев
876 просмотров

Соцсеть против расширения «Отписаться от всего» — оно может навредить выручке компании

Разработчик Луи Барклай в июле 2020 года выпустил браузерное расширение Unfollow Everything, которое позволяло в один клик отписаться от всех групп, страниц и друзей в Facebook и очистить новостную ленту.

По его мнению, бесконечная новостная лента заставляет пользователей часами не выходить из Facebook — очистив её, можно «вернуть ощущение контроля за своей жизнью» и резко сократить влияние соцсети.

Отписаться можно и вручную, но это занимает часы, Барклай же автоматизировал процесс. Он опубликовал расширение в Chrome Store и, по его словам, «тысячи людей избавились от ленты новостей», а благодарные пользователи говорили, что расширение изменило их жизнь в лучшую сторону.

Спустя несколько месяцев расширением заинтересовались учёные из университета Невшатель в Швейцарии. С его помощью они изучали влияние новостной ленты на проведенное время в Facebook и удовлетворённость пользователей от соцсети.

В июле 2021 года Facebook прислал Барклаю письмо с требованием в течение 48 часов удалить расширение из публичного доступа и никогда больше не разрабатывать инструменты, которые будут хоть как-то взаимодействовать с соцсетью Facebook и другими её сервисами.

Ещё компания потребовала предоставить список аккаунтов Барклая, связанных с Facebook, исходные коды проектов, описание методов автоматизации, список всех доменных имён, которыми владеет разработчик, и другую информацию.

Среди причин удаления Facebook указала использование своих торговых марок в расширении и нарушение правил использования сервиса. Если разработчик не выполнил бы требования, компания обещала обратиться в суд.

По словам Барклая, юристы университета Невшатель назвали требования возмутительными, но он не решился судиться и удалил Unfollow Everything. Разработчик объясняет это слишком высоким риском — в случае проигрыша ему пришлось бы возместить издержки Facebook на судебный процесс.

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Но даже после удаления расширения разработчику отключили учетную запись в Facebook с 15-летней историей, хотя это был основной способ связи с семьей и друзьями, заявляет Баклай.

Барклай считает, что причиной удаления Unfollow Everything стала угроза прибыли Facebook, для которой новостная лента — основной источник дохода. Проведенное в соцсети время конвертируется в число просмотров и кликов по рекламе, заявляют её сотрудники.

Поведение Facebook не просто антиконкурентное, оно антипотребительское. Нас замыкают на платформах, которые становятся нам необходимыми, а затем лишают возможности делать законный выбор того, как ими пользоваться.

Не только из-за уничтожения таких инструментов, как Unfollow Everything, но и благодаря манипулятивным дизайнам и функциям.

Луи Барклай

Есть и другие случаи, когда Facebook пытался добиться удаления проектов разработчиков

В июле 2021 года похожее письмо от юристов Facebook получил разработчик Instagram-клиента Barinsta Остин Хуанг. Его продукт предназначался для просмотра и пакетного скачивания публикаций соцсети без регистрации. Исходный код Barinsta был открыт.

Facebook обвинила Хуанга в нарушении правил сервиса и потребовала прекратить работу над приложением и удалить его в течение 48 часов.

Хуанг подчинился, так как по его словам, «бороться с мощнейшей транснациональной компанией практически невозможно».

Комментарий "How to f*** one year of work in 10 minutes" («Как потерять год работы за 10 минут») стал самым популярным на GitHub-странице Barinsta.

В ноябре 2020 года юристы Facebook потребовали закрыть «защищенный» браузер Friendly, который умеет блокировать рекламу и трекеры, упрощать загрузку фото и видео и показывать ленту Facebook в хронологическом порядке.

Представители Facebook заявили, что Friendly «нарушает условия обслуживания и корректное функционирование Facebook и Instagram».

Разработчиков браузера поддержал правозащитный «Фонд электронных рубежей», который оспорил судебный иск Facebook к Friendly. Браузер работает до сих пор.

#facebook

8 8 комментариев
14
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Винниамин Пяточков

Странно, разве изначально это не было понятно?

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3
Вячеслав Андреевич

Разве непонятно, это же FB)

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0
Тимур Петров

Минус за кликбейтный заголовок.

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1
Евгений Делюкин

Не специально. Поправили на более корректный.

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0
ManAtArms

Так в адресе вроде vc.ru, а не yandex zen...а статья прям дзеновская. Не надо так!

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1
Олег

Вы не понимаете ЭТО другое!!!
Они же удалили через через демократические, юридические процедуры, а не по беспределу.

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0
Georgy Uvarov

Короче их надо бить их же монетой. Регистрируешь какой-то ООО с уставным капиталом 100 рублей. Делаешь расширение от имени этого ООО. Пусть судятся. Выиграют, ООО банкрот все эти дела. Взять нечего

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0
Илья Меджидов

Юридической грамотности вам явно не хватает :)

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0
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