IBM выкупила McD Tech Labs — лабораторию технологий McDonald’s Статьи редакции
Подразделение тестировало ИИ-технологию распознавания голосовых заказов.
- Также компании начали сотрудничать для автоматизации заказов в «МакАвто», пишет CNBC. Стороны не раскрыли сумму и условия сделки.
В рамках партнёрства не больше 100 сотрудников перейдут в IBM, отметили в McDonald’s.
- McD Tech Labs была известна как Apprente. В 2019 год McDonald’s купила технологическую компанию. Apprente позволяет распознать голосовые заказы при помощи искусственного интеллекта. Технология использовалась в «МакАвто».
- Летом McDonald’s протестировала технологию в 10 своих ресторанах в Чикаго. По словам гендиректора McDonald’s Криса Кемпчински, тест показал «существенные преимущества» для клиентов и сотрудников. Точность заказов составила около 85%.
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