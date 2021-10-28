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Nazigul Jusupova

IBM выкупила McD Tech Labs — лабораторию технологий McDonald’s Статьи редакции

Подразделение тестировало ИИ-технологию распознавания голосовых заказов.

  • Также компании начали сотрудничать для автоматизации заказов в «МакАвто», пишет CNBC. Стороны не раскрыли сумму и условия сделки.

  • В рамках партнёрства не больше 100 сотрудников перейдут в IBM, отметили в McDonald’s.

  • McD Tech Labs была известна как Apprente. В 2019 год McDonald’s купила технологическую компанию. Apprente позволяет распознать голосовые заказы при помощи искусственного интеллекта. Технология использовалась в «МакАвто».
  • Летом McDonald’s протестировала технологию в 10 своих ресторанах в Чикаго. По словам гендиректора McDonald’s Криса Кемпчински, тест показал «существенные преимущества» для клиентов и сотрудников. Точность заказов составила около 85%.
«МакАвто» в США Bloomberg

#новости #mcdonalds #ibm

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Вася Пражкин

Точность заказов составила около 85%

Представляю удивление оставшихся 15%, когда им принесли заказ.

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2
Валентин Потапов

Достаточно включить контрольное произношение принимаемого заказа и проблема с 15% рассосется. И сейчас официанты проговаривают заказ с этой целью.

Интересная тема, я бы попробовал применить.

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1
Юрий Другач

Им просто не приносили, чтобы не удивлялись

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0
Д Хб

Под ними люк раздвигался при плохом произношении и они становились заказами для 85%?

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1
Юрий Другач

Орнул

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1
Сергей Низовцев

Распознаванием речи никого уже не удивишь. Когда бургеры будут роботы собирать?

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0
Юрий Другач

Когда роботы начнут есть бургеры

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0
Валентин Потапов

Скоро. Ищу кому нужна такая рука. Интересно сделать для бургеров или кофейни. Вроде получается не дорого.

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0
Д Хб

Да многим нужна. Я бы кодил, а она меня кормила. После каждого укуса бутерброда приходится вставать и мыть руку. Ваш девайс изменит мою жизнь.

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0
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