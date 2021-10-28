Топ-5 EdTech стартапов, которые сделают ваше обучение проще и интереснее

Осенью в нашей стране традиционно начинается учебный год. Тысячи школьников и студентов отныне делятся на два лагеря: одни ищут пути быстрее и с наименьшими потерями покончить с учёбой, другие — с радостью спешат на лекции и уроки. Есть ещё и родители, и преподаватели с собственными проблемами и потребностями. Мы отобрали 5 образовательных…