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Сервисы
Nazigul Jusupova

У игровой платформы Roblox сбой — она недоступна уже 17 часов и до сих пор не восстановила работу Статьи редакции

За сутки до сбоя платформой пользовались более 5 млн игроков.

40 40 комментариев
3452 просмотров
  • Первые жалобы на работу сайта начали поступать около 2:00 по мск, следует из данных Downdetector. На 20:00 по мск сайт Roblox ещё не работает.
Динамика числа жалоб на работу сайта Roblox Downdetector
  • Пользователи Twitter жалуются, что возникают трудности с доступом в личные аккаунты, а также не работают некоторые функции.
RoMonitor Stats @RoMonitorStats
Since 0:30 AM UTC / 1:30 AM BST - Roblox has had 0 Players on the platform from a peak of 5.1 M that previous day. #Roblox #RobloxDown
В 3:30 по мск в Roblox было ноль игроков, в то время как 28 октября их было 5 млн
  • В 18:19 по мск компания написала на своей странице в Twitter о сбоях и сообщила, что «прилагает все усилия» для восстановления платформы.
Roblox @Roblox
We know you’re having issues using Roblox right now.

We’re sorry and working hard to get things back to normal.
Мы знаем, что у вас сейчас проблемы с Roblox. Приносим извинения и прилагаем все усилия, чтобы вернуть все в норму.
  • Roblox — разработчик одноимённой игры-«песочницы», которая позволяет создавать различные миры и игры с помощью встроенных инструментов и делиться ими с пользователями по всему миру.
  • Бета-версию Roblox в 2004 году разработали Дэвид Башуцки и Эрик Кассел, а выпустили игру в 2006 году. Roblox называют «вторым Minecraft» и «YouTube игрового мира», а её основная аудитория — дети и подростки.
  • В марте 2021 года платформа вышла на биржу при капитализации в $41,9 млрд.

#новости #roblox

40 40 комментариев
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40 комментариев
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Andre Macareno

Я так понимаю, настроение аудитории примерно такое?

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17
Эдуард Лиринг

этот сам позвал маму

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11
Dmitry

Концовка смешная.

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2
Ware Wow

да не очень на самом деле )))

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0
Andre Macareno

Интересно, это тоже постанова как с видосом выше 🤔

Ответить
0
Dmitry

жаль чела

Ответить
0
Илья Григорьев

Бедные школьники на каникулах :(

Ответить
12
Dmitriy Pitirimov

Что школьники, дочка в трансе 5лет)))

Ответить
9
Boris Gerber

Моя заявила, что выходные испорчены😊

Ответить
7
Илья Шишкунов

Как они вообще в жто играют, почему не Фортнайт или Майнкрафт...

Ответить
0
Андрей Скоробогатов

Зато у Майнкрафт серверов сегодня праздник, смотрю – на TeslaCraft онлайн выше 3000 человек скакнул:
https://hotmc.ru/minecraft-server-137438

Мониторинг майнкрафт сервера TeslaCraft
Майнкрафт сервер TeslaCraft – мониторинг, подробное описание, статистика и видео-обзоры.
hotmc.ru
Ответить
3
Pavel Ivanov

Логично – аудитория схожая... :-)

Ответить
0
Д Хб

Кто-то может дать выжимку, что за платформа?

Ответить
0
Павел Морозов

Игруля на подобие толи Майнкрафт, то ли симпс

Ответить
3
Zhenya Podrushko

... и стоимостью в 41 миллиард долларов

Ответить
0
Assay Arimaro

Платформа с собственным движком. Представь игры раньше были на flash player всех жанров. Разработчики отвечают только за движок. Остальное создают участники коммьюнити с возможностью монетизации. Сейчас туда начинают приходить даже игровые студии

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2
Dmitri Atname

Дети 5-15 лет сами создают игры в Roblox Studio. Размещают игру на серверах Roblox, где любой игрок может присоединиться. Также есть внутриигровая валюта Robux, которую можно легально конвертировать в $ (курс около 100.000R$ = $350)

Ответить
0
Andrey Andreev

Во всем виноват Цукерберг

Ответить
1
Марсель

Первый раз слышу про эту песочницу

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0
Александр _

С подключением!

Ответить
0
Александр _

Это очень хорошо. Нынешние школьники на этом тупом роблоксе помешаны.

Неплохо бы сдохло всё то, что использует уязвимости текущего младшего поколения. Это зло!

***
Вы думаете, наверное, что я просто так? Ни фига. У меня трое детей, старшей 10 лет.
И для старшей прямо сейчас готов план настоящего развития.
а) берём электронный конструктор знаток - закидываем в толпу
б) я практически уверен, что для моих будет супер-интересно ;) гены-то не пропьёшь!
в) через полгода после знатка закидываем в толпу наборы для пайки
г) а там-то всё нужное и попрёт как на дрожжах - тут тебе и навыки пайки, и понимание схемотехники.

Ответить
0
Сергей Паршинцев Parshintsev Sergey

Пропить можно все и даже гены. Наверное

Ответить
0
Александр _

Гены пропить нельзя. Это типа как ПЗУ. Всегда с нами.

Знаете пословицу из штатов? Вывезти девушку из деревни можно всегда, а вот вывезти деревню из девушки нельзя никогда? :)

Ответить
0
Владимир FRUITSY

Не уверен, что это в обратную сторону работает

Ответить
0
Ware Wow

Да хоть всё детство паяй сиди, это ничего вообще не гарантирует, ну разве что в мастерскую по ремонту ноутбуков может возьмут паять

Ответить
0
Denis Zotov

"Навыки пайки" - это почти как разгружать вагоны: низкоквалифицированный ручной труд с перспективой минимальной зарплаты в будущем. Искренне желаю Вашим детям большего (раз уж Вы сами не можете).

Ответить
0
Dmitry

Почему это отображается на платформе о бизнесе? (UPD: Последний абзац заметил, все ок) ред.

Ответить
–3
Name Surname

последний параграф перечитай

Ответить
0
Dmitry

ага, вот это важно, что игра для детей не работала 17 часов :(

Ответить
0
Никита Ежов

Roblox тоже бизнес

Ответить
4
greg chudnoff

У "игры для детей" выручка порядка $400 млн в квартал, если что.

Ответить
0
Dmitry

Ух нихрена себе.

Ответить
0
Владимир FRUITSY

богатые дети нынче

Ответить
0
Mega Man

Ох, как жаль:(

Ответить
0
Alexey Belov

Там паника и истерия в массах уже, да? :)

Ответить
0
Gedevan

Да и хер бы с этой помойкой.

Ответить
0
ily pobeditel

блин,я туда косарь закинул...надеюсь и прогресс в играх не сбросится...

Ответить
0
Sergei Soloviev

Вырубить серверы!

Ответить
0
NFR Live

Зато у Майнкрафт серверов сегодня праздник, смотрю – на TeslaCraft онлайн выше 3000 человек скакнул:

Ответить
0
Alexander Voynov

Как папа двух детей, постоянно просящих сконвертить робаксы, ответственно заявляю - ну и ладушки. Где можно попросить хакеров подольше помурыжить сервера, а заодно уронить майнкрафт, стим и ютуб до кучи?

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0
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