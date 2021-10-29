У игровой платформы Roblox сбой — она недоступна уже 17 часов и до сих пор не восстановила работу Статьи редакции
За сутки до сбоя платформой пользовались более 5 млн игроков.
- Пользователи Twitter жалуются, что возникают трудности с доступом в личные аккаунты, а также не работают некоторые функции.
- В 18:19 по мск компания написала на своей странице в Twitter о сбоях и сообщила, что «прилагает все усилия» для восстановления платформы.
- Roblox — разработчик одноимённой игры-«песочницы», которая позволяет создавать различные миры и игры с помощью встроенных инструментов и делиться ими с пользователями по всему миру.
- Бета-версию Roblox в 2004 году разработали Дэвид Башуцки и Эрик Кассел, а выпустили игру в 2006 году. Roblox называют «вторым Minecraft» и «YouTube игрового мира», а её основная аудитория — дети и подростки.
- В марте 2021 года платформа вышла на биржу при капитализации в $41,9 млрд.
Зато у Майнкрафт серверов сегодня праздник, смотрю – на TeslaCraft онлайн выше 3000 человек скакнул:
https://hotmc.ru/minecraft-server-137438
Это очень хорошо. Нынешние школьники на этом тупом роблоксе помешаны.
Неплохо бы сдохло всё то, что использует уязвимости текущего младшего поколения. Это зло!
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Вы думаете, наверное, что я просто так? Ни фига. У меня трое детей, старшей 10 лет.
И для старшей прямо сейчас готов план настоящего развития.
а) берём электронный конструктор знаток - закидываем в толпу
б) я практически уверен, что для моих будет супер-интересно ;) гены-то не пропьёшь!
в) через полгода после знатка закидываем в толпу наборы для пайки
г) а там-то всё нужное и попрёт как на дрожжах - тут тебе и навыки пайки, и понимание схемотехники.
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