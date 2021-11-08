Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Nazigul Jusupova

Россияне предпочитают слушать книги без ускорения и делают перерыв на выходных — исследование на пользователях Bookmate Статьи редакции

При этом 80% пользователей только читают книги, 11% — только слушают, а 9% — выбирают и то, и другое.

26 26 комментариев
1497 просмотров

Компания выбрала пользователей сервиса из России, Дании, стран Европы и СНГ, которые хотя бы 10 дней в течение года проводили с книгами. Исследование проводилось с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года (есть у vc.ru).

Распределение слушателей относительно читателей в России Bookmate
  • Во всех топ-30 российских городах книги чаще читают, чем слушают. Наиболее «слушающий» город — Мурманск с 22%. В Иркутске аудиокнигами почти не интересуются — 6%.
Распределение доли по городам Bookmate
  • Почти в каждой возрастной категории аудиокнигами больше пользуются женщины, а не мужчины. При этом половина пользователей — в возрасте от 25 до 34 лет.
Среднестатистический портрет слушателей Bookmate
  • В среднем, с октября 2020 года один человек прослушал 19 аудиокниг. Если пользователь делал и то, и другое, то за год в среднем читает 30,5 книг, а слушает — 22,6.
  • Только 20% пользователей ускоряют чтеца, 79% — предпочитают слушать по нормальной скорости. Периоды активности в течение дня по двум показателям почти совпадают, но читают чаще после 22:00.
График чтения книг в сравнении с прослушиванием аудиокниг в течение дня Bookmate
  • И читатели, и слушатели реже проводят с книгами пятницу и выходные.
Количество читателей/слушателей в течение недели относительно средних значений Bookmate
  • Также исследование показало, что слушатель в течение дня проводит за книгой примерно на 38 минут дольше, чем читатель.

#новости #bookmate

26 26 комментариев
14
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Lexx Sky

Я перестал слушать книги года в 4, потом читать научился.

Ответить
17
Vladislav Stan

Держите нас в курсе, пожалуйста

Ответить
9
Николай Краснов

По мне- так лучше бумажная. Концентрируешься на книге.
Слушать аудио дома - засыпаешь, на улице - пропускаешь остановку/врезаешься в столб)

Ответить
10
Michael Wylsakom

слушай на 2х чтобы скучать не приходилось

Ответить
2
Maxim Sanarov

Ни один столб не поймал ещё 😅, более того ездил на велеке по дороге с книгой в ушах))

Ответить
0
Alex Shevchenko

"С книгой в ушах" это вам не это)))

Ответить
4
Алиса Грац

Никогда не любила слушать аудио книги. Всегда мимо ушей всё пролетает

Ответить
10
Zumonn

Разумеется, у разных людей - разное восприятие. Кому-то слушать удобнее, кому-то смотреть, кому-то - читать

Ответить
2
Denis S

Любителям фантастики вот такую олдскульную вещь можно порекомендовать.
Не реклама, слушал эту программу когда она ещё на радио была.

Модель для сборки
Аудиокниги передачи «Модель для сборки» онлайн
mds-online.ru
Ответить
4
Денис Фоминых

Олдскулы свело

Ответить
5
B. B.

Как вообще можно книги слушать? А если хочется повторить предложение, перечитать какой-то отрывок несколько раз. Вернуться на пару страниц назад. А если это какой-нибудь Кафка, у которого одна фраза персонажа в среднем на полстраницы? Нафиг это

Ответить
3
Волоцкой Дмитрий

Приравнял всех по своим критериям и вкусам. Классика

Ответить
4
Дмитрий Кукшинов

Речь скорее всего идет о более легком чтиве

Ответить
0
Anton Z.

99% это убогая художественная срань. её слушают либо пока на работу едут или еще куда.

Ответить
0
Александр Палкин

Важно отметить, это исследование Bookmate , сервиса, где текстовых книг априори больше, чем аудио-версий?

У storytell были бы другие результаты :-)

Ответить
2
Администратор Аккаунта

Был на РБК материал о росте продаж аудиокниг - всё растет и развивается:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/10/2021/615d83ab9a7947d477077321

Продажи аудиокниг достигли трети от всей…
В ближайшие пять лет аудиокниги обеспечат половину продаж всей цифровой литературы, сейчас они…
www.rbc.ru
Ответить
1
Александр Палкин

Вот-вот. Заголовок этой статьи должен был звучать «Пользователи Bookmate из России…», а не «Россияне…»

Ответить
4
Bookmate

у storytel было бы меньше текстовых книг и были бы другие результаты. в целом везде одно и тоже, аудиокниги все равно слушают меньше, чем читают. текстовых книг априори больше ))

Ответить
0
Холден Колфилд

Большинство россиян любят больше, чем не любят

Ответить
2
Тарас К.

В Мурманске особо не почитаешь, особенно зимой. Особенно в полярную ночь.
Вот и слушают. Молодцы!

Ответить
1
Дмитрий Кукшинов

Еще там холодно зимой, не до чтения конечно

Ответить
0
ilia

Аудиокниги хороши тем, что вроде как и информацию получаешь, и глаза могут отдохнуть. Правда, тоже надо не отвлекаться сильно.

Но сколько ни пытался - "художку" так слушать можно, а вот что-то серьезное, тем более с цифрами, если сравнить надо, вернуться на пару страниц - невозможно.

Ну и камон, люди, которые читают "на скорость" и хвастаются этим - как вы художественную литературу так читаете? Это же не просто "проглотить", это же какой-то спектакль в голове разыгрываться должен. Имхо. Ну и, блин, "да че аудио - я прочитаю быстрее" - а скорость в аудио подкрутить не?)

Но статистике bookmate, который аудиторию все теряет, верить - не особо...

Ответить
1
Sasha Guseinov

Все логично ред.

Ответить
0
Andrew Stepanov

Тоже предпочитаю читать: время экономится. За одно и тоже время прочитаю больше книг, чем прослушаю. А если что-то делать и параллельно слушать, то не получается концентрироваться на чём-то одном.

Ответить
0
Константин .

Любая аудиокнига в ютубе имеет больше проигрываний, а х 100 аудиокниг это больше, чем книг за год продается 😀 сказочное исследование...

Ответить
0
Ирина Власова

Сколько бы я не пробовала, ну не могу слушать электронные книги, мозг отключается на первых страницах и сюжет вообще не улавливает.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Маркетинг
Фёдор Скуратов
Рекламная платформа Telegram: текущее состояние и прогнозы

Telegram представил свою рекламную платформу. В воскресенье, 6 ноября, через нее вышли первые объявления, встретившие противоречивую реакцию. Общие сведения о платформе можно прочесть в одноименной новости на VC, а мы с вами поговорим о том, что под капотом.

24 24 комментария
46
Яндекс
По осеннему Петербургу с «Умной камерой»

Продюсер vc.ru прогулялся от Стрелки Васильевского острова до площади Искусств и посмотрел на город через объектив умной камеры «Яндекса».

4 4 комментария
16
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Евгения Евсеева
Эстонский такси-сервис Bolt перестал работать в России Статьи редакции

Невозможно вызвать такси, а единственный российский город пропал из списка с покрытием сервиса.

52 52 комментария
13
Boomstarter
Как удачно выйти с анонсом: свежие кейсы из мира кино

Учимся вовлекать зрителей и сплачивать фан-сообщество у лидеров краудфандинга.

0 Обсудить
0
Дизайн
Евгения Ильина
Перед тем как создавать продукт, думает, как его упростить: как устроен минимализм японского дизайнера Наото Фукасавы Статьи редакции

Создал внешний вид одного из самых известных нетбуков Samsung N310 и придумал настенный CD-плеер Muji. Считает, что любое устройство должно выполнять небольшое количество функций. Например, если объединить принтер, сканер и ксерокс, интерфейс будет сложным, — лучше проектировать каждый по отдельности.

Наото Фукасава с CD-проигрывателем, созданным для Muji elledecoration
32 32 комментария
74
Дизайн
Логомашина
Как дизайн и искусство соединились в айдентике табака для кальянов: кейс KITCH (18+)

Привет всем выжившим после праздников, на связи «Логомашина». Пока все настраиваются на работу, хвастаемся свежим кейсом.

9 9 комментариев
15
Открытие Инвестиции
«Сбербанк» продаст дочерние банки в Восточной и Центральной Европе

«Сбербанк» подписал соглашение с компаниями сербской MK Group о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе с совокупными активами €7,329 млрд, 162 филиалами и около 600 тыс. клиентов.

2 2 комментария
0
Личный опыт
Nikolai Belousov
Мы потратили $500 тысяч на производство бризеров Atmeex в Китае и через три года решили открыть собственное в России

Китайцы срывали сроки, не отвечали на звонки, выдавали много брака и хотели присвоить наш продукт.

Это наше производство кондиционеров в Щербинке
244 244 комментария
136
Финансы
Nazigul Jusupova
Бывший вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров станет соруководителем «Тинькофф» Статьи редакции

Решение о назначении связано с планами выйти на международные рынки.

49 49 комментариев
10
Сервисы
Nazigul Jusupova
Россияне предпочитают слушать книги без ускорения и делают перерыв на выходных — исследование на пользователях Bookmate Статьи редакции

При этом 80% пользователей только читают книги, 11% — только слушают, а 9% — выбирают и то, и другое.

26 26 комментариев
14
Rambler&Co
Исследование Rambler&Co: россияне назвали любимые музыкальные жанры и траты на стриминговые подписки

Масштабный опрос выявил паттерны потребления аудиоконтента у меломанов всех возрастных групп и разных населённых пунктов России

1 1 комментарий
0
Больше статей
null