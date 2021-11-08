Россияне предпочитают слушать книги без ускорения и делают перерыв на выходных — исследование на пользователях Bookmate Статьи редакции
При этом 80% пользователей только читают книги, 11% — только слушают, а 9% — выбирают и то, и другое.
Компания выбрала пользователей сервиса из России, Дании, стран Европы и СНГ, которые хотя бы 10 дней в течение года проводили с книгами. Исследование проводилось с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года (есть у vc.ru).
- Во всех топ-30 российских городах книги чаще читают, чем слушают. Наиболее «слушающий» город — Мурманск с 22%. В Иркутске аудиокнигами почти не интересуются — 6%.
- Почти в каждой возрастной категории аудиокнигами больше пользуются женщины, а не мужчины. При этом половина пользователей — в возрасте от 25 до 34 лет.
- В среднем, с октября 2020 года один человек прослушал 19 аудиокниг. Если пользователь делал и то, и другое, то за год в среднем читает 30,5 книг, а слушает — 22,6.
- Только 20% пользователей ускоряют чтеца, 79% — предпочитают слушать по нормальной скорости. Периоды активности в течение дня по двум показателям почти совпадают, но читают чаще после 22:00.
- И читатели, и слушатели реже проводят с книгами пятницу и выходные.
- Также исследование показало, что слушатель в течение дня проводит за книгой примерно на 38 минут дольше, чем читатель.
Любителям фантастики вот такую олдскульную вещь можно порекомендовать.
Не реклама, слушал эту программу когда она ещё на радио была.
Был на РБК материал о росте продаж аудиокниг - всё растет и развивается:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/10/2021/615d83ab9a7947d477077321
Аудиокниги хороши тем, что вроде как и информацию получаешь, и глаза могут отдохнуть. Правда, тоже надо не отвлекаться сильно.
Но сколько ни пытался - "художку" так слушать можно, а вот что-то серьезное, тем более с цифрами, если сравнить надо, вернуться на пару страниц - невозможно.
Ну и камон, люди, которые читают "на скорость" и хвастаются этим - как вы художественную литературу так читаете? Это же не просто "проглотить", это же какой-то спектакль в голове разыгрываться должен. Имхо. Ну и, блин, "да че аудио - я прочитаю быстрее" - а скорость в аудио подкрутить не?)
Но статистике bookmate, который аудиторию все теряет, верить - не особо...
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