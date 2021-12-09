«Роскомсвобода»: Роскомнадзор перестал блокировать сеть Tor — заблокированным остаётся только сайт проекта Статьи редакции
Доступ к сети Tor у российских пользователей снова работает.
Утром 9 декабря Роскомнадзор отменил блокировку сети Tor. В частности перестали блокироваться «IP-адреса известных нод, некоторые мосты и транспорта snowflake». Российские пользователи вновь могут воспользоваться системой прокси-серверов. Об этом пишет «Роскомсвобода».
Издание отмечает, что заблокированным на данный момент остаётся только лишь сайт проекта.
3 декабря 2021 года ИТ-специалисты рассказали о возможной блокировке Tor в России. Специалисты сайта мониторинга цензуры в интернете OONI Explorer провели 15 тестов для проверки работы ПО, из которых ни один не сработал. Сбои заметили в том числе в отдельных подсетях «Ростелекома», МТС, Beeline, Tele2 и «Мегафона».
7 декабря Роскомнадзор потребовал от Tor удалить «запрещённую информацию», которая находится на странице, где рассказывается о проекте. В случае отказа регулятор пригрозил заблокировать сайт. Спустя сутки ведомство заблокировало основной сайт Tor по решению Саратовского районного суда.
Как я вчера и предполагал, уважаемые люди, что возят кокаин дипломатической почтой, были не довольны возможным падением продаж.
У меня для тебя есть только три буквы. Они откроют все двери. И неправильные тоже.
VPN
Только далеко не каждый умеет грамотно использовать эти «три буквы». Коммерческие VPN, это всегда – чёрный ящик. Другое дело – развернуть свой, на базе протокола WireGuard (например).
У меня провайдер билайн блокирует соединение Wireguard и L2TP. Работает только OpenVPN.
VPN очень легко блокируется, в том числе даже работающий через порты https.
Кому надо будет по работе использовать - обяжут иметь статический ip и спец договор с провайдером, получать разрешение в ФСБ, надо будет подавать список IP адресов, их на своё усмотрение будут прописывать в разрешенные. IPSEC/L2TP и GRE/PPTP вообще элементарно блокируются, хоть завтра, даже учений проводить не будут как с Tor
За тремя буквами тоже приходят.
У меня через 1.1.1.1 у моего провайдера не открывается Флибуста.
Зато открылся сайт одной школы (без ВПНа не открывался) - которая выпала в поиске гугла...
Чудеса творит один звонок службы безопасности гидры!
Сын депутата не смог взять депутатский.
Просто Телеграм хоть какие-то шансы заблокировать были. А TOR блокировать это уже прямой распил денег, так как смысла в этом ноль
Уже оттепель 😳
На этот раз РКН провело блокировку и поняло, что она вполне возможна. Вот вам и механизм давления.
Деньги направят на развитие продуктов, опционный пул и сделки.
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