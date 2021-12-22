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Маша Цепелева

Tele2 купил провайдера для создания виртуальных операторов за 1,7 млрд рублей Статьи редакции

«ТВЕ-Телеком» был партнёром Tele2 для запуска «ВТБ Мобайл», «ТТК Мобайл» и других.

  • Две дочерние компании Tele2 «Т2 Мобайл» и «Теле2-Санкт-Петербург» купили 95% и 5% долей «ТВЕ-Телеком», сообщает «Интерфакс». Сумма сделки может измениться в зависимости от выполнения показателей эффективности.

  • Головная компания оператора «Ростелеком» хочет развивать на базе «ТВЕ-Телеком» свои сервисы под управлением Tele2 «независимо от сторонних решений и третьих лиц».
  • Платформу «ТВЕ-Телеком» Tele2 уже использует для обслуживания операторов сотовой связи «Сбербанка», ВТБ, «Тинькофф банка» и других c общей клиентской базой более 1 млн пользователей.
  • Сделка позволит сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания для партнёров, прокомментировал гендиректор Tele2 Андрей Патока.

  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ТВЕ-Телеком» выросла в шесть раз, с 73,1 млн рублей в 2019 году, до 495,8 млн рулей в 2020 году. Чистая прибыль в 2020 году составила 231,5 млн рублей, в 2019-м был убыток 58,4 млн рублей.

#новость #tele2

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Андрей Захаров

А в чем экономический смысл сделки, кто может объяснить?
На первый взгляд тут какое-то перекладывание денег из одного кармана в другой карман и только.

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2
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Цкуро Бесцветный

Ну условно некое государственное РЖД решило дать право частным поездам ездить по своим рельсам и создало условное ООО "Рельсы", однако со временем поняв что в более эффективное ООО "Рельсы" уходят уже их собственные клиенты (и бабки идут уже через менеджмент "Рельсов", а не РЖД), решило это ООО "Рельсы" взять под полный контроль.

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7
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Андрей Захаров

Сильно похоже на то))

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1
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Владислав Медведев

Продуктовый ритейлер купил продуктового ритейлера для создания продуктовых ритейлеров

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0
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Alexander Veber

Купили 3д принтер для печати 3д принтеров

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3
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Руслан Лысенко

3д принтер купил 3д принтер для печати 3д принтеров) скорее так)

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0
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Sergey Ontime

А если виртуальщик перестанет существовать, что будет с номером, перейдёт в ТелеДва просто?

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0
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Дэни Трэхо

Нет, нужно будет явно переносить к другому оператору.

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1
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Чувствительный коктейль

Думаю, что надо поспрашивать координатора номерных планов когда он личный кабинет запилит, а то сейчас как-то заколебали операторы своим халатным отношением к номерам абонентов.

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Николай Филатов

Я раньше пользовался теле2 по скорости интернета это был топ провайдер. Но потом они скатились на дно. И я перешёл к другому провайдеру, как всегда теле2 начали плакать, но кроме как разных тарифов ничего не смогли предложить. На мои претензии по поводу скорости интернета они согласились, но решения у них не было

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