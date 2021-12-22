Самая интересная часть спектакля начинается, когда опускается занавес

Расскажу про один из самых крутых трюков, которые я встречал на переговорах с моим участием. Строго говоря, я почти купился на него. Многие такие фишки я встречал в книгах и статьях, но ничего подобного с тех пор не видел, хотя это было больше 10 лет назад.