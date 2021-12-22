Tele2 купил провайдера для создания виртуальных операторов за 1,7 млрд рублей Статьи редакции
«ТВЕ-Телеком» был партнёром Tele2 для запуска «ВТБ Мобайл», «ТТК Мобайл» и других.
Две дочерние компании Tele2 «Т2 Мобайл» и «Теле2-Санкт-Петербург» купили 95% и 5% долей «ТВЕ-Телеком», сообщает «Интерфакс». Сумма сделки может измениться в зависимости от выполнения показателей эффективности.
- Головная компания оператора «Ростелеком» хочет развивать на базе «ТВЕ-Телеком» свои сервисы под управлением Tele2 «независимо от сторонних решений и третьих лиц».
- Платформу «ТВЕ-Телеком» Tele2 уже использует для обслуживания операторов сотовой связи «Сбербанка», ВТБ, «Тинькофф банка» и других c общей клиентской базой более 1 млн пользователей.
- Сделка позволит сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания для партнёров, прокомментировал гендиректор Tele2 Андрей Патока.
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ТВЕ-Телеком» выросла в шесть раз, с 73,1 млн рублей в 2019 году, до 495,8 млн рулей в 2020 году. Чистая прибыль в 2020 году составила 231,5 млн рублей, в 2019-м был убыток 58,4 млн рублей.
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Комментарий удален
А в чем экономический смысл сделки, кто может объяснить?
На первый взгляд тут какое-то перекладывание денег из одного кармана в другой карман и только.
Ну условно некое государственное РЖД решило дать право частным поездам ездить по своим рельсам и создало условное ООО "Рельсы", однако со временем поняв что в более эффективное ООО "Рельсы" уходят уже их собственные клиенты (и бабки идут уже через менеджмент "Рельсов", а не РЖД), решило это ООО "Рельсы" взять под полный контроль.
Сильно похоже на то))
Продуктовый ритейлер купил продуктового ритейлера для создания продуктовых ритейлеров
Купили 3д принтер для печати 3д принтеров
3д принтер купил 3д принтер для печати 3д принтеров) скорее так)
А если виртуальщик перестанет существовать, что будет с номером, перейдёт в ТелеДва просто?
Нет, нужно будет явно переносить к другому оператору.
Я раньше пользовался теле2 по скорости интернета это был топ провайдер. Но потом они скатились на дно. И я перешёл к другому провайдеру, как всегда теле2 начали плакать, но кроме как разных тарифов ничего не смогли предложить. На мои претензии по поводу скорости интернета они согласились, но решения у них не было
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