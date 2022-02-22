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Сервисы
Евгения Евсеева

Сбой у Slack: пропали уведомления, пользователи не могут отправить сообщения Статьи редакции

Компания уже изучает причину сбоя.

13 13 комментариев
2629 просмотров

Пользователи жалуются как на полную недоступность сервиса, так и на отдельные проблемы — не получается отправить сообщение, просмотреть обсуждения или изображения, пишет The Verge.

По данным сайта, который отслеживает состояние Slack, сервис «недоступен для некоторых пользователей». Компания уже изучает причину сбоя.

На сбой жалуются в Twitter, на Downdetector на 17:40 мск больше 9,6 тысяч жалоб. Проблемы затронули и пользователей в России.

ада дизастерит @adadisaster
Сначала легла рабочая платформа (в пятый раз за смену), теперь слак.
Платформа восстановилась, а слак нет.
Да что же делается такое.
Meghin Moore ✨ @meghin_
There’s nothing better than logging in to start a new workweek only to discover slack is down.
Нет ничего лучше, чем в начале рабочей недели войти в систему и обнаружить, что Slack не работает.
tania. @taniadaniela18
Slack is down, can I go to sleep?
Slack умер, можно я пойду спать?
Chris Palladino @wggchrisp
getting back into bed after seeing Slack is down
Возвращаюсь обратно в кроватку после новости о сбое у Slack

#новость #slack

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Superposition

Well, никакой job на сегодня…

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Labelig

У меня Slack, кстати, работает и никаких проблем с ним не замечал

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2
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Nikolay Ganin

Press F

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1
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Venedikt Basov

Вчера Яндекс упал, сегодня Slack 🤔

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1
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Labelig

Они что-то знают 😳

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0
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Никита Волков

Блииин...
Как жаль...

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1
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Илья Попов

Они заботятся о вашем здоровье. Bon vacance!

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1
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Влад

понял

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0
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Yatinethar Lly

У меня у одного ещё и на VC боковая колонка комментов сперва не обновлялась, а теперь пропала?

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Шизоидная обезьяна

Работает слак, не заметили сбоев и уведомления приходят

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Валерия Курдина

Press F

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Eugene Danilov

заработает снова если нажать Alt + F4

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Andre Macareno

Это все потому что не селфхостед!

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