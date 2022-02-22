Компания уже изучает причину сбоя.

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Пользователи жалуются как на полную недоступность сервиса, так и на отдельные проблемы — не получается отправить сообщение, просмотреть обсуждения или изображения, пишет The Verge.

По данным сайта, который отслеживает состояние Slack, сервис «недоступен для некоторых пользователей». Компания уже изучает причину сбоя.

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На сбой жалуются в Twitter, на Downdetector на 17:40 мск больше 9,6 тысяч жалоб. Проблемы затронули и пользователей в России.

ада дизастерит @adadisaster Сначала легла рабочая платформа (в пятый раз за смену), теперь слак.

Платформа восстановилась, а слак нет.

Да что же делается такое.

Meghin Moore ✨ @meghin_ There’s nothing better than logging in to start a new workweek only to discover slack is down. Нет ничего лучше, чем в начале рабочей недели войти в систему и обнаружить, что Slack не работает.

tania. @taniadaniela18 Slack is down, can I go to sleep? Slack умер, можно я пойду спать?