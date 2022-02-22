Сбой у Slack: пропали уведомления, пользователи не могут отправить сообщения Статьи редакции
Компания уже изучает причину сбоя.
Пользователи жалуются как на полную недоступность сервиса, так и на отдельные проблемы — не получается отправить сообщение, просмотреть обсуждения или изображения, пишет The Verge.
По данным сайта, который отслеживает состояние Slack, сервис «недоступен для некоторых пользователей». Компания уже изучает причину сбоя.
На сбой жалуются в Twitter, на Downdetector на 17:40 мск больше 9,6 тысяч жалоб. Проблемы затронули и пользователей в России.
Well, никакой job на сегодня…
У меня Slack, кстати, работает и никаких проблем с ним не замечал
Press F
Вчера Яндекс упал, сегодня Slack 🤔
Они что-то знают 😳
Блииин...
Как жаль...
Они заботятся о вашем здоровье. Bon vacance!
понял
У меня у одного ещё и на VC боковая колонка комментов сперва не обновлялась, а теперь пропала?
Работает слак, не заметили сбоев и уведомления приходят
Press F
заработает снова если нажать Alt + F4
Это все потому что не селфхостед!
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