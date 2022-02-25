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Богдан Музыченко

Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВТБ», «Сбера» и других банков Статьи редакции

У ВТБ сбои с системой быстрых платежей, иногда не открывается сайт банка.

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По данным Downdetector на 12:30 по московскому времени сбои наблюдаются в работе «Сбера», «Альфа-банка», «Райффайзен-банка», ВТБ и «Тинькофф».

У «Сбера» — 370 жалоб на работу сервисов, «Альфа-банка» — 6 жалоб, «Райффайзен-банка» — 235 жалоб. У ВТБ — 219 отчётов о сбоях, у «Тинькофф» — 29.

Пользователи в Twitter сообщают, что у ВТБ «сломалась» система быстрых платежей. Некоторые редакторы vc.ru не могут зайти на сайт ВТБ.

пельмешка в совете джедаев @mrs_abomination
@tuckyoy матери у которой втб тоже перевела деньги через сбп и ей не пришло позвонила в сбер и они такие в сберовской базе инфа что деньги дошли 🥴
Клиент не может перевести деньги с карты «Сбера» на карту ВТБ через СБП

В пресс-службе «Райффайзен-банка» сообщили vc.ru, что в приложении «Райффайзен Онлайн» произошёл технический сбой. Специалисты работают над решением проблемы.

Представитель «Сбера» опроверг информацию о сбоях. По его словам, все сервисы банка работают в штатном режиме.

«Альфа-банк» заявил изданию, что «всё работает стабильно, в обычном режиме». Представитель «Тинькофф» заявил то же самое.

Обновлено в 14:06. Пресс-служба ВТБ рассказала vc.ru, что «ВТБ Онлайн» работает в штатном режиме, операции доступны клиентам. Банк приносит извинения за возможные неудобства.

#банки #сбои

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Dmitry Kiselev

да, в райфайзен-онлайн уже на протяжении полутора часов не могу зайти, ни с телефона, ни с компа

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Maxim Medvedev

Райф не работает до сих пор(

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Андрей Мельник

Проверил. Вроде бы со Сбера в МТС банк без проблем перевод прошел, и с Тинькофф в СКБ тоже.

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Sergey Vasilev

Машин ленин не справляется

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Максим Мюллер

Тоже Сбер не работает приложение, решил сходить снять наличку в банкомате, не выдал. Ну что за ерунда. Надеюсь, к вечеру починят.

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1
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Денис Колокольцев

⚡️Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay — ЦБ РФ - я так понимаю, по аналогии значит и у сбера этого не будет теперь

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1
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Борис Вишневский

Против сбера более мягкие санкции, так что не факт. В России советую перекатываться на Mir Pay

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Денис Колокольцев

угу, у меня виртуалка точки (открытие) выпущена для ИП мастеркардом дистанционно

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Владимир Левин

Все нормально работает, проблем не заметил, думаю тут много ботов байдена, о которых он говорил что запустит

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–1
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Назар Каримов

Проверил, все работает и Тинькофф и Сбер. Переводы туда обратно работают, и снятие в банкоматах тоже

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Sёma Dråkx

Вчера по оформлению интернет заказа (брала таблетки с доставкой на дом) платеж с тинька не прошел с первого раза. В тиньке прошел платеж, а на сайте аптеки нет. Пришлось отменять, возвращать деньги и заново оформлять и оплачивать. Со второго получилось.

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ilia

ВТБ то "эта операция сейчас недоступна", то "обновляемся чтобы стать лучше", то вообще "зайдите позже" - не дает войти.

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Алексей Картаев

Райф приложение не открывается

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Macedon

Райффайзенбанк лежит уже давно.

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Александр Королёв

В альфе не заметил никаких сбоев, наличку не снимал, перевод по СБП ушел в тинек, во вкусвилее эплпеем оплата прошла

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Екатерина Киселева

Райф все ещё лежит

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Eduard Belyavcev

Райф всё еще не работает :(

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Александр Рудаков

Тоже пол дня между своими счетамив ВТБ не получалось перевод сделать,сейчас вроде все норм

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Андрей Лузанов

Райф лежит ( Альфа и Сбер вроде работают, со сбера стянул на альфу деньги без проблем. Правда все в рублях

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Дмитрий Ефименко

Надеюсь это только начало

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