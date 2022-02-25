Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВТБ», «Сбера» и других банков Статьи редакции
У ВТБ сбои с системой быстрых платежей, иногда не открывается сайт банка.
По данным Downdetector на 12:30 по московскому времени сбои наблюдаются в работе «Сбера», «Альфа-банка», «Райффайзен-банка», ВТБ и «Тинькофф».
У «Сбера» — 370 жалоб на работу сервисов, «Альфа-банка» — 6 жалоб, «Райффайзен-банка» — 235 жалоб. У ВТБ — 219 отчётов о сбоях, у «Тинькофф» — 29.
Пользователи в Twitter сообщают, что у ВТБ «сломалась» система быстрых платежей. Некоторые редакторы vc.ru не могут зайти на сайт ВТБ.
В пресс-службе «Райффайзен-банка» сообщили vc.ru, что в приложении «Райффайзен Онлайн» произошёл технический сбой. Специалисты работают над решением проблемы.
Представитель «Сбера» опроверг информацию о сбоях. По его словам, все сервисы банка работают в штатном режиме.
«Альфа-банк» заявил изданию, что «всё работает стабильно, в обычном режиме». Представитель «Тинькофф» заявил то же самое.
да, в райфайзен-онлайн уже на протяжении полутора часов не могу зайти, ни с телефона, ни с компа
Райф не работает до сих пор(
Проверил. Вроде бы со Сбера в МТС банк без проблем перевод прошел, и с Тинькофф в СКБ тоже.
Машин ленин не справляется
Тоже Сбер не работает приложение, решил сходить снять наличку в банкомате, не выдал. Ну что за ерунда. Надеюсь, к вечеру починят.
⚡️Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay — ЦБ РФ - я так понимаю, по аналогии значит и у сбера этого не будет теперь
Против сбера более мягкие санкции, так что не факт. В России советую перекатываться на Mir Pay
угу, у меня виртуалка точки (открытие) выпущена для ИП мастеркардом дистанционно
Все нормально работает, проблем не заметил, думаю тут много ботов байдена, о которых он говорил что запустит
Проверил, все работает и Тинькофф и Сбер. Переводы туда обратно работают, и снятие в банкоматах тоже
Вчера по оформлению интернет заказа (брала таблетки с доставкой на дом) платеж с тинька не прошел с первого раза. В тиньке прошел платеж, а на сайте аптеки нет. Пришлось отменять, возвращать деньги и заново оформлять и оплачивать. Со второго получилось.
ВТБ то "эта операция сейчас недоступна", то "обновляемся чтобы стать лучше", то вообще "зайдите позже" - не дает войти.
Райф приложение не открывается
Райффайзенбанк лежит уже давно.
В альфе не заметил никаких сбоев, наличку не снимал, перевод по СБП ушел в тинек, во вкусвилее эплпеем оплата прошла
Райф все ещё лежит
Райф всё еще не работает :(
Тоже пол дня между своими счетамив ВТБ не получалось перевод сделать,сейчас вроде все норм
Райф лежит ( Альфа и Сбер вроде работают, со сбера стянул на альфу деньги без проблем. Правда все в рублях
Надеюсь это только начало
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