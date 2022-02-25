У ВТБ сбои с системой быстрых платежей, иногда не открывается сайт банка.

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По данным Downdetector на 12:30 по московскому времени сбои наблюдаются в работе «Сбера», «Альфа-банка», «Райффайзен-банка», ВТБ и «Тинькофф».

У «Сбера» — 370 жалоб на работу сервисов, «Альфа-банка» — 6 жалоб, «Райффайзен-банка» — 235 жалоб. У ВТБ — 219 отчётов о сбоях, у «Тинькофф» — 29.

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Пользователи в Twitter сообщают, что у ВТБ «сломалась» система быстрых платежей. Некоторые редакторы vc.ru не могут зайти на сайт ВТБ.

пельмешка в совете джедаев @mrs_abomination @tuckyoy матери у которой втб тоже перевела деньги через сбп и ей не пришло позвонила в сбер и они такие в сберовской базе инфа что деньги дошли 🥴 Клиент не может перевести деньги с карты «Сбера» на карту ВТБ через СБП

В пресс-службе «Райффайзен-банка» сообщили vc.ru, что в приложении «Райффайзен Онлайн» произошёл технический сбой. Специалисты работают над решением проблемы.

Представитель «Сбера» опроверг информацию о сбоях. По его словам, все сервисы банка работают в штатном режиме.

«Альфа-банк» заявил изданию, что «всё работает стабильно, в обычном режиме». Представитель «Тинькофф» заявил то же самое.