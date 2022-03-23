Сервисы
Маша Цепелева

Магазин приложений Play Store оказался заблокирован вместе с Google News Статьи редакции

Регулятор не сообщал о блокировке сервиса.

По данным Globalcheck, сайт магазина приложений Google play.google.com не доступен в России.

23 марта Роскомнадзор заблокировал сайт новостного сервиса Google news.google.com из-за того, что он «обеспечивал доступ к многочисленным публикациям, содержащим недостоверную информацию о военной операции на Украине».

По данным на 22:50 мск, ни news.google.com, ни play.google.com не внесены в реестр сайтов с ограниченным доступом.

#новость #google #роскомнадзор

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94 комментария
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Big Boss

Даже если интернет заблокируют, наше население скажет что это нам всем на пользу, вот в СССР мы кнежки читали а сейчас млодешь фигней страдает. Да и к тому же интернет придумали пендосы, а чему пендос может русского научить?

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55
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artёm rudomёtov

Справедливости ради, книжки почитать многим следовало бы. Но интернет я бы все же оставил.

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57
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Big Boss

К твоему мнению обязательно прислушаются в правительстве.

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–19
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Leonid Krym

Ну не только же к голосам в голове прислушиваться...

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20
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Я не программист, но

ну вот, первый уже пошел.
Едь в КНДР и обчитайся там про великого вождя.

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4
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Sergei Timofeyev

Флибуста в перманенте

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1
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TLGM x Event

Согласимся!

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0
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Димка Добрый
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22
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Кигхриль Vselensky

Сюк

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0
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Василий Белогородов

Пендосы-пендосы...Лучше бы пособолезновали - сегодня умерла известная личность Мадлен Олбрайт

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2
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Василий Степанофф

Хорошие книги у нее
Госпожа госсекретарь.
Религия и мировая политика

У нас ни один диктатор или его приближенный такое не писал. Стыдно наверное

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2
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Цкуро Бесцветный

Угу, Югославию мы не помним конечно.

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0
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KSA

It's all right!

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1
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Z

Да иди ты нахуй

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–5
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ifack u bulшит шит

@Инспектор, виртуальное склонение к гомосексуальному половому акту вне DTF.

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2
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user_90123129312

В кремлеботы совсем примитивных начали набирать?

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0
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Evil Pechenka

В пионербол во дворе можно играть.

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1
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Vlad Arkhipov

шутка «в гугле забаненный» начинает превращаться в пророчество

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33
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Антон Казанцев

Уфф, будет больно, если гугл слиняет

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12
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Сергей

И заберет с собой Андроид?

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2
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Alex

Андроид - это open source история, а гугл сервисы вполне заменяемые.

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0
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Павел

Удачи вам с заменой сервиса Гугл, который пуши шлёт, например.

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3
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Alex

Я знаю как минимум 2 сервиса, который заменяет их пуши ))) один можете прям взять у Huawei и их HMS

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1
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Павел

Осталось всем разработчикам взять и зачем-то перенаправить туда уведомления

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2
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Alex

"Зачем-то" - если вдруг будет необходимость работать без них. Делается это одним if, в котором ты отправляешь пуши или через гугл или через huawei

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2
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Павел

Ох, так люблю эти влажные истории про 1 if)

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4
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Alex

Это секреты текущего использования HMS из практики

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1
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Павел

Вы заплатите всем разработчикам или сами будете каждому if писать?

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0
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Alex

Что за бред вы написали?
Я говорю, что если гугл сервисы будут не доступны, то пуши можно заменить. Если приложение захочет слать пуши - то это сделать не сложно.
Если приложение не хочет выпускать обновления - не будет слать пуши.

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–1
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Павел

Если приложение не хочет выпускать обновления - не будет слать пуши
 Именно. Неужели так сложно было?

Если Google уйдёт с российского рынка и заберёт с собой инфраструктурные сервисы для Андроида, разработчику КАЖДОГО приложения придётся по собственной инициативе подсуетиться для решения этой проблемы.

Как пользователю, мне будет абсолютно плевать на "Андроид - это open source история", если эта история в конечном итоге потребует активных усилий со стороны разработчиков всех тех приложений, которыми я пользуюсь, а они положат болт.

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1
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Alex

Какое количество приложений использует пуши и это нужно вам? Условно банки / какие-то каршеринги и пр., где много сообщений шлется для подтверждений, чтобы можно было сэкономить на SMS.
Они все локальные и обновляются регулярно. Никакой проблемы в том, что им в очередном обновлении нужно добавить поддержку новых пушей - нет. Пуши позволяют именно приложению сэкономить на доставке информации не по SMS.

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0
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Павел

Просто к рынку Китая прибавиться 140кк, кто-то адаптирует - большинство забьет.

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1
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Павел

Учитывая, что с точки зрения интернет-сервисов Китай это параллельная вселенная, большинство уже забило.

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1
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Andrew, просто Эндрю

О, расходимся, ничего страшного...

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1
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Sergei Timofeyev

Он уже тихо свалил.

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0
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Антон Казанцев

Если бы свалил, то гугл бы вообще не работал

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0
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Sergei Timofeyev

Людьми свалил.

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1
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Алексей Соколов

В этом плане его тут и не было

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0
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Sergei Timofeyev

Пусть всё блокируют уже!

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7
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Александр Привалов

Чой-то вы, товарищ, в фаталисты записались? Вроде за вами не водилось...

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0
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Sergei Timofeyev

Да депрессия у меня... сайдинг выбираю. Мой мозг переломан пополам.

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11
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Александр Привалов

Так, властью данной мне никем, ограничиваю вам чтение новостей десятью минутами в день.

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4
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Sergei Timofeyev

О, я вам ещё про медные трубки не рассказывал под кондеи. Сейчас самые ходовые 0,6-0,7 мм стенка. Ломкие до жути. Нормальных 0,85-1 мм - реально не вижу на рынке. 15 метров - 6 тысяч рублей за эти ходовые.

А у меня 30 МПа :(

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1
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Александр Привалов

Так, а она что?...

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7
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Leo Uvarov

ну трубка должна быть отожженная, тогда она не ломается. Ну а дальше либо она держит давление, либо нет.

30 МПа это вроде 300 атмосфер, не многовато ли?
какой хладагент?

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1
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Yury R

2 максимум

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1
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Учащийся пёс_анон

Ребят, а какова вероятность, что Андроид-телефоны на территории РФ станут кирпичами?

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4
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Andrew, просто Эндрю

Ребят, а какова вероятность, что люди на территории РФ станут (какать) кирпичами?

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11
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Хлоргексидин

Не нулевая.

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17
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Александр Хорошилов

А какова вероятность того, что люди в России перестанут быть кирпичами?

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2
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Shutruk Nakhunte

Нулевая.

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3
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Ed M

Не нулевая.

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9
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Ирина Галимова

Ответ от душнилы из 9б: 50/50 (либо забанят, либо нет)

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0
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Не придумала

ну вранье же.
На данный момент все работает и в браузере, и в приложении.

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0
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Dimitri

Если у вас работает, не значит что это враньё. У меня например https://play.google.com/ не открывается. Не у всех провайдеров моментально блокировки внедряются.

Google Play
Enjoy millions of the latest Android apps, games, music, movies, TV, books, magazines &amp; more…
play.google.com
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6
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Skynet

Приложение при этом работает

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2
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Максим Гиляев

Сбрось кэш....

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1
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Petr Petrov

Чего только не сделаешь, ради того, чтобы войну войной не называли)

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5
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Василий Степанофф

Больше блокировок богу блокировок

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5
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Герман Воронов

К блокировке ютуба готовятся, уроды

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5
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Denis Ivanov

Я бы вообще все эти ваши интернеты заблокировал. Диафильмы по почте через стол заказов , запах пыли на лампе проектора - красота! И ни одного обрыва связи.

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3
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Andrew, просто Эндрю

Как то так...

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4
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Andrew, просто Эндрю

Диафильм "Проделки бункерного деда"...

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3
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Denis Ivanov

Ты явно что-то знал!

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0
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Andrew, просто Эндрю

Я в 2010 году все это предсказал есличо

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2
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Герман Воронов

(сарказм) Ага, глядишь свой Безос образуется.

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2
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Denis Ivanov

Вместо Амазона - Енисей. Копай глубже, люби партию, поворачивай реки!

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3
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Артём Федотов

Проверил у себя. Google новости не работают. Play store работает.

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4
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Skynet

Аналогично, работает, обновления скачиваются

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1
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Ruslan Umarkhanov

Просто ПиЗЗЗDeCCC!!!

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4
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Odesskiy Vasiliy

Работает он, зайдите проверьте...

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2
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Я не программист, но

Блять, ну реально шизы.
По GlobalCheck не работает, там данные что у большинства происходит, если в твоем селе провайдер еще не отрубил - это ничего не значит.

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3
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Dimitri

Работает далеко не у всех. У меня инста ещё 2 дня после блокировки работал. Но теперь уже нет.

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1
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Андрей

Все работает нормально

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3
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Евгений Германов

они про сайт, он, да, недоступен. прила работает нормально

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0
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Михаил Швец

Дай поныть людям

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–4
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Никита Волков

Youtube глючит...

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1
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Maksim Ziabkin

А я думал почему Google Диск перестал работать( именно десктопный

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0
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Андрей

все работает

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2
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Maksim Ziabkin

У меня часа полтора назад не работал

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2
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Не придумала

потому что давно предупреждали о плановом отключении синхронизации десктопного диска с облаком

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0
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Андрей

это ты о чем?

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0
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Skynet

Ох, надо бы скачать оттуда самое важное

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0
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lakoros

Приложение работает нормально. сайт открывался секунд 20. МГТС москва.

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1
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Alex Gurulli

Пока Жыве Беларусь)

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–1
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Andrew, просто Эндрю

Тут ребята интересуются - вы едете или шо?

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Alex Gurulli

На чём ехать то?

Renault приостановил производство в Москве

Такое решение принял совет директоров французского автоконцерна, сообщается в пресс-релизе компании. Работа завода остановлена с 23 марта.

Что касается доли в «АвтоВАЗе», Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудникам в России.

В Renault Group отметили, что уже принимают необходимые меры для соблюдения международных санкций, введенных в отношении России.

+ Беларусские партизаны шалят на ЖД.

Renault industrial activities in Russia are…
Boulogne-Billancourt, March 23rd, 2022 – The Board of Directors of Renault Group met today and…
en.media.renaultgroup.com
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3
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Andrew, просто Эндрю

На СССР-овских мотолыгах с красными квадратами жи

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1
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Alex Gurulli

Мне с VaZ-ом не по пути

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0
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user_90123129312

А партизаны реально шалят или только автоматику ЖД путей ломают?

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0
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Alex Gurulli

Хз, не успеваю новости жрать. Громкого ничего не слышал.

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0
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Артем Наумов

Ну, как бы у нас свои AS и магистрали в Европу, блокировки РФ никак не скажутся. Но вот ОАЦ может все поломать.

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0
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Igor Kiselev

:popcorn:

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1
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D2B - дизайн для бизнеса

В 22:30 успешно скачала приложу. Все работало.

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