Магазин приложений Play Store оказался заблокирован вместе с Google News Статьи редакции
Регулятор не сообщал о блокировке сервиса.
По данным Globalcheck, сайт магазина приложений Google play.google.com не доступен в России.
23 марта Роскомнадзор заблокировал сайт новостного сервиса Google news.google.com из-за того, что он «обеспечивал доступ к многочисленным публикациям, содержащим недостоверную информацию о военной операции на Украине».
По данным на 22:50 мск, ни news.google.com, ни play.google.com не внесены в реестр сайтов с ограниченным доступом.
СМИ писали об уходе Полубояринова с должности в начале марта, но авиакомпания опровергала информацию.
На фоне заявления Путина о переходе на расчёты за газ в рублях для иностранцев.
Юристы проекта получили уже 300 обращений.
Рассказываем, как команда Pragmatica в условиях быстрой изменчивости создала заметный и легко масштабируемый сайт для стартапа с космическими амбициями.
Из-за распространения «недостоверной информации о спецоперации России в Украине».
Даже если интернет заблокируют, наше население скажет что это нам всем на пользу, вот в СССР мы кнежки читали а сейчас млодешь фигней страдает. Да и к тому же интернет придумали пендосы, а чему пендос может русского научить?
Справедливости ради, книжки почитать многим следовало бы. Но интернет я бы все же оставил.
К твоему мнению обязательно прислушаются в правительстве.
Ну не только же к голосам в голове прислушиваться...
ну вот, первый уже пошел.
Едь в КНДР и обчитайся там про великого вождя.
Флибуста в перманенте
Согласимся!
Сюк
Пендосы-пендосы...Лучше бы пособолезновали - сегодня умерла известная личность Мадлен Олбрайт
Хорошие книги у нее
Госпожа госсекретарь.
Религия и мировая политика
У нас ни один диктатор или его приближенный такое не писал. Стыдно наверное
Угу, Югославию мы не помним конечно.
It's all right!
Да иди ты нахуй
@Инспектор, виртуальное склонение к гомосексуальному половому акту вне DTF.
В кремлеботы совсем примитивных начали набирать?
В пионербол во дворе можно играть.
шутка «в гугле забаненный» начинает превращаться в пророчество
Уфф, будет больно, если гугл слиняет
И заберет с собой Андроид?
Андроид - это open source история, а гугл сервисы вполне заменяемые.
Удачи вам с заменой сервиса Гугл, который пуши шлёт, например.
Я знаю как минимум 2 сервиса, который заменяет их пуши ))) один можете прям взять у Huawei и их HMS
Осталось всем разработчикам взять и зачем-то перенаправить туда уведомления
"Зачем-то" - если вдруг будет необходимость работать без них. Делается это одним if, в котором ты отправляешь пуши или через гугл или через huawei
Ох, так люблю эти влажные истории про 1 if)
Это секреты текущего использования HMS из практики
Вы заплатите всем разработчикам или сами будете каждому if писать?
Что за бред вы написали?
Я говорю, что если гугл сервисы будут не доступны, то пуши можно заменить. Если приложение захочет слать пуши - то это сделать не сложно.
Если приложение не хочет выпускать обновления - не будет слать пуши.
Если приложение не хочет выпускать обновления - не будет слать пуши
Именно. Неужели так сложно было?
Если Google уйдёт с российского рынка и заберёт с собой инфраструктурные сервисы для Андроида, разработчику КАЖДОГО приложения придётся по собственной инициативе подсуетиться для решения этой проблемы.
Как пользователю, мне будет абсолютно плевать на "Андроид - это open source история", если эта история в конечном итоге потребует активных усилий со стороны разработчиков всех тех приложений, которыми я пользуюсь, а они положат болт.
Какое количество приложений использует пуши и это нужно вам? Условно банки / какие-то каршеринги и пр., где много сообщений шлется для подтверждений, чтобы можно было сэкономить на SMS.
Они все локальные и обновляются регулярно. Никакой проблемы в том, что им в очередном обновлении нужно добавить поддержку новых пушей - нет. Пуши позволяют именно приложению сэкономить на доставке информации не по SMS.
Просто к рынку Китая прибавиться 140кк, кто-то адаптирует - большинство забьет.
Учитывая, что с точки зрения интернет-сервисов Китай это параллельная вселенная, большинство уже забило.
О, расходимся, ничего страшного...
Он уже тихо свалил.
Если бы свалил, то гугл бы вообще не работал
Людьми свалил.
В этом плане его тут и не было
Пусть всё блокируют уже!
Чой-то вы, товарищ, в фаталисты записались? Вроде за вами не водилось...
Да депрессия у меня... сайдинг выбираю. Мой мозг переломан пополам.
Так, властью данной мне никем, ограничиваю вам чтение новостей десятью минутами в день.
О, я вам ещё про медные трубки не рассказывал под кондеи. Сейчас самые ходовые 0,6-0,7 мм стенка. Ломкие до жути. Нормальных 0,85-1 мм - реально не вижу на рынке. 15 метров - 6 тысяч рублей за эти ходовые.
А у меня 30 МПа :(
Так, а она что?...
ну трубка должна быть отожженная, тогда она не ломается. Ну а дальше либо она держит давление, либо нет.
30 МПа это вроде 300 атмосфер, не многовато ли?
какой хладагент?
2 максимум
Ребят, а какова вероятность, что Андроид-телефоны на территории РФ станут кирпичами?
Ребят, а какова вероятность, что люди на территории РФ станут (какать) кирпичами?
Не нулевая.
А какова вероятность того, что люди в России перестанут быть кирпичами?
Нулевая.
Не нулевая.
Ответ от душнилы из 9б: 50/50 (либо забанят, либо нет)
ну вранье же.
На данный момент все работает и в браузере, и в приложении.
Если у вас работает, не значит что это враньё. У меня например https://play.google.com/ не открывается. Не у всех провайдеров моментально блокировки внедряются.
Приложение при этом работает
Сбрось кэш....
Чего только не сделаешь, ради того, чтобы войну войной не называли)
Больше блокировок богу блокировок
К блокировке ютуба готовятся, уроды
Я бы вообще все эти ваши интернеты заблокировал. Диафильмы по почте через стол заказов , запах пыли на лампе проектора - красота! И ни одного обрыва связи.
Как то так...
Диафильм "Проделки бункерного деда"...
Ты явно что-то знал!
Я в 2010 году все это предсказал есличо
(сарказм) Ага, глядишь свой Безос образуется.
Вместо Амазона - Енисей. Копай глубже, люби партию, поворачивай реки!
Проверил у себя. Google новости не работают. Play store работает.
Аналогично, работает, обновления скачиваются
Просто ПиЗЗЗDeCCC!!!
Работает он, зайдите проверьте...
Блять, ну реально шизы.
По GlobalCheck не работает, там данные что у большинства происходит, если в твоем селе провайдер еще не отрубил - это ничего не значит.
Работает далеко не у всех. У меня инста ещё 2 дня после блокировки работал. Но теперь уже нет.
Все работает нормально
они про сайт, он, да, недоступен. прила работает нормально
Дай поныть людям
Youtube глючит...
А я думал почему Google Диск перестал работать( именно десктопный
все работает
У меня часа полтора назад не работал
потому что давно предупреждали о плановом отключении синхронизации десктопного диска с облаком
это ты о чем?
Ох, надо бы скачать оттуда самое важное
Приложение работает нормально. сайт открывался секунд 20. МГТС москва.
Пока Жыве Беларусь)
Тут ребята интересуются - вы едете или шо?
На чём ехать то?
Renault приостановил производство в Москве
Такое решение принял совет директоров французского автоконцерна, сообщается в пресс-релизе компании. Работа завода остановлена с 23 марта.
Что касается доли в «АвтоВАЗе», Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей ситуации, действуя ответственно по отношению к своим 45 тысячам сотрудникам в России.
В Renault Group отметили, что уже принимают необходимые меры для соблюдения международных санкций, введенных в отношении России.
+ Беларусские партизаны шалят на ЖД.
На СССР-овских мотолыгах с красными квадратами жи
Мне с VaZ-ом не по пути
А партизаны реально шалят или только автоматику ЖД путей ломают?
Хз, не успеваю новости жрать. Громкого ничего не слышал.
Ну, как бы у нас свои AS и магистрали в Европу, блокировки РФ никак не скажутся. Но вот ОАЦ может все поломать.
:popcorn:
В 22:30 успешно скачала приложу. Все работало.