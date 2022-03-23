Регулятор не сообщал о блокировке сервиса.

По данным Globalcheck, сайт магазина приложений Google play.google.com не доступен в России.

23 марта Роскомнадзор заблокировал сайт новостного сервиса Google news.google.com из-за того, что он «обеспечивал доступ к многочисленным публикациям, содержащим недостоверную информацию о военной операции на Украине».

По данным на 22:50 мск, ни news.google.com, ни play.google.com не внесены в реестр сайтов с ограниченным доступом.