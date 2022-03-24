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Сервисы
TJ

Rutube введёт функцию авторизации через Госуслуги Статьи редакции

В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации.

4624 просмотров

Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги.

Министерство отметило, что пользователи смогут регистрироваться на платформе и без использования аккаунта на Госуслугах. Однако верификация через государственный сайт позволит публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также «предупредит загрузку нежелательного контента».

Верифицироваться через Госуслуги могут только физлица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан.

Минцифры

Первым о том, что Rutube введёт функцию авторизации через Госуслуги, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин со ссылкой на главу холдинга «Газпром-медиа» (владеет видеоплатформой). По его словам, решение запустят «со дня на день».

Технически это будет работать так: заходите на Rutube через свой аккаунт, привязываете его к «Госуслугам» через ЕСИА и получаете возможность размещать ролики без премодерации (но сервис оставляет за собой право проверить их на соответствие правилам в дальнейшем).

Антон Горелкин

По мнению Горелкина, это облегчит жизнь авторам и службе поддержки видеохостинга, в то же время позволяя «эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации».

#новость #rutube

8
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101 комментарий
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Веб Инструменты

Заявка на поездку в изолятор генерируется автоматически - регулируемая версия ютуба с цензурой и полицейскими.

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91
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ifack u bulшит шит

Да ладно политота, вот если они как Ютуб будут банить за страйки от кинокомпаний (Звёздный капитан, привет), то вообще это свинство.

А если ты смотрел тупо развлекательный контент, то разницы большой не будет, тут вопрос в функционале и развитии сервиса.

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–26
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Шамиль Джанболатов

Скоро будет разрешено смотреть только фильмы типа "Майор Гром", никакого тлетворного влияния ненавистного Запада не будет.

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16
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DO YOURSELF

Ага, а вместо реклама нужно будет посмотреть 20 секунд Соловьева или Скобееву

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34
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Vladislave

А после ответить на вопрос с 4 вариантами ответов о чем они говорили

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6
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bravo sierra

для продолжения просмотра надо будет регулярно прерываться на обязательную викторину по знанию линии партии

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1
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Vitaly Karasik

Вы оптимист про 20 секунд, в СССР киножурнал длился минут 15.

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0
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ifack u bulшит шит

"Майор Гром" - говнище wannabe DC созданное бездарностями.

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–3
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ifack u bulшит шит

@SocFishing так ты бот или что?

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0
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Максим Абдрахманов

По сравнению с тем что обычно выдают наши отечественные киноделы - "Майор Гром" ещё норм. Уж точно лучше всяких "Крым" или "Непосредственно Каха" - в этом случае лучше сразу обзоры Вadcomedian на них показывать в кинотеатрах)))

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0
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Marat Nigametzianov

Купи лицензию на использование в производном произведении и не бойся бана

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1
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ifack u bulшит шит

Вот российские видеоблоггеры тупые, не додумались так делать.

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3
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ifack u bulшит шит

Чувак, если тебя захотят посадить на бутылку - тебя посадят на бутылку, и не важно, через что ты логинился.

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–3
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Веб Инструменты

Зачем им упрощать жизнь? Так им прийдется на зарплате кого ни будь держать - расходы. А если расходы большие - встаёт вопрос «а зачем?».

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6
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ifack u bulшит шит

Лол, сейчас это делается одинаково быстро, и какая в целом разница натутылят тебя через месяц, или через два?

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–1
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Веб Инструменты

Вот сейчас вы сами не знаете, да никто не знает, но логинясь через гос-услуги ты фактически несёшь паспортные данные. В других случаях нужно разговаривать с посредниками для извлечения этих данных. Любое такое действие - это дополнительные расходы, даже если речь идёт о времени.

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1
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Sketch Turner

По такой логике надо и двери открытыми держать. Всё равно же сейчас быстро грабят, и если захотят, то сделают это.

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0
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BLVCK SQUARE

Ютуб с блекджеком и швабрами

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1
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Petr Petrov

Это в платной подписке

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0
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Alexander Veber

Как иронично, шутка про регистрацию в соц сетях через гос услуги была шуткой меньше года с того момента как я впервые её услышал )

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0
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Михаил Загоскин

Не ждем. а готовимся

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57
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Андрей Смыженков

Гулаг*

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4
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Максим Попов

Я бы итак им не пользовался, а так тем более😂😂😂

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40
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Evgeny Afanasev

Это ты пока так говоришь, а когда контент, который ты смотришь перетечет туда, то ты ч радостью будешь им пользоваться

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–36
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Alexandr Shkuriin

Сам сайт очень неудобный в использовании, порой подтормаживает, глючит. Непонятно как «интересное» формируется. Плюс это только начало, далее будет как с ВК и шатким понятием «свобода слова». Многих блокируют в социальной сети, на рутуб не допустят интересных авторов, таких как Ходорковский и т.д. Мало трафика - будем выжимать по максимуму, накидывать кучу рекламы, больше рекламы, ещё больше рекламы. Короче сервис ни о чем. И даже если идти некуда будет, всегда появятся альтернатива более качественного уровня. Сколько было проектов, форумов, где люди делились своими историями и всем остальным и тут появился «Яндекс дзен» и затмил своим превосходством многих. Может появится сервис «Яндекс видео» 😅 Но лучше что бы ютуб не блокировали)

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15
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ifack u bulшит шит

Проблема рекламы давно решена различными адблоками, не понимаю, как можно без них жить.

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1
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Alexandr Shkuriin

Я с вами согласен. Мне проще на ютубе оплачивать прем, что бы не видеть рекламы и главное что бы видео воспроизводилось в фоновом режиме. Порой нет времени смотреть контент, благо есть возможность слушать. Кстати на Рутубе есть такая функция, на будущее знать, а то мало ли) Интернет в РФ сделают ограниченным)

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2
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Дмитрий Новиков

дождусь, пока перетечёт на торренты, а этим говнищем нет никакого желания пользоваться

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3
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ifack u bulшит шит

И как по твоему контентмейкеры "перетекут на торренты" ?

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1
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Дмитрий Новиков

видимо, этих "контентмейкеров", к счастью, не смотрю. Не, ну серьёзно, если есть впн, как можно пользоваться этой поделкой в здравом уме?

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1
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Roman Shar

Пока есть впн, потом может не стать или перестать работать. Суверенный рунет активно строится

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2
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Михаил Качалов

Суверенный рунет активно строится
 - вопрос только кем? Вот в Opera функцию VPN отключили для РФ. Или Cogent показал российским провайдерам фигу.

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1
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ifack u bulшит шит

Чел.

Любой ролик - контент, любой автор создавший его сам - контентмейкер.

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0
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Дмитрий Новиков

Да, моя ошибка) Но всё так же не понимаю, зачем нужно переходить на рутуб, особенно в контексте всех этих новостей. Ну разве что ССЗБ

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0
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ifack u bulшит шит

А деньги на еду и выпуск новых видео где брать?

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0
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Дмитрий Новиков

Есть вероятность, что еда и помещение для проживания будут предоставляться государством. Ну, каждый сам ответит на этот вопрос с учётом вероятности последствий и своей степени готовности к ним)

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0
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Андрей Мельник

Ну, если говорить о моих подписках, то не думаю, что Ваня из "Лирикс" или Саша Тобольский из "Лонгплей" будут размещаться на Рутуб. Хотя их контент и не о политике.

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1
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Андрей Шапран - B2B продажи

Я вот даже не знаю как можно это прокомментировать))

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21
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Маленький велосипед

Предварительно авторизовавшись в Госуслугах

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31
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Андрей Шапран - B2B продажи

+))

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3
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Lexx Sky

И жалоба на коммент сразу преобразуется в штраф? Удобно! У гугля такого нет, выкусите!

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25
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Doomy

Кому нужен Rutube?

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9
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ifack u bulшит шит

Кому нужна монополия одного сервиса? Что там по аналогам ТыТрубы?

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–32
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Doomy

При чем тут монополия? Я сказал кому нужен Rutube?

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12
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ifack u bulшит шит

А я задала конкретный вопрос - что по аналогам ТыТрубы?

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–18
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Doomy

Нет ни одного сервиса, который был бы на том же самом уровне, что и Youtube. Есть сервисы, которые имеет те или иные элементы, но ютюб гораздо богаче их всех в плане предложения

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7
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Максим Чистяков

Да тип свою копейку отрабатывает, понятно же)

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7
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ifack u bulшит шит

ряяяя кремлебот

Лол.

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–5
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Doomy

Даже если вы не кремлебот, то ваши мысли просто совпадают с мыслями партии, которая в целом делает жизнь людей в нашей стране хуже. Поэтому да, для всех адекватных людей вы кремлебот. Это матерные слово если вы ещё не доперли

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4
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ifack u bulшит шит

А я лично считаю, что сами люди делают свою жизнь хуже, это - проблема СНГ менталитета.

Подпитывают коррупцию, выкидывают мусор где попало, паркуются на тротуарах, да Господи, переходят на красный, да даже просто выкидывают окурки РЯДОМ с мусоркой.

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–2
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Александр Мраев

Нет ни одного сервиса, который был бы на том же самом уровне, что и Youtube.
 И? Дальше продолжи мысль.
Ты предлагаешь теперь закрыть все аналоги, потому что они хуже?
Или не смотреть видео вообще?

Мне как-то вообще безразлично ГДЕ смотреть.
Важнее ЧТО смотреть.
Если нужные мне уроки и советы перейдут хоть в одноклассники - буду смотреть там.

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0
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Doomy

Где я сказал, что нужно закрыть Rutube, смотришь его и смотри себе. Ты прямо как Кэти Ньюман с ее подменной тезиса во время интервью с Джорданом Питерсоном. Я и дальше буду пользоваться Youtube. Мне не безразлично ГДЕ смотреть, я предпочитаю Youtube потому, что там больше разнообразных мнений, а Rutube будет использоваться Кремлём, чтобы контролировать свой нарратив, как это уже происходит на Яндексе и ВК

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1
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Александр Мраев

Я пользуюсь ютубом не для того, чтобы смотреть СМИ, неважно какой пропаганды.
Ютуб в настоящее время кладезь уроков, обзоров, шоу, блогов и просто веселых видео.
И аналогов ему нет.
Не потому, что он какой-то весь технологичный, а потому что контент выкладывают только там.

там больше разнообразных мнений
 Именно поэтому там заблокировали российские СМИ.
Разнообразие во всей красе.

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–1
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Doomy

Да, конечно там заблокировали Российские СМИ, но не все. это первое. а второе блокировкой занималось Российское правительство все эти годы, поэтому мне совершенно наплевать на блокировку Соловьёва или других помоечных рос СМИ. Не забывай Youtube это частная компания, они блокируют кого хотят, а у нас блокировкой занимается государство.
Цензура государства всегда хуже цензуры частных компаний
Блокировку я не поддерживаю, но мне плевать на эти каналы

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1
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Sergey Khohlachev

Адекватный комментарий.

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0
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Дмитрий Иванов

Зарегистрировались вчера, чтобы топить за рутубчик?))

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4
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Александр Мраев

Ну мне нужен.
Если заблокируют ютуб, останется Рутуб, ВК или Я.Видео (Дзен).

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3
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ifack u bulшит шит

Либо Ютуб через впн, но большинство авторов так или иначе либо перетекут куда-то, либо просто забросят создание контента.

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1
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Gollut

Это же автоматически можно за запрещённые фразы в комментах штрафы и повестки выписывать! И 15 рублей на Сбер за правильные фразы. Вот она, технократия, цифровое государство

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6
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Doomy

Прямо система социального рейтинга Китая! Китайский сапог все ближе и ближе для нас Россиян

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1
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SPS Fun

Удобно же. Напишешь что-то резкое раньше и потом мучаешься - накажут или нет. А теперь написал и бац - сразу штраф или повесточка к следователю в Госуслугах, отлично придумано!

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–1
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Михаил Качалов

Напишешь что-то резкое раньше и потом мучаешься - накажут или нет. А теперь ...
 - так штраф то автору канала придет

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1
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Артем Акшинцев

Все по заветам Горчева: "Нет, этому интернету пиздец. Нужно, по методу писателя Лимонова оставить его гнить нахуй и сделать Новый Интернет на чистом месте. Никаких вот этих айпи и прокси в Новом Интернете не будет. У каждого компьютера будут фамилия, имя отчество, домашний адрес и телефон. И тот человек, на которого этот компьютер записан, он за него и отвечает своей Жопой. Жена там посидела за его компьютером или сын-обалдуй, собутыльники влезли, пока он пьяный заснул - это никого не ебёт, пиздить будут хозяина. Если хозяин умер, то и компьютер должен лечь с ним в гроб и все в интернете будут знать, что помер вот компьютер Иван Петрович, царствие ему небесное. И если вдруг напишет вам письмо или постучит в аську Мёртвый Иван Петрович, то страшно конечно, но он скорее всего ненастоящий, можно и не пускать".

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3
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SPS Fun

По Жванецкому лучше:
"Но в коридорах дежурных ставить не надо. Пока. Начинать, конечно, с выхода из дома. Короткая беседа: «Куда, когда, зачем сумочка? Ну а если там дома никого, тогда куда?» И так далее. Ну, тут же, сразу, у дверей, чтоб потом не беспокоить. И ключик – на доску. Да, ключик – на доску. То есть чтоб человек, гражданин не чувствовал себя окончательно брошенным на произвол."

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7
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Эрнандо

Большой брат следит за тобой

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4
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Большой Брат

Yes!!

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1
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Александр

только один вопрос кто то будет такой авторизацией пользоваться?)

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4
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Эрнандо

Big brother is watching you

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2
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SPS Fun

Ну, насчет БОЛЬШОГО - я бы не сказал. Скорее - низенький. ;)

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5
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ifack u bulшит шит

Чувак, прочитай другие антиутопии, 1984 переоценён.

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–7
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Evil Pechenka

Этот ролик под каждой новостью теперь публиковать можно. Идеально.

https://www.youtube.com/watch?v=XXJ6rSHepP0

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4
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Paster Nak

Кому не похер что там делает рутуб

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4
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ATM-Tech

Хорошая попытка, товарищ майор, но все-таки, пока воздержусь)

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3
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Михаил Зеленин

А VK и Дзен заблокируют?

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2
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Наглый Кот

Я смотрю для развития Рутуба делают все, что бы народ туда никогда не перешёл. С другой стороны диванных воинов и троллей не будет.

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2
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Rax034
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2
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Луиджи Вампа

Ахахаа эти тупицы делают только хуже же. Они не понимают этого? Это и так блевотный ресурс , а тут ещё КамАЗ фекалий в это болото

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2
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ifack u bulшит шит

Лол. Хотя куда уж без госуслуг на российском сервисе? В целом идея правильная.

🤔
Фига боты за секунду три минуса поставили.

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–36
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Nuke 7s

Так не боты минусуют

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4
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ifack u bulшит шит

Не, через секунду после постинга три минуса прилетело.

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–2
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ROME

Я одного не пойму, если судят за фейк, то должны доказать обратное, это присутствует в процессе? Если не доказано обратное, то и дело должно развалиться. Я понимаю, что наши законы написаны так чтобы карать крепостных при любом раскладе, доказательства подсудимых судья никогда не видит и не хочет даже слышать о них, но это тогда даже не суд, а просто решение арестовать, посадить, оштрафовать без всяких аргументов.

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1
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Roman Shar

Забудьте про законы. Законы в современных реалиях принимаются за один день без обсуждения и единогласно. Что надо будет, то пропишут. Суд скажет, что все что не является официальным тезисом пропаганды - все фейк

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2
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Дмитрий

Вы не понимаете: война-это мир, мир-это война… Министерство любви и министерство правды.

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0
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Denis Logunovich

Rutube может идти следом за военным кораблем

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1
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Mr Black

Четко✌️

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0
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Vlad o s t o v ъ

А автомодерация для доносов на неугодных партии предусмотрена?

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1
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Шамиль Джанболатов

Конечно, обижаешь

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2
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Oleg Boliuk

Жду эту функцию в Яндекс и Мейл.ру для отправки и получения почты. Так у следователей будет больше свободного времени для работы, а не читать письма пользователей

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1
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Владимир Влорин

Кажется, когда-то это было смешной шуткой

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1
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Евгений Кузнецов

Не пойму смеяться или плакать

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Джи Эль

Один скрин лучше тысячи комментариев. Не знаю плакать или смеяться🤷‍♂️

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Viktor de Sceptic

Авторов роликов, которые будут набирать много дизлайков или жалоб будут реально садить в тюрьму

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1
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TLGM x Event

...

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0
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енот

и длительной модерации
 Т.е. они не отрицают, что долго проверяют?

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0
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Sergey Khohlachev

Они разве отрицали?

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1
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Я никто и звать меня никак

в дальнейшем
 Ну там вдруг еще статью какую в УК добавят...

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0
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SPS Fun

"только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан."

Мы верим, конечно верим, товарищ майор.

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0
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Mr Black

Чебурнет-начало.

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Михаил Креветкин

Ютуб классный

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0
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Valeryi

Технически это будет работать так:
- Пенсионер дает свои логин/пароль непонятно кому в любом гос-учреждении (потому что сам не умеет, а там просто просят данные авторизации)
- Утечка
- От его имени заливается неугодное видео без модерации

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Alexander K

No comments😂

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