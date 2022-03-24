Rutube введёт функцию авторизации через Госуслуги Статьи редакции
В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации.
Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги.
Министерство отметило, что пользователи смогут регистрироваться на платформе и без использования аккаунта на Госуслугах. Однако верификация через государственный сайт позволит публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также «предупредит загрузку нежелательного контента».
Первым о том, что Rutube введёт функцию авторизации через Госуслуги, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин со ссылкой на главу холдинга «Газпром-медиа» (владеет видеоплатформой). По его словам, решение запустят «со дня на день».
По мнению Горелкина, это облегчит жизнь авторам и службе поддержки видеохостинга, в то же время позволяя «эффективно бороться с размещением фейков и дезинформации».
Они воспринимают такие компании как нерезидентов и «жёстко» трактуют контрсанкционные указы президента, говорит источник.
Сегодня, 24 марта возобновляются торги российскими акциями на Мосбирже. Как инвестор с 12ти летним опытом хочу высказать свои предположения на этот счет и предостеречь новичков. Сразу скажу, что я никогда не сталкивался со столь откровенным «регулированием» рынков, но все же постараюсь интерпретировать факты исходя из здравого смысла.
Собираем новости и события двадцать девятого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Заявка на поездку в изолятор генерируется автоматически - регулируемая версия ютуба с цензурой и полицейскими.
Да ладно политота, вот если они как Ютуб будут банить за страйки от кинокомпаний (Звёздный капитан, привет), то вообще это свинство.
А если ты смотрел тупо развлекательный контент, то разницы большой не будет, тут вопрос в функционале и развитии сервиса.
Скоро будет разрешено смотреть только фильмы типа "Майор Гром", никакого тлетворного влияния ненавистного Запада не будет.
Ага, а вместо реклама нужно будет посмотреть 20 секунд Соловьева или Скобееву
А после ответить на вопрос с 4 вариантами ответов о чем они говорили
для продолжения просмотра надо будет регулярно прерываться на обязательную викторину по знанию линии партии
Вы оптимист про 20 секунд, в СССР киножурнал длился минут 15.
"Майор Гром" - говнище wannabe DC созданное бездарностями.
@SocFishing так ты бот или что?
По сравнению с тем что обычно выдают наши отечественные киноделы - "Майор Гром" ещё норм. Уж точно лучше всяких "Крым" или "Непосредственно Каха" - в этом случае лучше сразу обзоры Вadcomedian на них показывать в кинотеатрах)))
Купи лицензию на использование в производном произведении и не бойся бана
Вот российские видеоблоггеры тупые, не додумались так делать.
Чувак, если тебя захотят посадить на бутылку - тебя посадят на бутылку, и не важно, через что ты логинился.
Зачем им упрощать жизнь? Так им прийдется на зарплате кого ни будь держать - расходы. А если расходы большие - встаёт вопрос «а зачем?».
Лол, сейчас это делается одинаково быстро, и какая в целом разница натутылят тебя через месяц, или через два?
Вот сейчас вы сами не знаете, да никто не знает, но логинясь через гос-услуги ты фактически несёшь паспортные данные. В других случаях нужно разговаривать с посредниками для извлечения этих данных. Любое такое действие - это дополнительные расходы, даже если речь идёт о времени.
По такой логике надо и двери открытыми держать. Всё равно же сейчас быстро грабят, и если захотят, то сделают это.
Ютуб с блекджеком и швабрами
Это в платной подписке
Как иронично, шутка про регистрацию в соц сетях через гос услуги была шуткой меньше года с того момента как я впервые её услышал )
Не ждем. а готовимся
Гулаг*
Я бы итак им не пользовался, а так тем более😂😂😂
Это ты пока так говоришь, а когда контент, который ты смотришь перетечет туда, то ты ч радостью будешь им пользоваться
Сам сайт очень неудобный в использовании, порой подтормаживает, глючит. Непонятно как «интересное» формируется. Плюс это только начало, далее будет как с ВК и шатким понятием «свобода слова». Многих блокируют в социальной сети, на рутуб не допустят интересных авторов, таких как Ходорковский и т.д. Мало трафика - будем выжимать по максимуму, накидывать кучу рекламы, больше рекламы, ещё больше рекламы. Короче сервис ни о чем. И даже если идти некуда будет, всегда появятся альтернатива более качественного уровня. Сколько было проектов, форумов, где люди делились своими историями и всем остальным и тут появился «Яндекс дзен» и затмил своим превосходством многих. Может появится сервис «Яндекс видео» 😅 Но лучше что бы ютуб не блокировали)
Проблема рекламы давно решена различными адблоками, не понимаю, как можно без них жить.
Я с вами согласен. Мне проще на ютубе оплачивать прем, что бы не видеть рекламы и главное что бы видео воспроизводилось в фоновом режиме. Порой нет времени смотреть контент, благо есть возможность слушать. Кстати на Рутубе есть такая функция, на будущее знать, а то мало ли) Интернет в РФ сделают ограниченным)
дождусь, пока перетечёт на торренты, а этим говнищем нет никакого желания пользоваться
И как по твоему контентмейкеры "перетекут на торренты" ?
видимо, этих "контентмейкеров", к счастью, не смотрю. Не, ну серьёзно, если есть впн, как можно пользоваться этой поделкой в здравом уме?
Пока есть впн, потом может не стать или перестать работать. Суверенный рунет активно строится
Суверенный рунет активно строится
- вопрос только кем? Вот в Opera функцию VPN отключили для РФ. Или Cogent показал российским провайдерам фигу.
Чел.
Любой ролик - контент, любой автор создавший его сам - контентмейкер.
Да, моя ошибка) Но всё так же не понимаю, зачем нужно переходить на рутуб, особенно в контексте всех этих новостей. Ну разве что ССЗБ
А деньги на еду и выпуск новых видео где брать?
Есть вероятность, что еда и помещение для проживания будут предоставляться государством. Ну, каждый сам ответит на этот вопрос с учётом вероятности последствий и своей степени готовности к ним)
Ну, если говорить о моих подписках, то не думаю, что Ваня из "Лирикс" или Саша Тобольский из "Лонгплей" будут размещаться на Рутуб. Хотя их контент и не о политике.
Я вот даже не знаю как можно это прокомментировать))
Предварительно авторизовавшись в Госуслугах
+))
И жалоба на коммент сразу преобразуется в штраф? Удобно! У гугля такого нет, выкусите!
Кому нужен Rutube?
Кому нужна монополия одного сервиса? Что там по аналогам ТыТрубы?
При чем тут монополия? Я сказал кому нужен Rutube?
А я задала конкретный вопрос - что по аналогам ТыТрубы?
Нет ни одного сервиса, который был бы на том же самом уровне, что и Youtube. Есть сервисы, которые имеет те или иные элементы, но ютюб гораздо богаче их всех в плане предложения
Да тип свою копейку отрабатывает, понятно же)
ряяяя кремлебот
Лол.
Даже если вы не кремлебот, то ваши мысли просто совпадают с мыслями партии, которая в целом делает жизнь людей в нашей стране хуже. Поэтому да, для всех адекватных людей вы кремлебот. Это матерные слово если вы ещё не доперли
А я лично считаю, что сами люди делают свою жизнь хуже, это - проблема СНГ менталитета.
Подпитывают коррупцию, выкидывают мусор где попало, паркуются на тротуарах, да Господи, переходят на красный, да даже просто выкидывают окурки РЯДОМ с мусоркой.
Нет ни одного сервиса, который был бы на том же самом уровне, что и Youtube.
И? Дальше продолжи мысль.
Ты предлагаешь теперь закрыть все аналоги, потому что они хуже?
Или не смотреть видео вообще?
Мне как-то вообще безразлично ГДЕ смотреть.
Важнее ЧТО смотреть.
Если нужные мне уроки и советы перейдут хоть в одноклассники - буду смотреть там.
Где я сказал, что нужно закрыть Rutube, смотришь его и смотри себе. Ты прямо как Кэти Ньюман с ее подменной тезиса во время интервью с Джорданом Питерсоном. Я и дальше буду пользоваться Youtube. Мне не безразлично ГДЕ смотреть, я предпочитаю Youtube потому, что там больше разнообразных мнений, а Rutube будет использоваться Кремлём, чтобы контролировать свой нарратив, как это уже происходит на Яндексе и ВК
Я пользуюсь ютубом не для того, чтобы смотреть СМИ, неважно какой пропаганды.
Ютуб в настоящее время кладезь уроков, обзоров, шоу, блогов и просто веселых видео.
И аналогов ему нет.
Не потому, что он какой-то весь технологичный, а потому что контент выкладывают только там.
там больше разнообразных мнений
Именно поэтому там заблокировали российские СМИ.
Разнообразие во всей красе.
Да, конечно там заблокировали Российские СМИ, но не все. это первое. а второе блокировкой занималось Российское правительство все эти годы, поэтому мне совершенно наплевать на блокировку Соловьёва или других помоечных рос СМИ. Не забывай Youtube это частная компания, они блокируют кого хотят, а у нас блокировкой занимается государство.
Цензура государства всегда хуже цензуры частных компаний
Блокировку я не поддерживаю, но мне плевать на эти каналы
Адекватный комментарий.
Зарегистрировались вчера, чтобы топить за рутубчик?))
Ну мне нужен.
Если заблокируют ютуб, останется Рутуб, ВК или Я.Видео (Дзен).
Либо Ютуб через впн, но большинство авторов так или иначе либо перетекут куда-то, либо просто забросят создание контента.
Это же автоматически можно за запрещённые фразы в комментах штрафы и повестки выписывать! И 15 рублей на Сбер за правильные фразы. Вот она, технократия, цифровое государство
Прямо система социального рейтинга Китая! Китайский сапог все ближе и ближе для нас Россиян
Удобно же. Напишешь что-то резкое раньше и потом мучаешься - накажут или нет. А теперь написал и бац - сразу штраф или повесточка к следователю в Госуслугах, отлично придумано!
Напишешь что-то резкое раньше и потом мучаешься - накажут или нет. А теперь ...
- так штраф то автору канала придет
Все по заветам Горчева: "Нет, этому интернету пиздец. Нужно, по методу писателя Лимонова оставить его гнить нахуй и сделать Новый Интернет на чистом месте. Никаких вот этих айпи и прокси в Новом Интернете не будет. У каждого компьютера будут фамилия, имя отчество, домашний адрес и телефон. И тот человек, на которого этот компьютер записан, он за него и отвечает своей Жопой. Жена там посидела за его компьютером или сын-обалдуй, собутыльники влезли, пока он пьяный заснул - это никого не ебёт, пиздить будут хозяина. Если хозяин умер, то и компьютер должен лечь с ним в гроб и все в интернете будут знать, что помер вот компьютер Иван Петрович, царствие ему небесное. И если вдруг напишет вам письмо или постучит в аську Мёртвый Иван Петрович, то страшно конечно, но он скорее всего ненастоящий, можно и не пускать".
По Жванецкому лучше:
"Но в коридорах дежурных ставить не надо. Пока. Начинать, конечно, с выхода из дома. Короткая беседа: «Куда, когда, зачем сумочка? Ну а если там дома никого, тогда куда?» И так далее. Ну, тут же, сразу, у дверей, чтоб потом не беспокоить. И ключик – на доску. Да, ключик – на доску. То есть чтоб человек, гражданин не чувствовал себя окончательно брошенным на произвол."
Большой брат следит за тобой
Yes!!
только один вопрос кто то будет такой авторизацией пользоваться?)
Big brother is watching you
Ну, насчет БОЛЬШОГО - я бы не сказал. Скорее - низенький. ;)
Чувак, прочитай другие антиутопии, 1984 переоценён.
Этот ролик под каждой новостью теперь публиковать можно. Идеально.
https://www.youtube.com/watch?v=XXJ6rSHepP0
Кому не похер что там делает рутуб
Хорошая попытка, товарищ майор, но все-таки, пока воздержусь)
А VK и Дзен заблокируют?
Я смотрю для развития Рутуба делают все, что бы народ туда никогда не перешёл. С другой стороны диванных воинов и троллей не будет.
Ахахаа эти тупицы делают только хуже же. Они не понимают этого? Это и так блевотный ресурс , а тут ещё КамАЗ фекалий в это болото
Лол. Хотя куда уж без госуслуг на российском сервисе? В целом идея правильная.
🤔
Фига боты за секунду три минуса поставили.
Так не боты минусуют
Не, через секунду после постинга три минуса прилетело.
Я одного не пойму, если судят за фейк, то должны доказать обратное, это присутствует в процессе? Если не доказано обратное, то и дело должно развалиться. Я понимаю, что наши законы написаны так чтобы карать крепостных при любом раскладе, доказательства подсудимых судья никогда не видит и не хочет даже слышать о них, но это тогда даже не суд, а просто решение арестовать, посадить, оштрафовать без всяких аргументов.
Забудьте про законы. Законы в современных реалиях принимаются за один день без обсуждения и единогласно. Что надо будет, то пропишут. Суд скажет, что все что не является официальным тезисом пропаганды - все фейк
Вы не понимаете: война-это мир, мир-это война… Министерство любви и министерство правды.
Rutube может идти следом за военным кораблем
Четко✌️
А автомодерация для доносов на неугодных партии предусмотрена?
Конечно, обижаешь
Жду эту функцию в Яндекс и Мейл.ру для отправки и получения почты. Так у следователей будет больше свободного времени для работы, а не читать письма пользователей
Кажется, когда-то это было смешной шуткой
Не пойму смеяться или плакать
Один скрин лучше тысячи комментариев. Не знаю плакать или смеяться🤷♂️
Авторов роликов, которые будут набирать много дизлайков или жалоб будут реально садить в тюрьму
...
и длительной модерации
Т.е. они не отрицают, что долго проверяют?
Они разве отрицали?
в дальнейшем
Ну там вдруг еще статью какую в УК добавят...
"только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан."
Мы верим, конечно верим, товарищ майор.
Чебурнет-начало.
Ютуб классный
Технически это будет работать так:
- Пенсионер дает свои логин/пароль непонятно кому в любом гос-учреждении (потому что сам не умеет, а там просто просят данные авторизации)
- Утечка
- От его имени заливается неугодное видео без модерации
No comments😂