В этом случае пользователи смогут публиковать видео без предварительной модерации.

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Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги.

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Министерство отметило, что пользователи смогут регистрироваться на платформе и без использования аккаунта на Госуслугах. Однако верификация через государственный сайт позволит публиковать видео без очереди и длительной модерации, а также «предупредит загрузку нежелательного контента».

Верифицироваться через Госуслуги могут только физлица. Сервис видеохостинга будет получать только информацию о подтверждении верификации без персональных данных граждан. Минцифры

Первым о том, что Rutube введёт функцию авторизации через Госуслуги, сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин со ссылкой на главу холдинга «Газпром-медиа» (владеет видеоплатформой). По его словам, решение запустят «со дня на день».

Технически это будет работать так: заходите на Rutube через свой аккаунт, привязываете его к «Госуслугам» через ЕСИА и получаете возможность размещать ролики без премодерации (но сервис оставляет за собой право проверить их на соответствие правилам в дальнейшем). Антон Горелкин