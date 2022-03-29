Роскомнадзор проверит качество блокировок запрещённых сайтов Статьи редакции
Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.
- Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, находится в ведомстве Роскомнадзора) потребовал от операторов связи до 31 марта 2022 года проверить блокировку сайтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ГРЧЦ от 22 марта. О каких именно ресурсах идёт, в письме не уточняется.
- В «Ростелекоме» подтвердили, что получили письмо ГРЧЦ и проводят проверку. МТС, «Билайн», «Мегафон», «ЭР-Телеком» и Tele2 отказались от комментариев, в Роскомнадзоре не ответили за запрос.
Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об «автономном рунете». ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection).
- По данным источника в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook*, Instagram* и Twitter: «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».
ИТ-специалист Филипп Кулин предполагает, что проверки связаны с тем, что не всем российским операторам установили ТСПУ. Оборудование может также работать со сбоями.
- На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телеком-оборудования. Оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозировала Комиссия РСПП по связи и ИТ.
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Я уже проверил. Все работает!
Да молчи ты!
Ах вот почему с утра все уже не работает ;))
Кстати, всё хотел спросить, а те 74% в инсту и ФБ по идее больше не должны заходить или тем более вести свои аккаунты там? А то получается тут поддерживаем, а там не поддерживаем 🤔
Не знаю кто там че должен, но Мария Захарова недавно там отмечала 500 тыс. подписчиков
Треш конечно, что официальный представитель МИД РФ пользуется заблокированным ресурсом) Формально на запрещено конечно, но не комильфо всё-таки, для вида даже.
Ору, да конечно 100000% что без рекламы )
Как то не последовательно получается, по идее как минимум все ура-патриоты должны удалиться из этих ненавистных вражеских экстремистских соц.сетей
74% кого? Я немного выпал из контекста, прошу простить.
Тех кто поддерживает спецоперацию, по данным ФОМ, на вчера.
ФОМ, как я вся русская социология - это та еще параша...
Очередная важная миссия конторы
Даже своими силами "Чебурнет" сделать не могут - за родину обидно...
На проверку выделено сто триллионов тыщ
Скоро талоны в очередь на проверку трафика будем брать и с 5 утра занимать очередь на эти талоны.
Главная угроза - это РКН