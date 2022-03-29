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Роскомнадзор проверит качество блокировок запрещённых сайтов Статьи редакции

Операторы могут столкнутся со сбоями из-за прекращения поставок серверного оборудования.

  • Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, находится в ведомстве Роскомнадзора) потребовал от операторов связи до 31 марта 2022 года проверить блокировку сайтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ГРЧЦ от 22 марта. О каких именно ресурсах идёт, в письме не уточняется.
  • В «Ростелекоме» подтвердили, что получили письмо ГРЧЦ и проводят проверку. МТС, «Билайн», «Мегафон», «ЭР-Телеком» и Tele2 отказались от комментариев, в Роскомнадзоре не ответили за запрос.

  • Блокировки должен осуществлять сам Роскомнадзор с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи после принятия закона об «автономном рунете». ТСПУ представляет собой оборудование для глубокой фильтрации трафика — DPI (Deep Packet Inspection).

  • По данным источника в одном из операторов, Роскомнадзор проверяет, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook*, Instagram* и Twitter: «Создается впечатление, что проверка была инициирована после претензий со стороны вышестоящих органов к низкому качеству блокировки».

  • ИТ-специалист Филипп Кулин предполагает, что проверки связаны с тем, что не всем российским операторам установили ТСПУ. Оборудование может также работать со сбоями.

  • На качество блокировок может негативно сказаться и дефицит телеком-оборудования. Оборудования операторов связи для обеспечения работоспособности инфраструктуры хватит на четыре-шесть месяцев, прогнозировала Комиссия РСПП по связи и ИТ.

*Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана в России экстремисткой организацией.

#новость #роскомнадзор

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16 комментариев
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Захаров Антон

Я уже проверил. Все работает!

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Разный файл

Да молчи ты!

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Oleg Zhuravlev

Ах вот почему с утра все уже не работает ;))

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Stanislav

Кстати, всё хотел спросить, а те 74% в инсту и ФБ по идее больше не должны заходить или тем более вести свои аккаунты там? А то получается тут поддерживаем, а там не поддерживаем 🤔

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яйцо со шрамом

Не знаю кто там че должен, но Мария Захарова недавно там отмечала 500 тыс. подписчиков

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Сергей Я

Треш конечно, что официальный представитель МИД РФ пользуется заблокированным ресурсом) Формально на запрещено конечно, но не комильфо всё-таки, для вида даже.

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Давид Михайлов

Ору, да конечно 100000% что без рекламы )

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Stanislav

Как то не последовательно получается, по идее как минимум все ура-патриоты должны удалиться из этих ненавистных вражеских экстремистских соц.сетей

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Максим Неплох

74% кого? Я немного выпал из контекста, прошу простить.

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Stanislav

Тех кто поддерживает спецоперацию, по данным ФОМ, на вчера.

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Захаров Антон

ФОМ, как я вся русская социология - это та еще параша...

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Дмитрий Ковач

Очередная важная миссия конторы

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КСТ КСТ

Даже своими силами "Чебурнет" сделать не могут - за родину обидно...

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Sergey Vasiliev

На проверку выделено сто триллионов тыщ

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airatos .h

Скоро талоны в очередь на проверку трафика будем брать и с 5 утра занимать очередь на эти талоны.

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Дмитрий Ковач

Главная угроза - это РКН

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Источник: aukett-heese.de 
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