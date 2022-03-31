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Маша Цепелева

«Сбер» запустил бота в Telegram для перевода аудиофайлов в текст Статьи редакции

Можно расшифровать аудиосообщения или другие файлы до 20 Мб.

  • Команда SberDevices запустила бесплатный бот в Telegram — он переводит голосовые сообщения на русском языке в текст. Бот работает на основе технологии распознавания речи SmartSpeech. Он может пригодиться журналистам, копирайтерам, переводчикам и другие специалистам, которые работают с текстами.

  • Бот можно использовать в личной переписке и добавлять в групповые чаты. Он может также расшифровать одноканальные аудиофайлы на русском языке до 20 Мб в форматах MP3, WAV (8-96 кГц), FLAC и OggOpus.
  • У технологии SmartSpeech есть также функция генерации речи — она позволяет озвучивать тексты и создавать звуковые ролики. Компании могут подключиться к сервису через облачное API.

#сбер

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6 комментариев
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Сергей Хахалев

«В целях повышения качества обслуживания все разговоры будут записаны»

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Дмитрий Ковалевский

чёт не очень качество распознавания, проверил на двух голосовых по минуте

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Allestor Krei

инновации в России после введения санкций:

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Denis Timofeev

Помедленнее, пожалуйста, товарищ майор не успевает все записывать.

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Максим Белов

Ну в вк же тоже самое автоматом делает

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Sergey

Не понял, как его в личной переписке использовать. Вроде он инлайн режим не поддерживает

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