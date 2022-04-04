Wargaming уйдёт из России и Белоруссии — но игры останутся доступны Статьи редакции
Бизнес передадут петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.
- Игровая компания объявила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Белоруссии и покинет оба рынка.
- С 31 марта 2022 года Wargaming передала свой игровой бизнес в этих странах под управление петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией. Вместе с этой студией Wargaming, в частности, работала над игрой World of Warships.
- В течение переходного периода продукты компании будут доступны в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем. Сколько он продлится, компания не уточнила.
- Также Wargaming приступила к закрытию своей студии в Минске. Компания обещала предоставить «максимально возможную компенсацию» и поддержку сотрудникам.
- Штаб-квартира Wargaming находится на Кипре, в Минске у компании был самый крупный офис — на 2020 год в нём работало около 2000 человек. Компания — один из крупнейших издателей и разработчиков игр, среди которых World of Tanks и World of Warships.
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Белорусская компания убегает из собственной страны? Какой-то сюрреализм.
А что такого? Выбор между международным рынком с миллиардами потенциальных пользователей продуктов и локальным кмк очевиден.
А почему? Что случилось?
Кипрская компания.
видимо есть риск, что платежки могут отвалиться.
Неожиданно.
Интересно какой процент аудитории у WG в РФ и Белоруссии?
Все )))
Когда-то во время учёбы в школе переезжал мужичок с презентацией, который доказывал крутость танков. В конце сказал - можете не играть вообще, нам белорусский рынок приносит 0,01% 🙃
Чехия составляет не малую часть аудитории. Россиян существенно меньше. А вот, сопоставить беларуских и чешских пользователей, было бы интересно.
"Wargaming уйдёт из России и Белоруссии — но игры останутся доступны.
Доступные мне игры:
Обычный для нашего времени уход от репутационных и санкционных рисков, уж без танчиков наши диванные вояки не останутся
Не понимаю о каких рисках вы говорите. Ладно, если бы компания была зарубежная, и имела основную аудиторию заграницей, однако, насколько я знаю, компания изначально белорусская, и подавляющая часть игроков всё-таки из стран СНГ (России, в частности)
Ну ничо-ничо их уже в других тайничках нетерпеливо ждут, в жизнь поиграют - может поумнее будут
вот где игры действительно повлияли на разложение мозгов урапатриотов
Или наоборот, давали выход милитаризму неандертальцев
Не стоит путать причину и следствие. То, что многим из тех, кто вам не нравится, любил подобные игры, не значит, что подобные игры делают таких людей.
Тем более в Украине тоже играют (впрочем, относительная популярность немного меньше), а вот в Польше относительная популярность сравнительная или даже выше российской.
Короче говоря, вы меня поняли.
PS ну а мне самому лично игра и их движуха не заходила и не заходит.
В этот калл никто из приличный людей уже давно не играет)
Им хватает и неприличных.
Во что играют приличные люди? Даже интересно, почему я спустя какое-то время стал неприличным в глазах уважаемых собеседников. (У меня есть вопросики к Александрам с цифрами в никах, не спорю, еще я часто играю против 29 человек в этой игре, но такого уровня обобщения не спешу допускать нигде. Даже по отношению к таксистам и политикам)
Скоро операторы вывоза мусора уходить начнут?
Компания улетает из Беларуси вот на этом самолете
Он на Кипр уже не летает и судя по всему долго еще не будет летать.
Заголовок и первый абзатц не понятный.
Они уходят из РФ и РБ, но бизнес ленинградской конторе передают?
Как я понял, они просто не хотят ассоциировать себя с этими странами. Просто отпочковались от РФ и РБ.
Очень жалко, ведь эта игра была национальной гордостью и от такого маневра может загнуться к чертям собачьим .
Глупое решение ...
Глупым решением было начинать войну против Украины. А уход Wargaming - это реакция на него. Вполне адекватная, с учетом резни в Буче, учиненной российскими войсками.
Все,пиздец картохе 🤦♂️
и водочке
Ок
+
Уважаемые россияне, это не война, это спецоперация по высвобождению россиян от игровой зависимости чуждой любому исконно русскому человеку. Есть много хороших исконно русских игр Ладушки, Хоровод, Катание яиц, Прятки, итд…
В течение переходного периода продукты компании будут доступны в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем.
______
а после переходного периода? я могу ошибаться, но подавляющее большинство ЦА как раз из РФ и РБ, разве нет?
Важна и платежеспособность этой подавляющей ЦА же
Переходный, думаю, до этапа отлаженной системы платежей.
А куда она собственно уходит то
в онлайн
На удаленку )
в википедии основатель компании виктор кислый уже предатель родины)))
это лукашенко википедию уже поправил ))) обиделся наверно
Там, походу, любой может эту Вики редачить. Уже года два не беру оттуда никаких фактов, как нечто достоверное
Нет в Вики такого.
речь о передислокации офисов? о расформировании офисов? тема как-то не раскрыта... или просто переоформили бизнес, мол, мы не причём, нет войне и т.д., но работаем как работали?
Какой строгий и непонятливый критик
Для понимания, Wargaming, кроме того что студия, ещё и издатель. Она была издателем Lesta начиная с 2015 года, выходом world of warships, так же warfair и bowling crew( последние 2 игры мобилки), и грубо говоря, они отдают все миры танков и самолётов им в операционку, но сами будут заниматься разработкой других игр, ориентированы на остальной мир
Ладно, скажу честно, пару раз в неделю можно пару боёв провести, хоть игру конечно запороли, но это как ностальгия по старому, доброму.
Диванные войска остаются без симуляторов
Но при этом продолжит делать деньги на российских и белорусских рынках.
А в чем проблема?
Произойдет наверно как с Близзард - Today, we are announcing that Activision Blizzard will be suspending new sales of and in our games in Russia while this conflict continues)))
И рубанули весь СНГ, вместе с Украиной. Все в стиле современной близзард.
Ну сами переедут, а игры и может даже часть сотрудников перепишут на свою студию лесту.