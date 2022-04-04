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Натуральный Артем

Wargaming уйдёт из России и Белоруссии — но игры останутся доступны Статьи редакции

Бизнес передадут петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией.

  • Игровая компания объявила, что больше не будет владеть или управлять бизнесом в России и Белоруссии и покинет оба рынка.
  • С 31 марта 2022 года Wargaming передала свой игровой бизнес в этих странах под управление петербургской Lesta Studio, которая больше не связана с компанией. Вместе с этой студией Wargaming, в частности, работала над игрой World of Warships.
  • В течение переходного периода продукты компании будут доступны в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем. Сколько он продлится, компания не уточнила.
  • Также Wargaming приступила к закрытию своей студии в Минске. Компания обещала предоставить «максимально возможную компенсацию» и поддержку сотрудникам.
  • Штаб-квартира Wargaming находится на Кипре, в Минске у компании был самый крупный офис — на 2020 год в нём работало около 2000 человек. Компания — один из крупнейших издателей и разработчиков игр, среди которых World of Tanks и World of Warships.

#новость #wargaming

8798 просмотров
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123 комментария
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Revenant

Белорусская компания убегает из собственной страны? Какой-то сюрреализм.

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Сергей Никитин

А что такого? Выбор между международным рынком с миллиардами потенциальных пользователей продуктов и локальным кмк очевиден.

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26 комментариев
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Патриотический Паша

А почему? Что случилось?

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1 комментарий
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Pavel Petel

Кипрская компания.

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2 комментария
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Сергей Мазур

видимо есть риск, что платежки могут отвалиться.

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1 комментарий
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Роман

Неожиданно.

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Дмитрий Филиппов

Интересно какой процент аудитории у WG в РФ и Белоруссии?

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Deselver

Все )))

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13 комментариев
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Maksim Khavanski

Когда-то во время учёбы в школе переезжал мужичок с презентацией, который доказывал крутость танков. В конце сказал - можете не играть вообще, нам белорусский рынок приносит 0,01% 🙃

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1 комментарий
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TLGM x Event

Чехия составляет не малую часть аудитории. Россиян существенно меньше. А вот, сопоставить беларуских и чешских пользователей, было бы интересно.

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3 комментария
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Маджид Гаджиев

"Wargaming уйдёт из России и Белоруссии — но игры останутся доступны.
Доступные мне игры:

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Gollut

Обычный для нашего времени уход от репутационных и санкционных рисков, уж без танчиков наши диванные вояки не останутся

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Александр Мишулин

Не понимаю о каких рисках вы говорите. Ладно, если бы компания была зарубежная, и имела основную аудиторию заграницей, однако, насколько я знаю, компания изначально белорусская, и подавляющая часть игроков всё-таки из стран СНГ (России, в частности)

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2 комментария
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Никита Кашонков

Ну ничо-ничо их уже в других тайничках нетерпеливо ждут, в жизнь поиграют - может поумнее будут

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Илья Соловьёв

вот где игры действительно повлияли на разложение мозгов урапатриотов

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Dmitriy Dmitriev

Или наоборот, давали выход милитаризму неандертальцев

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Aleksandr Talalaev

Не стоит путать причину и следствие. То, что многим из тех, кто вам не нравится, любил подобные игры, не значит, что подобные игры делают таких людей.
Тем более в Украине тоже играют (впрочем, относительная популярность немного меньше), а вот в Польше относительная популярность сравнительная или даже выше российской.
Короче говоря, вы меня поняли.
PS ну а мне самому лично игра и их движуха не заходила и не заходит.

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Paul Brezcuu

В этот калл никто из приличный людей уже давно не играет)

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Валерий

Им хватает и неприличных.

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Kizitron3000

Во что играют приличные люди? Даже интересно, почему я спустя какое-то время стал неприличным в глазах уважаемых собеседников. (У меня есть вопросики к Александрам с цифрами в никах, не спорю, еще я часто играю против 29 человек в этой игре, но такого уровня обобщения не спешу допускать нигде. Даже по отношению к таксистам и политикам)

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7 комментариев
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Я никто и звать меня никак

Скоро операторы вывоза мусора уходить начнут?

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Denis Logunovich

Компания улетает из Беларуси вот на этом самолете

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Виктор Боровой

Он на Кипр уже не летает и судя по всему долго еще не будет летать.

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Dimitri

Заголовок и первый абзатц не понятный.

Они уходят из РФ и РБ, но бизнес ленинградской конторе передают?

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Revenant

Как я понял, они просто не хотят ассоциировать себя с этими странами. Просто отпочковались от РФ и РБ.

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5 комментариев
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Турист Кубани

Очень жалко, ведь эта игра была национальной гордостью и от такого маневра может загнуться к чертям собачьим .
Глупое решение ...

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Petr Petrov

Глупым решением было начинать войну против Украины. А уход Wargaming - это реакция на него. Вполне адекватная, с учетом резни в Буче, учиненной российскими войсками.

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1 комментарий
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Александр Рудаков

Все,пиздец картохе 🤦‍♂️

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Denis Logunovich

и водочке

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Roman Karasev

Ок

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Ars

+

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Sergey Ivanchenko

Уважаемые россияне, это не война, это спецоперация по высвобождению россиян от игровой зависимости чуждой любому исконно русскому человеку. Есть много хороших исконно русских игр Ладушки, Хоровод, Катание яиц, Прятки, итд…

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Andrey P.

В течение переходного периода продукты компании будут доступны в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем.
______

а после переходного периода? я могу ошибаться, но подавляющее большинство ЦА как раз из РФ и РБ, разве нет?

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Алексей А.

Важна и платежеспособность этой подавляющей ЦА же

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1 комментарий
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Игорь Зайцев

Переходный, думаю, до этапа отлаженной системы платежей.

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2 комментария
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Павел

А куда она собственно уходит то

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Denis Logunovich

в онлайн

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Турист Кубани

На удаленку )

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Дмитрий Синг

в википедии основатель компании виктор кислый уже предатель родины)))

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Alks

это лукашенко википедию уже поправил ))) обиделся наверно

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Ленин-гриб

Там, походу, любой может эту Вики редачить. Уже года два не беру оттуда никаких фактов, как нечто достоверное

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1 комментарий
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vic smirnoff

Нет в Вики такого.

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3 комментария
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Andrey P.

речь о передислокации офисов? о расформировании офисов? тема как-то не раскрыта... или просто переоформили бизнес, мол, мы не причём, нет войне и т.д., но работаем как работали?

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Евгений Величко

Какой строгий и непонятливый критик

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1 комментарий
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Никита Алфимов

Для понимания, Wargaming, кроме того что студия, ещё и издатель. Она была издателем Lesta начиная с 2015 года, выходом world of warships, так же warfair и bowling crew( последние 2 игры мобилки), и грубо говоря, они отдают все миры танков и самолётов им в операционку, но сами будут заниматься разработкой других игр, ориентированы на остальной мир

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vic smirnoff
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Mik Petrov

Ладно, скажу честно, пару раз в неделю можно пару боёв провести, хоть игру конечно запороли, но это как ностальгия по старому, доброму.

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Pavel Loginov

Диванные войска остаются без симуляторов

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Whoami

Но при этом продолжит делать деньги на российских и белорусских рынках.

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Игорь Зайцев

А в чем проблема?

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андрей шторм

Произойдет наверно как с Близзард - Today, we are announcing that Activision Blizzard will be suspending new sales of and in our games in Russia while this conflict continues)))

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Павел

И рубанули весь СНГ, вместе с Украиной. Все в стиле современной близзард.

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lakoros

Ну сами переедут, а игры и может даже часть сотрудников перепишут на свою студию лесту.

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