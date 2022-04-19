VK закроет сервис «VK Работа» — его команду переведут на другие проекты Статьи редакции
Дату в компании не сообщили.
- Сервис «прекратит своё существование в ближайшее время», объявила компания. Все обязательства перед клиентами и партнёрами будут выполнены.
- Команду «VK Работа» присоединят к «системообразующим проектам и продуктам» группы — «ВКонтакте», «VK Звонки» и «VK Видео». Это позволит сфокусироваться на ключевых направлениях и сократить время запуска новых функций, добавили в компании.
- Mail.ru Group (прежнее название VK) купила сервис для поиска работы Worki в 2019 году, а в 2020-м переименовала мини-приложение Worki в «VK Работа» и добавила его в главное меню «ВКонтакте» и во вкладку «Сервисы».
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Сотрудники ВК РАБОТЫ
остались без
РАБОТЫ!
После блокировки FB у менеджеров VK пропали идеи развития проекта.
VK Высвобождение
Для персонала ВкРабота нашли работу. Отличный кейс
Все сотрудники вк работы отправились в Самокат.
укатились!
Пригодился сервис :)
"Мы должны создать поиск работы внутри работы, чтобы начать работать "(с) Xzibit
VK высвободил очередной сервис.
Когда узнаешь о сервисе из новости о его закрытие.
Зря. Если обьеденить «VK работу» с «VK видео», то может хороший проект получиться на фоне отсутствия конкуренции теперь.
Вы про импортозамещение онлифанса или тиктока?)
Очевидно, что OnlyFans)
Был "VK работа", стал "VK безработа"
Даже слоган есть:
"Высвободи себя! VK безработа!"
Произошло высвобождение Вк Работы)
Сейчас модно говорить не падение а отрицательный рост. Не закроет сервис а высвободит или отрицательно откроет)))
А такой вообще был?
Кто те люди кто им пользовался?
Или это База вакансий для самих сотрудников кто остался без работы?!
Сейчас посмотрел по своему городу - есть вакансии дежурный по переезду в РЖД, оператор колл-центра, полицейским в Москву, поваром в кафе, монтажником вентиляционных систем и куча вакансии от Пятерочки (у нас в городе просто не только магазины их, но и региональный распределительный центр). В принципе, для 70% населения города - вполне себе подходящие вакансии.
Всегда что-то меняется к худшему. Кто-то сильно мутит воду и почему не остановить этого кто-то?
Очередной убитый мейлом продукт
Жалко, неплохой сервис был.
А есть VK sms?
Работы больше нет 😄
:-(
Видимо до конца мая не останется вакансий :)
нет работы. нет сервиса вк работа, логично
TenChat благодарит вас)
Шляпу на шляпу!!!
Сервис - 21 полное.
А на VZ ребрендинг когда будет
ВК, увольте прогнивший продуктовый-менеджмент, дела пойдут.