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Сервисы
Сталинский хичхакер

VK закроет сервис «VK Работа» — его команду переведут на другие проекты Статьи редакции

Дату в компании не сообщили.

  • Сервис «прекратит своё существование в ближайшее время», объявила компания. Все обязательства перед клиентами и партнёрами будут выполнены.
  • Команду «VK Работа» присоединят к «системообразующим проектам и продуктам» группы — «ВКонтакте», «VK Звонки» и «VK Видео». Это позволит сфокусироваться на ключевых направлениях и сократить время запуска новых функций, добавили в компании.
  • Mail.ru Group (прежнее название VK) купила сервис для поиска работы Worki в 2019 году, а в 2020-м переименовала мини-приложение Worki в «VK Работа» и добавила его в главное меню «ВКонтакте» и во вкладку «Сервисы».
Скриншот письма от VK в Telegram-канале «Русский маркетинг»

#новость #vk

2424 просмотров
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30 комментариев
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Щитпостер на зарплате

Сотрудники ВК РАБОТЫ
остались без
РАБОТЫ!

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Alexander Golubev

После блокировки FB у менеджеров VK пропали идеи развития проекта.

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ЯжПрограммист

VK Высвобождение

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Волоцкой Дмитрий

Для персонала ВкРабота нашли работу. Отличный кейс

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Щитпостер на зарплате

Все сотрудники вк работы отправились в Самокат.

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Danila

укатились!

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Саша Молодцов

Пригодился сервис :)

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Волоцкой Дмитрий

"Мы должны создать поиск работы внутри работы, чтобы начать работать "(с) Xzibit

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Тимур Петров

VK высвободил очередной сервис.

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Борис Моренко

Когда узнаешь о сервисе из новости о его закрытие.

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Betty Boop

Зря. Если обьеденить «VK работу» с «VK видео», то может хороший проект получиться на фоне отсутствия конкуренции теперь.

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Бублик

Вы про импортозамещение онлифанса или тиктока?)

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Betty Boop

Очевидно, что OnlyFans)

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Иван Чепурнов

Был "VK работа", стал "VK безработа"

Даже слоган есть:
"Высвободи себя! VK безработа!"

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Ким Чен Ын

Произошло высвобождение Вк Работы)

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Панкратий Савельевич

Сейчас модно говорить не падение а отрицательный рост. Не закроет сервис а высвободит или отрицательно откроет)))

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Vasiliy Balandin

А такой вообще был?
Кто те люди кто им пользовался?
Или это База вакансий для самих сотрудников кто остался без работы?!

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Андрей Мельник

Сейчас посмотрел по своему городу - есть вакансии дежурный по переезду в РЖД, оператор колл-центра, полицейским в Москву, поваром в кафе, монтажником вентиляционных систем и куча вакансии от Пятерочки (у нас в городе просто не только магазины их, но и региональный распределительный центр). В принципе, для 70% населения города - вполне себе подходящие вакансии.

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Илья Попов

Всегда что-то меняется к худшему. Кто-то сильно мутит воду и почему не остановить этого кто-то?

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Генерал Ермолов

Очередной убитый мейлом продукт

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Ivan Habl

Жалко, неплохой сервис был.

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Игорь Крафт

А есть VK sms?

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Герман Воронов

Работы больше нет 😄

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Pavel Guzhikov

:-(

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Re Mora

Видимо до конца мая не останется вакансий :)

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madkliq

нет работы. нет сервиса вк работа, логично

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Tenyaev Semen

TenChat благодарит вас)

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Эрнест Горбовский

Шляпу на шляпу!!!
Сервис - 21 полное.

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Степан Андреевич

А на VZ ребрендинг когда будет

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Зенитный микроскоп

ВК, увольте прогнивший продуктовый-менеджмент, дела пойдут.

Открытое письмо руководителю VK Group…
От основателя проекта Swaper Станислава Витинского.
vc.ru
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