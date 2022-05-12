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Болезненный Мурод

Браузер Chrome перестал обновляться на Android у пользователей из России Статьи редакции

На компьютерах и устройствах Apple проблем нет.

  • О проблемах пользователи сообщают с 9 мая. Они не могут обновить браузер Google Chrome и системный компонент Android System WebView, который отвечает за отображение веб-страниц в других приложениях.
  • На устройствах появляется сообщение «Не удаётся скачать приложение». Редактор vc.ru также не смог скачать обновление браузера на Android.
  • Ошибка появляется на разных устройствах с разными версиями Android. Но при этом «Коммерсантъ» смог обновить браузер на телефоне Nokia под управлением Android 9.
  • Официально Google не комментировала проблему, Chrome для компьютеров и устройств Apple обновляется как обычно. Редакция vc.ru направила запрос в компанию.
  • 6 мая Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России. До этого в марте Google отключила покупки и оплату подписок в Play Store из-за проблем с платежами.

#новость #google

950 просмотров
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VC60
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6 комментариев
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High Stakes

Через VPN обновилось - так что инфраструктурное.

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Mark

не хочет

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Константин Кузнецов

через vpnот Psiphon обновляется

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High Stakes

Сначала webview, потом chrome. Локация - Франкфурт.

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Mark

да

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Smartman

https://t.me/smmtg/12812

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