Airbnb начал тестировать в США «антитусовочную» технологию для борьбы с теми, кто бронирует жильё для вечеринок Статьи редакции
Это часть кампании сервиса по защите хозяев от пользователей, которые хотят устроить несанкционированные массовые собрания.
- Технологию тестируют в США и Канаде. Она выявляет бронирования «с потенциально высоким риском».
- Сервис учитывает положительные отзывы пользователя, историю использования платформы, продолжительность запрошенного бронирования, расстояние от дома до арендуемого жилья и время брони — выходные или будни и другие факторы.
- Подозрительные брони будут маркировать и не отправлять на утверждение сразу хостам. Пользователи, которым система заблокировала бронирование дома, смогут подобрать другой вариант: например, забронировать отдельную комнату или номер.
- С октября 2021 года Airbnb тестировал технологию в Австралии. Количество несанкционированных вечеринок в районах, где проводили пилотный проект, сократилось на 35%, по данным сервиса.
- В 2020 году компания запретила пользователям по всему миру проводить мероприятия в арендованном жилье из-за пандемии и ограничила количество гостей в одном доме до 16 человек. В июне 2022-го сервис сделал эти ограничения постоянными, допустив исключения для некоторых хозяев жилья.
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... и дала свет для нового направления в арендном бизнесе для конкурентов. А ведь могли бы добавить фильтр «подходит для тусовок»
Никто не хочет сдавать свое жилье для вечеринок, если это не комната с пустыми бетонными стенами.
Собственники бетонных комнат и убитых помещений будут рады, а то было сложность сдать такое через Airbnb
Бляяя))) ну почему так смешно 🤣
Многие хотят сдавать своё жильё для вечеринок, особенно с повышенным прайсом и страховкой от порчи имущества.
Порчу имущества bnb и так выплачивает, при этом еще до того как ее им оплатит нерадивый клиент, так что они скорее тут пытаются избежать собственных убытков.
Снимал не однократно жилье, не скрывая от арендодателя, что там пьянка будет
ну вообще-то есть отдельный пласт недвиги для вечеринок - лофты, банкетные залы, бани (+отдых), и всевозможные специализированные тусовочные пространства
Что за бредятина?)) А как это тогда я и все мои друзья снимаем много лет котеджи/дачи/загородные дома для дней рождений, новых годов и прочих сабантуев?
Ну вы, наверное, не бегаете голым по полю с хозяйской супницей на голове? Не катаетесь по лестнице в чемодане? А люди многие уже сдавали и обожглись. Например у нас на даче на НГ сдавали коттедж молодой компании. Что что-то не так - поняли угловые соседи без забора, у них 2-ой день собака на пороге спала. Они сначала думали, что охраняет, петарды и прочее, а когда к 2-му вышли все снег чистить, в будке "квартирант" нашелся. Живой в продуктах жизнедеятельности.
Так как то, что вы описали, отменяет тот факт, что люди сдают (причем, целенаправленно) дома для пьянок? Кто хочет - не сдаёт, кто хочет - сдаёт. Конечно, где-то мне отказывали со словами "дом не для тусовок", а где-то даже советовали обязательно искупаться в озерце после баньки.
Из чего Вы сделали такой вывод - не понятно. Буквами написано - просто есть те, кто обжёгся.
1) Человек пишет, что (дословно) "никто не хочет сдавать хаты для тусовок"
2) Я ему отвечаю, что это буквально не так, есть отдельные специальные загородные дома, которые сдают под дни рождения и т.д.
3) Вы мне говорите о чем-то постороннем, что кто-то не хочет сдавать хаты для пьянок.
Да, кто-то не хочет, я согласен с вами. Таких даже большинство будет. Но речь не про это. Я просто хотел донеси мысль, что есть кто-то хочет и делает это весьма успешно. И таких не мало.
let's get this party started!
Может боятся, что их обвинят в пособничестве несанкционированным митингами, нарушению карантина и т.д.?)
Так тестируют в странах, где ковид остался, это у нас после 24/02 он совсем исчез
После 24 он отовсюду ушел
Ну еще в Украине, понятным образом не до него. Но во всех развитых странах ковид это 3-4-я тема по остроте до сих пор, просто посмотрите на самые популярные сми
Могли бы просто уйти из страны, где пользователи устраивает несанкционированные вечеринки.
Пора искать хату на новый год?
Пора искать новый год, этот заебал
И что теперь никто не придёт
Теперь придётся тусить со своими воображаемыми друзьями
Для этого и дом снимать не нужно, двойная выгода
То есть ничего не изменится...
так вооооот чего цук так топит за метаверсы
Социальный антитусовочный рейтинг? (-:
Идея то хорошая
Сделали ограничения по моему что бы быстрее прививать людям мышление что они не свободны. Таким образом власть имущие тотально обирают последнюю свободу человека делая его рабом. (Не стоит читать покорно, ибо мышление через чтение делает вас согласными с этим. Это происходит со временем)
Как в французском опыте -"жабу варят в медленно подогреваемой воде и она не понимает что нудно выпрыгнуть" ), а вот если бы на вас не 10 лет постепенно свалили все законы, и запреты, а в один день то вы бы всбунтовались. А так вас потихоньку варят в вашем же уме(сознании) ) пример о работе сознания говорил Сталин - "Если долго повторять лож, то скоро она станет правдой" подпись:
Браман, Я против отупления и рабства ещё живых людей.
Да, цель была именно в этом. Сергей, мы давно следим за вашей активностью в сети, нам нужно больше свободных умов и необходим человек, который возглавит наше тайное сопротивление! Отправил подробную информацию в виде шифра на личную почту. Follow the white 🐇
Собери Сергея (у вас 10Р):
Мировое правительство - 2Р
Банки часть мирового заговора - 2Р
Тотальный контроль - 5Р
Золотой миллиард/Илюминаты - 1Р
Здравый смысл - 50Р
Как говориться - в мировые заговоры верят только те ,кто не пробовал собрать 10 друзей на шашлыки.
Интересно, как быстро airbnb заколебёт пользователей: вы путешествуете один, недалеко, только на выходных и вам меньше 45: вы наверняка сраный тусовщик, не дадим вам квартиру!
А путешествия недалеко - это как?
Это как серия в спанч бобе была про поход, где разбили палатку в 2 метрах от дома и логика боба была, что главное , что не дома. Тут так же
Да) Иногда реально главное, чтоб не дома)
В соседний город на выхи сгонять, например.
Антитусовочная технология - это что? Бабка через стенку?
Это еще один способ господина майора контролировать свободу граждан
Обсасывание одной и той же новости уже пол года. Это уже освящалось
Могли бы просто к определённым датам делать цену х2, как у нас
И если что-то сломали, то вытаскивать из арендаторов х3 от сломанного, запугивая полицией
Что ещё ждать от сервиса, который не показывает полную цену аренды при поиске.
Это малое из бед, есть еще ситуации где подтверждение не нужно , но по факту приходишь и дозвониться никак, а собственник пишет «так а чего это вы, я не в городе, через 5 часов буду» и войти без вариантов.
Благо поддержка у них прекрасно понимает, что такое клиентоориентированность
Очень жаль, и так мир последние 2-3 года довольно грустный. То локдаун, то кризис, то еще что. А так — всем подряд это не надо и вечеринка вечеринке рознь.
Фашизм просто. В 20веке люди миллионами умирали вот за это?
Да, помню бабушка рассказывала. Сидит дед в танке и приговаривает «ну ничего ничего, сначала Берлин возьмем, а там уже и внукам отель для тусовок забронировать можно будет»
Про фашизм нету истории конечно…