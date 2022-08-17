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Маша Цепелева

Американский разработчик программ для проектирования Autodesk закроет офис в России и уволит сотрудников — «Ъ» Статьи редакции

В российском представительстве компании утверждают, что она «продолжает оценивать перспективы бизнеса».

  • Разработчик Autodesk до конца лета планирует ликвидировать российское юридическое лицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и уволить сотрудников, рассказали источники «Ъ». Программы компании используют в строительстве, проектировании, разработке и производстве изделий, для анимации и графики.
  • В Autodesk заявили изданию, что после принятия решения о приостановке работы в России компания «продолжает оценивать перспективы развития бизнеса и сотрудников в стране».
  • По данным HeadHunter, в течение последнего года на сервисе разместили 165 резюме с указанием опыта работы в Autodesk. По данным ФНС, указанным в базе «Контур Фокуса», в компании работает 31 человек. Выручка разработчика в 2021 году составила 322,5 млн рублей, чистая прибыль — 13,3 млн рублей.
  • Autodesk объявил о приостановке работы в России в начале марта.
  • Большинство российских проектных компаний «были приучены работать именно с Autodesk, компания занимала одну из лидирующих позиций в тематике BIM-проектирования (Building Information Model)», считает гендиректор ООО «Цифровые решения в строительстве» Алексей Никитин. «Альтернативы есть, но более дорогостоящие, а комплексные экосистемы, закрывающие большинство BIM-потребностей, находятся в разработке», — рассказал специалист по автоматизации, работе с данными и PDM системам We-On Group Даниил Тукаев.

#новость #autodesk

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Ну едрить-колотить. Плохо. Хотя, к сожалению, неожиданностью это уже не является.

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Bloody Kalash

Нельзя просто пройти мимо, не пукнув в лужу

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Вадим Д.

Это Вы, я так понимаю, утверждаете о своём сообщении?

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Tok Allen

Все же ломают и на торентах все есть, законодательно бы разрешили уже.

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ATM-Tech

Легализация пиратских версий будет? Без autodesk тяжело придётся...

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Милан Агмиоли

Пусто место не бывает по факту)

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СвяТой_ТапоК

Ну закроют и закроют.

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Innokentiy Sokolov

Полагаю источником 'параллельного импорта' теперь будет выступать cgpersia

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Alexander Egorin

Долго телились...

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Tok Allen

А если зарубежка уходит, то они вроде как в не правовом поле? Они здесь мне к примеру не продают, значит у меня нет другого выхода?

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Пабы старой Руси

Если в мире существуют воры, значит у вас нет выхода, кроме как начать воровать?

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Андрей Иванов

Блокировать то пользователей из РФ не будут?

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AntropFedorov

без аутодеска и точка!

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