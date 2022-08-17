Американский разработчик программ для проектирования Autodesk закроет офис в России и уволит сотрудников — «Ъ» Статьи редакции
В российском представительстве компании утверждают, что она «продолжает оценивать перспективы бизнеса».
- Разработчик Autodesk до конца лета планирует ликвидировать российское юридическое лицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и уволить сотрудников, рассказали источники «Ъ». Программы компании используют в строительстве, проектировании, разработке и производстве изделий, для анимации и графики.
- В Autodesk заявили изданию, что после принятия решения о приостановке работы в России компания «продолжает оценивать перспективы развития бизнеса и сотрудников в стране».
- По данным HeadHunter, в течение последнего года на сервисе разместили 165 резюме с указанием опыта работы в Autodesk. По данным ФНС, указанным в базе «Контур Фокуса», в компании работает 31 человек. Выручка разработчика в 2021 году составила 322,5 млн рублей, чистая прибыль — 13,3 млн рублей.
- Autodesk объявил о приостановке работы в России в начале марта.
- Большинство российских проектных компаний «были приучены работать именно с Autodesk, компания занимала одну из лидирующих позиций в тематике BIM-проектирования (Building Information Model)», считает гендиректор ООО «Цифровые решения в строительстве» Алексей Никитин. «Альтернативы есть, но более дорогостоящие, а комплексные экосистемы, закрывающие большинство BIM-потребностей, находятся в разработке», — рассказал специалист по автоматизации, работе с данными и PDM системам We-On Group Даниил Тукаев.
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Ну едрить-колотить. Плохо. Хотя, к сожалению, неожиданностью это уже не является.
Нельзя просто пройти мимо, не пукнув в лужу
Это Вы, я так понимаю, утверждаете о своём сообщении?
Все же ломают и на торентах все есть, законодательно бы разрешили уже.
Легализация пиратских версий будет? Без autodesk тяжело придётся...
Пусто место не бывает по факту)
Ну закроют и закроют.
Полагаю источником 'параллельного импорта' теперь будет выступать cgpersia
Долго телились...
А если зарубежка уходит, то они вроде как в не правовом поле? Они здесь мне к примеру не продают, значит у меня нет другого выхода?
Если в мире существуют воры, значит у вас нет выхода, кроме как начать воровать?
Блокировать то пользователей из РФ не будут?
без аутодеска и точка!