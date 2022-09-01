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Полина Лааксо

Владелец Snapchat закрыл сервис Zenly — одно из самых популярных приложений в России в 2021 году Статьи редакции

Оно позволяло обмениваться местоположением с друзьями.

  • Об этом сообщил гендиректор материнской компании Snap Эван Шпигель.
  • Zenly — соцсеть для добровольного обмена местоположением. Она позволяла отслеживать перемещения друзей в реальном времени по всему миру, переписываться и сообщать об уровне заряда мобильного устройства. Её первая версия вышла во Франции в 2014 году. К 2016 году приложение прослыло «новым Snapchat для подростков», и уже в 2017-м его выкупила Snap.
  • В России сервис работал с 2016 года. С января по июль 2021-го количество российских пользователей выросло с 5,5 до 12,1 млн. Во втором квартале того же года популярнее Zenly в России были только Telegram и TikTok. На протяжении всего 2021-го приложение оставалось на втором месте по скачиванию после AliExpress. Так Россия, по данным Forbes, стала для Zenly главным рынком.
  • Закрытие Zenly — лишь часть плана Snap по минимизации расходов. Компания также остановила производство собственных видеопроектов и игр, свернула музыкальное приложение Voisey и разработку камер для дронов Pixy. А ещё сократила 20% штата — по подсчётам WSJ, примерно 1200 сотрудников. На фоне новости стоимость акций компании выросла на 15% до $11,6 за бумагу.
  • Эти и другие меры должны уменьшить годовые расходы фирмы примерно на $500 млн. Согласно The Verge, с начала 2022 года акции Snap упали почти на 80%. Во втором квартале компания сообщила об убытках в $422 млн — это более чем вдвое больше показателей за тот же период в 2021 году. Шпигель предупредил сотрудников, что у Snap низкие темпы роста и что показатели рискуют остаться на том же уровне в том числе и в 2023 году.
  • В ближайшее время компания планирует сосредоточиться на повышении пользовательской вовлечённости, улучшить рекламные сервисы, а также развить потенциал премиальной подписки Snapchat+. Она, помимо прочего, позволяет повысить видимость своих комментариев и узнать, кто из подписчиков пересматривает публикации.

#новость #snapchat #zenly #snap

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40 комментариев
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 Maksim Georgiev

Тот случай когда узнал о существовании «популярного» приложения в релизе о закрытии…

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Matvey Glazkov
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Цифровые комплексы

А я только на прошлой неделе зарегался там. 1 раз зашёл и вот результат )

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Михаил Стерлин

аккуратнее надо

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Дашь ссылку на телеграм-канал

Может ты так с Тик-Током и VK повторишь?

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nkmstudio

Блин, я тоже популярность пропустил.

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Bames Jond

Прикольно, а какой смысл перманентно шарить свой локейшн?
Это типа соц сеть бенчмарк для аккумулятора телефона была? 😂

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Антон Фень

смысл был для того, чтоб друзья всегда знали где ты, по большей части сделано для тусовок и возможности быстро найти и встретить человека. в целом даже удобно, но выглядело до жути мультяшно(а в последней обнове еще и вырвиглазно)

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Саша Молодцов

удобно для шеринга локаций с близкими родственниками.

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Мистер Твистер

Родственники в смсках забанили?

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Годовой хот-дог

А напрямую нельзя зашарить свой локейшн с родственниками? Зачем отдельное приложение?

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Иван Иванов

Рзвитие идей фор сквер.
Сел в кафе, пошарил, друзья забежали, потому что узрели тебя там. В целом для друзей же и придумано, типа "о, ты тоже в школе во вторникк в 2 часа дня", лол. (с понятной и простой монетизацией, в виде данных геотаргетинга).

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Илья Посаженников

Геопозиция шерится не постоянно, а периодически обновляясь. Но если кто-то приблизил на карте тебя или у тебя открыто приложение, геопозиция стримится.

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Andre Macareno

Я несколько лет назад пилил клона

В принципе можно собрать челиков на какую-нибудь сходку и понять, кто вышел, кто еще в метро и тд :)

Можно ли без этого жить — да, но технически и идейно штука прикольная

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Viktoriia Kh

Лично для меня это бесполезное приложение. Какие плюсы у этой разработки?

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Саша Молодцов

А лично для меня очень полезное :)

Например можно для мамы пошарить местоположение её детей и она не будет лишний раз волноваться )

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Viktoriia Kh

Спасибо за ваш отклик на мой вопрос. Мои размышления о не актуальность данной разработки не изменены после вашего коммента. Предполагаю, что данная разработка не соответсвует определённым требованиям, которые не смогли обойти, чтобы не попасть под статью о незаконном сборе информации и слежке. Сервис этого приложение явно переоценён якобы своей популярностью.

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Роман

Эмм, а почему незаконный сбор-то, если ты сам предоставляешь свою локацию, в этом и весь смысл. А касаемо переоцененности, подскажите критерий, который оценивает приложение более объективно чем метрики (скачивания, открытия… и всё то, что составляет популярность)? Кто оценивать-то должен его? Говноблогер какой-нибудь, который на 100 тыщ фолловеров сказал, что приложение крутое?)

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Viktoriia Kh

С удовольствием бы с вами пообщалась более детально на тему оценки приложения. Но я не являюсь оценщиком и аналитиком, чтобы констатировать факты. Это первое. Второе из логики моих соображений тут смотреть надо на ца этого приложение и актуальность продукта/услуг которые они представляют, чтобы приобщить данное приложение к «популярности». Третье, не попадают под категорию клиента этой разработки. Очевидно альтернатива этому приложению существует, рекламировать что-то не в моей компетенции.

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Роман

Так а с чего вы тогда решили, что приложение переоценено?) Звучит как «не читал, но осуждаю». Просто даже интересно, что вы вкладываете в понятие «популярность» в комменте выше

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Viktoriia Kh

В своём комментарии без вашего согласования конечно же, имею полное право выразить своё субъективное мнение. У вас такие же права на выражения своих мыслей. Если же вы хотите поговорить более открыто и детально, то обратите ваше внимание на то, что я не являюсь экспертом в области оценки популярности приложения. Тем более вы настойчиво желаете, чтобы я вам растолковала ца и от чего же зависит популярность использования приложения. Для вашего жаждущего понимания, пишу следующее. Заголовок привлёк внимание на фразе «… один из популярных приложений в Россий», популяция РФ не может быть констатацией факта популярности какого-то приложения, где демография возраста и пользования мобильный телефонов разная+ пользование интернета. То есть, данное приложение популярно для определённого возраста и категорий людей. Возможно автор хотел привлечь внимание читателей таким образом но увы я как человек не попадающий под категорию ца данного приложения высказала своё мнение о том, что популярность преувеличена.

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ебоманый ты козел

Ахах, вот это стиль письма. Вы случайно не занимаетесь на аутсорсе написанием ответов для служб поддержки различных банков и сайтов типа госуслуги?))

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Дмитрий Звягин

Опередили))

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Viktoriia Kh

Спасибо за внимание к моему стиль высказывания мыслей в письменном виде. Если же вам трудно читать, прошу не утруждать себя написанием комментариев в мои адрес.

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ебоманый ты козел

В связи со столь исчерпывающим ответом, более вопросов не имею. Прошу извинить меня, мой ум и мои отростки тела, именуемые пальцами, за выражение неудовлетворительной реакции на ваши мысли в письменном виде (далее - комментарии). Ваши комментарии потрясающи, но смею выразить желание в том, чтобы вы тоже попытались взглянуть со стороны, отличной от вашей, на свои же суждения, а вернее на форму их выражения. Более конкретно свою мысль выражаю далее:

Пытайтесь, пожалуйста, не изъёбываться так над написанием комментов)) нам это ещё читать (к сожалению, способа осознать, что последующий коммент будет канцеляристской шляпой ещё не придумали, поэтому мы страдаем).

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Дмитрий Звягин

Вы, случаем, не в поддержке работаете?

Спасибо за ваш отклик на мой вопрос.
Но я не являюсь оценщиком и аналитиком, чтобы констатировать факты.
Заголовок привлёк внимание на фразе «… один из популярных приложений в Россий», популяция РФ не может быть констатацией факта популярности какого-то приложения, где демография возраста и пользования мобильный телефонов разная+ пользование интернета.

Читать очень сложно и много...

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Роман

Я не люблю футбол. Поэтому под статьей, имеющей отношение к футболу я напишу, что этот ваш футбол переоценен. Я странный, потому что я отрицаю реальность: футбол действительно чертовски популярная тема в мире…

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Viktoriia Kh

Отмечу, что у вас интересный подход и мысль! Нахожу ваш ярлык не уместным.

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Илья Чирков

Для этого есть встроенные инструменты в операционную систему…

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Фёдор Спирин

Ну есть же и другие приложения, чтоб отслеживать нахождение ребенка

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Саша Молодцов

Конечно есть, но зенли удобная и красивая.

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Саша Молодцов

В заявлении пишут не о закрытие, а о "замедлении". Т.е. по факту разработку морозят, но не закрывают

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Viacheslav

отрицательное расширение и развитие??

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Полина Лааксо
Автор

есть такое, но NYT, например, пишет, что Snap именно закрывает подразделения

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Павлов

В тг можно геолокацию отправить

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Viacheslav

думаю, что и в icq можно, можно еще координаты скинуть в любом мессенджере или даже почтой.

Можно ли в телеграмме открыть карту и увидеть там где мои 10 друзей, которые должны быть в 8 на вечеринке, но почему-то никого еще нет?

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Годовой хот-дог

И не только. Любая картографическая прога умеет шарить любым удобным способом.

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Жопочлен

Раньше быль моден форскваер, потом был моден сварм, а сейчас был моден зенли. Что то потом новое выпустят, с чем то отличающимся от прошлого модного приложения.

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Годовой хот-дог

Это тоже самое что и Find My (локатор)?
Или что?

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Спорное утверждение

Ну и правильно, не вижу вообще в приложениях подобного рода, должна ж быть конфиденциальность какая то

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