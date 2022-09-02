Приложение «Звука» исчезло из App Store Статьи редакции
В апреле сервис убрал приставку «Сбер» из названия, а в мае банк вышел из состава акционеров компании.
- Приложение «Звука» больше нельзя скачать из App Store, заметил Telegram-канал Apple Pro Daily News. В компании отказались комментировать vc.ru удаление приложения.
- «Сбер» попал под блокирующие санкции США 6 апреля. Позже банк убрал упоминание из названия «СберЗвука».
- В мае «Сбер» предупредил партнёров о продаже онлайн-кинотеатра Okko и выходе из состава акционеров «Звука», SberCloud, «Эвотора» и ЦРТ. В банке объяснили это «актуализацией стратегии».
- Приложение «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие исчезли из App Store в апреле. Копии — СБОЛ и «Инвстр» —появились в августе и июне, 23 августа СБОЛ стал недоступен для скачивания.
- В App Store есть приложения «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».
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Кто-нибудь, включите звук и сделайте погромче, а то в Сбере тишина (-:
Там, насколько помню, какую-то даму сделали учредителем свежесозданной ооошки и ей все передали.
И на VC обсуждали, сколько времени нужно чтобы все прочухались и осознали.
Так вот, видимо осознают потихоньку..
Ну это уже перебор!
«Вы хотели декоммунизацию? Мы вам покажем настоящую декоммунизацию.»
Не помню уже кто сказал.
Про дедолларизацию то же самое бы сказал
Оно не могло просто так потеряться! Нужно просто получше поискать
Я прямо каждый день просыпался и запускал «Звук» (Нет).
С момента когда контент перестал быть надежным нужно понять или перестать иногда просыпаться или искать надежный сервис... Облачные несут риски...
Какие-то приложения начали исчезать, о которых, я даже не слышал никогда. Прям, даже как-то обидно. Может, что важное пропустил.
Ни одного Звука о них не слышал)
Грустно!
А чего лыбишься тогда?
@Айрат Галиуллин проверь камеру! Заклей на всякий случай!
Жаль спотифай ушёл, а все эти ваши звуки ни кому особо не нужны...
Да легко подписку достать, было бя желание
Да и спотифай туда же дорожка, если честно :)
Да ладно, я пользовалась, вполне норм
никуда он не ушел. На американском аккаунте русским языком предлагает купить подписку за доллары :)
А спотилайф еще лучше: не надо ни рубля платить, просто через vpn заходи себе раз в 2-3 месяца (если выкинет из акка) и все:) Раз ушли и не пожелали мои 169 руб./мес. принимать, то и я тогда с ними иначе буду взаимодействовать...
АХАХАХАХААХА.мимо яндекс.музыка боярин
Переменуйте оставшиеся в Фуд, Логистика, Маркет. Так ведь точно не заметят.
2ГИС, Самокат следующие?
Звук по сути единственная альтернатива говнояндексу среди российских стримминговых сервисов
Ну так хотя бы кто-то узнал, что было такое приложение ))
И у альфы прила всё-таки ушла (
Только кешбэк повысили до 1.5-2% и пока 🖐