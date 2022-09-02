Сервисы
Маша Цепелева

Приложение «Звука» исчезло из App Store Статьи редакции

В апреле сервис убрал приставку «Сбер» из названия, а в мае банк вышел из состава акционеров компании.

  • Приложение «Звука» больше нельзя скачать из App Store, заметил Telegram-канал Apple Pro Daily News. В компании отказались комментировать vc.ru удаление приложения.
  • «Сбер» попал под блокирующие санкции США 6 апреля. Позже банк убрал упоминание из названия «СберЗвука».
  • В мае «Сбер» предупредил партнёров о продаже онлайн-кинотеатра Okko и выходе из состава акционеров «Звука», SberCloud, «Эвотора» и ЦРТ. В банке объяснили это «актуализацией стратегии».
  • Приложение «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие исчезли из App Store в апреле. Копии — СБОЛ и «Инвстр» —появились в августе и июне, 23 августа СБОЛ стал недоступен для скачивания.
  • В App Store есть приложения «СберФуд», SberLib, «СберЛогистика», «СберЛогистика», «СберМаркет» и «СберМегаМаркет».

#новость #сберзвук #сбер #санкции

2863 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
29 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Кто-нибудь, включите звук и сделайте погромче, а то в Сбере тишина (-:

Ответить
Развернуть ветку
Нужный фитиль

Там, насколько помню, какую-то даму сделали учредителем свежесозданной ооошки и ей все передали.
И на VC обсуждали, сколько времени нужно чтобы все прочухались и осознали.
Так вот, видимо осознают потихоньку..

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Ну это уже перебор!

Ответить
Развернуть ветку
Ильяс

«Вы хотели декоммунизацию? Мы вам покажем настоящую декоммунизацию.»

Не помню уже кто сказал.

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK
Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Про дедолларизацию то же самое бы сказал

Ответить
Развернуть ветку
Danila Poyarkov

Оно не могло просто так потеряться! Нужно просто получше поискать

Ответить
Развернуть ветку
Многий бокал

Я прямо каждый день просыпался и запускал «Звук» (Нет).

Ответить
Развернуть ветку
Человеческий ящик

С момента когда контент перестал быть надежным нужно понять или перестать иногда просыпаться или искать надежный сервис... Облачные несут риски...

Ответить
Развернуть ветку
nkmstudio

Какие-то приложения начали исчезать, о которых, я даже не слышал никогда. Прям, даже как-то обидно. Может, что важное пропустил.

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK
о которых, я даже не слышал никогда

Ни одного Звука о них не слышал)

Ответить
Развернуть ветку
nkmstudio
Ответить
Развернуть ветку
Айрат Галиуллин

Грустно!

Ответить
Развернуть ветку
Ильяс

А чего лыбишься тогда?

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

@Айрат Галиуллин проверь камеру! Заклей на всякий случай!

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Lavrov

Жаль спотифай ушёл, а все эти ваши звуки ни кому особо не нужны...

Ответить
Развернуть ветку
Denis

Да легко подписку достать, было бя желание

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Лесман

Да и спотифай туда же дорожка, если честно :)

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина Никитина

Да ладно, я пользовалась, вполне норм

Ответить
Развернуть ветку
Сергей С.

никуда он не ушел. На американском аккаунте русским языком предлагает купить подписку за доллары :)

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Vinokurov

А спотилайф еще лучше: не надо ни рубля платить, просто через vpn заходи себе раз в 2-3 месяца (если выкинет из акка) и все:) Раз ушли и не пожелали мои 169 руб./мес. принимать, то и я тогда с ними иначе буду взаимодействовать...

Ответить
Развернуть ветку
Резчик по укропу

АХАХАХАХААХА.

мимо яндекс.музыка боярин
Ответить
Развернуть ветку
Someone Young

Переменуйте оставшиеся в Фуд, Логистика, Маркет. Так ведь точно не заметят.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Vasilev

2ГИС, Самокат следующие?

Ответить
Развернуть ветку
Придающий Вращение
Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Кириллов

Звук по сути единственная альтернатива говнояндексу среди российских стримминговых сервисов

Ответить
Развернуть ветку
Борис Макаров

Ну так хотя бы кто-то узнал, что было такое приложение ))

Ответить
Развернуть ветку
виктор сикрит

И у альфы прила всё-таки ушла (
Только кешбэк повысили до 1.5-2% и пока 🖐

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 29 комментариев
null