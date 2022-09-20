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МТС запустит сервис электронных книг «Строки» Статьи редакции

А также одноимённое издательство, которое будет выпускать как электронные, так и бумажные книги.

  • О запуске сервиса в ближайшее время «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух крупных российских издательств. В МТС это подтвердили: сервис планируют запустить уже 21 сентября, он получит название «Строки».
  • МТС с 2015 года развивала проект «МТС библиотека» вместе с «Литресом», который предоставлял контент. Но это не давало управлять ценами и контентом, объяснили в компании.
  • Одновременно со «Строками» МТС запустит одноимённое издательство — оно будет выпускать электронные и бумажные книги. В основном — популярную художественную литературу, историческую и сентиментальную прозу и детские книги. В частности, МТС планирует выпускать на эксклюзивных правах зарубежные бестселлеры.
  • Сервис будет делать ставку не только на свой контент, но и на эксклюзивы от других издательств. Среди партнёров — группа «Эксмо-АСТ». В «Строках» будет доступен практически весь каталог издательства, часть книг — в качестве эксклюзивов.
  • Сколько конкретно книг будет в сервисе, в МТС не раскрывают. Пользователи смогут покупать их либо поштучно, либо оформить одну из трёх подписок: за 10 часов доступа к книгам — 299 рублей, на 30 дней — за 549 рублей, на 30 дней плюс доступ к трём книгам из премиального каталога — 899 рублей.
  • У «Литреса», главного конкурента на рынке, подписка стоит 399 рублей. Пока она распространяется только на часть каталога — аудиокниги и их электронные версии. Функцию для чтения книг по подписке планирует запустить и «Яндекс», который в июне 2022-го купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ.

#новость #мтс #электронныекниги

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39 комментариев
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 under construction

подписка 900 руб, еще и не к полному каталогу. Чуваки живут в мире розовых единорогов.

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Александр Рюмин

Самый прикол, что ведь найдутся ебанаты, которые подпишутся)

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Дмитрий Про.

Скорее всего будут бесплатно раздавать на месяц-два, а уже потом деньги снимать, когда клиент забудет, что ему такой "подарок" сделали.

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Вася Пражкин

Уж кого-кого, а МТС учить не надо деньги на подписках зарабатывать.

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Sergey Feiler

Возможно они знают что то

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under construction

они пользуются статистикой Росстата

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Sergey Feiler

А что она им может сказать?

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under construction

что средняя зарплата по стране 54 687 рублей, например

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Гальгомеж Тындербаев

Строки - читайте то, за что за Вам не назначат сроки.

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Деда Миша

Идёте в настоящую библиотеку, оформляете абонемент и там подключаете абонемент к Литрес, вуаля, куча книг с Литрес можно бесплатно и легально читать. Да, не все, но на вашу жизнь хватит)

Кому надо подробностей запрос в Гугл: абонемент Литрес библиотека

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Александр

Надо уточнить, что только по запросу, ждать запрос можно неделями, а потом читать две недели. Так себе вариант

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Айрат Галиуллин

Страницы, буквы, абзацы

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Rabbit Rabbin

Сервис "Комментарии" на VC и то представляет больший интерес.

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Ян Мухин

Причём можно читать совершенно бесплатно

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Lukas Dexter

Пробелы, дефисы и точки 😁

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Пришелец 15

Строчка и Точка

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Иван Серик

Теперь мы не книги покупаем! А только разрешение читать! Пипец!

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Сергей Марков

Кто мешает купить?

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Альбина Разумовская

«разрешение читать» сколько угодно книг в месяц стоит дешевле, чем одна книга.

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Дмитрий Войнов

но 900 р все равно много

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Вадим Д.

299 ₽ за 10 часов – библиотекам такое и не снилось, однако.
«Читательский билет» за 549 ₽ – обалдеть просто: новый уровень читальных залов.

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Евгений Дроздов

А много можно за 10 часов прочитать? Это же бред какой-то.

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Вадим Д.

Вообще, довольно много. Но! Это если читать все 10 часов. Другой вопрос: 10 часов реального времени или 10 часов именно на чтение. Хотя всё равно, конечно, и мало, и дорого.

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Евгений Дроздов

А если не успеваешь - по диагонали читать или еще 299 платить?

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Вадим Д.

Будет вылетать уведомление: Продлевать будете? (-:

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Евгений Дроздов

Просто если 2х299, то дешевле сразу купить книгу целиком.

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Александр Игоревич

А есть библиотеки с аудиокнигами? Знаю, что в штатах есть, а у нас?

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Вадим Д.

У того же литрес есть и электронные, и аудиокниги.
А чтобы прям библиотека, только Звуки слов знаю.

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Gugumot

Значит стоит ждать повышение тарифов

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Сергей Елисеев

Строчка и Точка

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Деда Миша

Вам не надоело?)) все в июне застряли?

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Олежка

Далее: МТС запустил сервис личных блогов «Статьи»

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Сергей Марков

Это МВД запустит сервис посадок

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Alexey Bannikov

Как-то цена не очень адекватно выглядит, тем более когда есть альтернативы

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М.К.

Какой то нейминг стал странный: строки, вкусно точка, добрый кола ….

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Копил и Верил

У МТС видать так прет основной бизнес, что можно и заняться каким-нибудь хобби

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Ияза Гара

Флибусту уже отменили?
Кстати, не очень понятен прикол читать с крошечного экранчика телефона.

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Cucumis Sativus

Видимо кто-то пользуется. В торе можно найти практически любую книгу бесплатно и на любом языке.
Хотя может это любители аудиокниг платят...

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The Stanley5

Строки и точка.

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