МТС запустит сервис электронных книг «Строки» Статьи редакции
А также одноимённое издательство, которое будет выпускать как электронные, так и бумажные книги.
- О запуске сервиса в ближайшее время «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух крупных российских издательств. В МТС это подтвердили: сервис планируют запустить уже 21 сентября, он получит название «Строки».
- МТС с 2015 года развивала проект «МТС библиотека» вместе с «Литресом», который предоставлял контент. Но это не давало управлять ценами и контентом, объяснили в компании.
- Одновременно со «Строками» МТС запустит одноимённое издательство — оно будет выпускать электронные и бумажные книги. В основном — популярную художественную литературу, историческую и сентиментальную прозу и детские книги. В частности, МТС планирует выпускать на эксклюзивных правах зарубежные бестселлеры.
- Сервис будет делать ставку не только на свой контент, но и на эксклюзивы от других издательств. Среди партнёров — группа «Эксмо-АСТ». В «Строках» будет доступен практически весь каталог издательства, часть книг — в качестве эксклюзивов.
- Сколько конкретно книг будет в сервисе, в МТС не раскрывают. Пользователи смогут покупать их либо поштучно, либо оформить одну из трёх подписок: за 10 часов доступа к книгам — 299 рублей, на 30 дней — за 549 рублей, на 30 дней плюс доступ к трём книгам из премиального каталога — 899 рублей.
- У «Литреса», главного конкурента на рынке, подписка стоит 399 рублей. Пока она распространяется только на часть каталога — аудиокниги и их электронные версии. Функцию для чтения книг по подписке планирует запустить и «Яндекс», который в июне 2022-го купил права на использование технологий Bookmate на территории СНГ.
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подписка 900 руб, еще и не к полному каталогу. Чуваки живут в мире розовых единорогов.
Самый прикол, что ведь найдутся ебанаты, которые подпишутся)
Скорее всего будут бесплатно раздавать на месяц-два, а уже потом деньги снимать, когда клиент забудет, что ему такой "подарок" сделали.
Уж кого-кого, а МТС учить не надо деньги на подписках зарабатывать.
Возможно они знают что то
они пользуются статистикой Росстата
А что она им может сказать?
что средняя зарплата по стране 54 687 рублей, например
Строки - читайте то, за что за Вам не назначат сроки.
Идёте в настоящую библиотеку, оформляете абонемент и там подключаете абонемент к Литрес, вуаля, куча книг с Литрес можно бесплатно и легально читать. Да, не все, но на вашу жизнь хватит)
Кому надо подробностей запрос в Гугл: абонемент Литрес библиотека
Надо уточнить, что только по запросу, ждать запрос можно неделями, а потом читать две недели. Так себе вариант
Страницы, буквы, абзацы
Сервис "Комментарии" на VC и то представляет больший интерес.
Причём можно читать совершенно бесплатно
Пробелы, дефисы и точки 😁
Строчка и Точка
Теперь мы не книги покупаем! А только разрешение читать! Пипец!
Кто мешает купить?
«разрешение читать» сколько угодно книг в месяц стоит дешевле, чем одна книга.
но 900 р все равно много
299 ₽ за 10 часов – библиотекам такое и не снилось, однако.
«Читательский билет» за 549 ₽ – обалдеть просто: новый уровень читальных залов.
А много можно за 10 часов прочитать? Это же бред какой-то.
Вообще, довольно много. Но! Это если читать все 10 часов. Другой вопрос: 10 часов реального времени или 10 часов именно на чтение. Хотя всё равно, конечно, и мало, и дорого.
А если не успеваешь - по диагонали читать или еще 299 платить?
Будет вылетать уведомление: Продлевать будете? (-:
Просто если 2х299, то дешевле сразу купить книгу целиком.
А есть библиотеки с аудиокнигами? Знаю, что в штатах есть, а у нас?
У того же литрес есть и электронные, и аудиокниги.
А чтобы прям библиотека, только Звуки слов знаю.
Значит стоит ждать повышение тарифов
Строчка и Точка
Вам не надоело?)) все в июне застряли?
Далее: МТС запустил сервис личных блогов «Статьи»
Это МВД запустит сервис посадок
Как-то цена не очень адекватно выглядит, тем более когда есть альтернативы
Какой то нейминг стал странный: строки, вкусно точка, добрый кола ….
У МТС видать так прет основной бизнес, что можно и заняться каким-нибудь хобби
Флибусту уже отменили?
Кстати, не очень понятен прикол читать с крошечного экранчика телефона.
Видимо кто-то пользуется. В торе можно найти практически любую книгу бесплатно и на любом языке.
Хотя может это любители аудиокниг платят...
Строки и точка.