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Академический Абдужаббор

Магазин приложений RuStore вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России Статьи редакции

Он заменит каталог приложений APP List.

  • Правительство включило RuStore, бета-версию которого в мае запустила VK при поддержке Минцифры, в список программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году.
  • В перечне, который правительство утвердило в августе, есть также приложения «Яндекса» и VK, Госуслуги, «2ГИС», «Литрес», Rutube, антивирус «Лаборатории Касперского» и другие.
  • Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу 1 апреля 2021 года. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
  • Как будет соблюдаться требование о предустановке после ухода крупных международных компаний, неизвестно. В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского ПО из-за легализации параллельного импорта — ввоза товаров без согласия правообладателя.

#новость #rustore

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132 комментария
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 умный человек

хаха, ниибет и чтоб на айфонах было)

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Вася Пражкин
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Андрей Волхонский

Несколько лишних тапов для удаления этого шлака.

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Alexey Petrov

Оказывается, есть слой людей которые не умеют пользоваться магазином приложений. Только почему они вдруг стали подавляющей массой пользователей, на которую надо ориентироваться законодательно - загадка.

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7 комментариев
Duck

А потом - ещё столько же для установки Сбера, Альфы и т.д.

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Вадим Д.

«Как будет соблюдаться требование о предустановке» если предустанавливать некуда — отличный вопрос!
Но благодаря стимулирующим указам в стране в один момент появятся отечественные смартфоны, аналогов которым, разумеется не будет никогда.

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Михаил

А остальные запретят, под страхом расстрела?)

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1 комментарий
Алекс Д.

Заставят именно продавцов "параллельной" продукции этим заниматься....

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Дмитрий Кораблёв

верное решение. Нужно защищать свои продукты, даже в ущерб свободной конкуренции, именно так поступают в США и ЕС в чувствительных сферах, а Китай вообще везде)

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Доктор Богомол Тобогган

Интересно, почему минусят, вроде очевидная же вещь. Или как должно быть? Приходите кто-хотите, демпингуйте, убивайте локальный бизнес в зародыше?

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46 комментариев
Никита

Я не понял, предустанавливать это говно будут на сматрфоны, ввезенные по параллельному импорту?

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Михаил

Да да, особенно на Горбушке или на Савеле.

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1 комментарий
Дмитрий Ткачев

надеюсь удаляется он легко

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Михаил

Едва ли его зашьют в систему, без возможности удаления. А на какую-нибудь Аврору, уже постараются. Хотя кому надо наверно смогут залить голенький андроид, вместо Авроры)

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Кузьмич

А он чего вам мешает?

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2 комментария
Владислав Гиленский

Ну будет стоять RuStore, пусть стоит себе. Кушать ведь не просит.

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Михаил

На IPhone? Что-то я очень сильно сомневаюсь

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4 комментария
Alexey Petrov

Неудаляемые приложения ОРТ и НТВ, забивающие память бюджетных серий телевизоров Самуснг под 100%, передают привет.

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4 комментария
Розарио Агро

У меня не будет 😂.

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Айрат Галиуллин

Как блин соблюдаться будет, также как и всегда … кэп

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Alexander Klimanskiy

легко будет соблюдаться. Покупал в прошлом году Нокию на андроиде и при первом включении установился список обязательных программ. Потом пришлось удалять в ручную.

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3 комментария
Саня

Нужно еще обязать некоторых подключить Apple Pay и оплату банковскими картами, а то совсем оборзели там

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Вячеслав Быков
Он заменит APP List.

Что такое APP List?

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Академический Абдужаббор

добавила ссылочку

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Из описания Google Play:

APP List — каталог лучших приложений для смартфонов и планшетов на русском языке.

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4 комментария
Вадим Вахрамов

Кто помнит Cydia? Просто любопытно :)

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Roman Vasilev

A кто помнит InstallerApp?

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1 комментарий
Николай Замотаев

А они ещё живы?

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Виктория Никанорова

А что там бездуховные Литрес с Касперским забыли?))

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Айрат Галиуллин

Бездуховные это как?

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11 комментариев
Бухой Пикачу

А если у меня Nokia?

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Арина Баженова

ну на таком памяти не хватит

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1 комментарий
Михаил

Была тут тема с пропусками в уборную через госуслуги)) Останетесь за дверью)

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Вячеслав Шрубович

Во дела.

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Вадим Д.

Ну вот и всё, он обязательный теперь (на мотив песни).

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Sergey Ilyin

Юра, мы все проебали

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Minimalist

Как это раздражает. Слов нет.

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Константин

На Афоны же ставить не будут, т.к. их больше официально не поставляют, да?
А на Андроиде вроде и нет в нем смысла особо

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Саня

А

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Anton Kolochenkov

Чё-то на Poco X3 NFC ничего не устанавливает(

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Андрей Киселев

В любой непонятной ситуации - ОБЯЗЫВАЙ

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житель подмоста

ну не "запретить не российские смартфоны" и уже хорошо....

Меня смущает другое - обязательство предустанавливать есть, а обязательств на сам ГосСтор не накладывается никаких...

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Alex R

Там же обязательно требуется аккаунт в ВК, а далеко не все зарегистрированны в этой помойке

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Николай Замотаев

теперь будут все :-D
Надо бы ещё сделать, чтобы без аккаунта удалить было нельзя :-)

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1 комментарий
Дневник стартапера

Работайте, братья!

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