Магазин приложений RuStore вошёл в список обязательных программ для предустановки на смартфоны в России Статьи редакции
Он заменит каталог приложений APP List.
- Правительство включило RuStore, бета-версию которого в мае запустила VK при поддержке Минцифры, в список программ, обязательных для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2023 году.
- В перечне, который правительство утвердило в августе, есть также приложения «Яндекса» и VK, Госуслуги, «2ГИС», «Литрес», Rutube, антивирус «Лаборатории Касперского» и другие.
- Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу 1 апреля 2021 года. За нарушение компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
- Как будет соблюдаться требование о предустановке после ухода крупных международных компаний, неизвестно. В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу техники без предустановленного российского ПО из-за легализации параллельного импорта — ввоза товаров без согласия правообладателя.
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хаха, ниибет и чтоб на айфонах было)
Несколько лишних тапов для удаления этого шлака.
Оказывается, есть слой людей которые не умеют пользоваться магазином приложений. Только почему они вдруг стали подавляющей массой пользователей, на которую надо ориентироваться законодательно - загадка.
А потом - ещё столько же для установки Сбера, Альфы и т.д.
«Как будет соблюдаться требование о предустановке» если предустанавливать некуда — отличный вопрос!
Но благодаря стимулирующим указам в стране в один момент появятся отечественные смартфоны, аналогов которым, разумеется не будет никогда.
А остальные запретят, под страхом расстрела?)
Заставят именно продавцов "параллельной" продукции этим заниматься....
верное решение. Нужно защищать свои продукты, даже в ущерб свободной конкуренции, именно так поступают в США и ЕС в чувствительных сферах, а Китай вообще везде)
Интересно, почему минусят, вроде очевидная же вещь. Или как должно быть? Приходите кто-хотите, демпингуйте, убивайте локальный бизнес в зародыше?
Я не понял, предустанавливать это говно будут на сматрфоны, ввезенные по параллельному импорту?
Да да, особенно на Горбушке или на Савеле.
надеюсь удаляется он легко
Едва ли его зашьют в систему, без возможности удаления. А на какую-нибудь Аврору, уже постараются. Хотя кому надо наверно смогут залить голенький андроид, вместо Авроры)
А он чего вам мешает?
Ну будет стоять RuStore, пусть стоит себе. Кушать ведь не просит.
На IPhone? Что-то я очень сильно сомневаюсь
Неудаляемые приложения ОРТ и НТВ, забивающие память бюджетных серий телевизоров Самуснг под 100%, передают привет.
У меня не будет 😂.
Как блин соблюдаться будет, также как и всегда … кэп
легко будет соблюдаться. Покупал в прошлом году Нокию на андроиде и при первом включении установился список обязательных программ. Потом пришлось удалять в ручную.
Нужно еще обязать некоторых подключить Apple Pay и оплату банковскими картами, а то совсем оборзели там
Что такое APP List?
добавила ссылочку
Из описания Google Play:
APP List — каталог лучших приложений для смартфонов и планшетов на русском языке.
Кто помнит Cydia? Просто любопытно :)
A кто помнит InstallerApp?
А они ещё живы?
А что там бездуховные Литрес с Касперским забыли?))
Бездуховные это как?
А если у меня Nokia?
ну на таком памяти не хватит
Была тут тема с пропусками в уборную через госуслуги)) Останетесь за дверью)
Во дела.
Ну вот и всё, он обязательный теперь (на мотив песни).
Юра, мы все проебали
Как это раздражает. Слов нет.
На Афоны же ставить не будут, т.к. их больше официально не поставляют, да?
А на Андроиде вроде и нет в нем смысла особо
А
Чё-то на Poco X3 NFC ничего не устанавливает(
В любой непонятной ситуации - ОБЯЗЫВАЙ
ну не "запретить не российские смартфоны" и уже хорошо....
Меня смущает другое - обязательство предустанавливать есть, а обязательств на сам ГосСтор не накладывается никаких...
Там же обязательно требуется аккаунт в ВК, а далеко не все зарегистрированны в этой помойке
теперь будут все :-D
Надо бы ещё сделать, чтобы без аккаунта удалить было нельзя :-)
Работайте, братья!