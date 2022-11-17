Сервисы
Шумный хичхакер

WhatsApp запустил в нескольких странах «бизнес-справочник» — можно найти кафе или отель рядом прямо в мессенджере Статьи редакции

Компанию можно найти как по названию, так и в каталоге по разделам «Еда и напитки», «Покупки», «Путешествия и отели» и другим.

  • С помощью «поиска по бизнесу» пользователи мессенджера смогут находить местные компании, подключенные к WhatsApp Business, прямо в приложении без необходимости тратить время на поиск контактов на их сайтах. Об этом пишет TechCrunch.
  • Функцию запустили в Бразилии, Колумбии, Индонезии, Мексике и Великобритании. Её тестировали в Сан-Паулу с 2021 года.
  • WhatsApp всё больше позиционирует себя как сервис для обмена сообщениями не только с друзьями и семьёй, но и с бизнесом, отмечает The Verge. По данным компании на октябрь 2020 года, более 175 млн человек в мире ежедневно использовали WhatsApp для отправки сообщений бизнес-аккаунтам.
  • По словам гендиректора Meta* Марка Цукерберга, конечная цель — сделать так, чтобы пользователи могли находить компанию, отправлять ей сообщение и покупать товары в одном чате WhatsApp.
Источник: WhatsApp

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

#новость #whatsapp

464 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Бизнес-справочник запустил, а редактирование сообщений не запустил, понятно.
2ГИС на них нет!

Ответить
Развернуть ветку
Nikita

Так это WhatsApp. Удивляться тут нечему.

Ответить
Развернуть ветку
Мясной кавалер

Apple Maps на них есть.
Интеграция с Yelp, все дела, удобно.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

Удалил Вотсап месяца как 3, все кому я нужен нашли меня в телеге.
Группы есть, боты есть, смайлики и гифки есть, редактирование сообщения есть) при переходе на другое устройство все восстанавливается и нет такого геморроя, как с Вотсапп...

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

WhatsApp прям ❤️. По сравнению с помойкой, в которую превратилась Телега

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov

WhatsApp помойкой был и остаётся, одну фишку раз в год пилят. ТГ более удобен куда больше чем WhatsApp по многим параметрам

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov

Меня в WhatsApp бесит резервное копирование, с учётом того что сохраняет на гдиск + при восстановлении занимает много времени и за последнее время сообщения съедаются Цукербергом (даже если копирование сделал недавно) а в ТГ в всё в облаке, зайди хоть через калькулятор сразу всё у тебя в руках

Ответить
Развернуть ветку
Angry saler

+ поддержка секретных чатов, без всяких копирований, облаков и ТД.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Что вам нужно от мессенджера, не могу понять?

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Ну хотя бы для начала скрытие номера телефона, возможность поиска контакта по никнейму.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Меня это не напрягает. Вполне устраивает поиск по номеру телефона

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Сначала спрашивать "что вам нужно". А потом на ответ писать "меня это не напрягает". Ну устраивает и устраивает. Зачем тогда спрашивать? У меня в WhatsApp почти никого не осталось, все в Telegram перешли.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Половинкин

Я просто не понимаю, как вы будете искать человека по никнейму, у которого он не задан 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Если он его не задал, значит он не хочет, чтобы его искали по никнейму.

Ответить
Развернуть ветку
Angry saler

Но это уже сделала телега)
Ва скорее разошлет дикпики всем контактам в будущем, чем скроет номер телефона))

Ответить
Развернуть ветку
Brain Danil

Почему телега превратилась в "помойку", если не секрет?

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov

Некоторым не нравится добавление всяких эмодзи и движущихся смайлов, отсюда и выводы делают. Привет любимая Аська 😢

Ответить
Развернуть ветку
muiren
Некоторым не нравится добавление всяких эмодзи и движущихся смайлов

Тем временем входящие сообщения в WhatsApp:

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov
Ответить
Развернуть ветку
Brain Danil

Вот это серьезные причины называть Telegram помойкой и сравнивать с what’sapp 🥹👍

Ответить
Развернуть ветку
muiren
Некоторым не нравится добавление всяких эмодзи и движущихся смайлов, отсюда и выводы делают.

И что мешает этим людям выключить в настройках анимацию?)

Ответить
Развернуть ветку
Герман Хибберт

Сейчас тебя тут в помойку превратят 😎

Ответить
Развернуть ветку
Павел Иванов

А шалман или индивидуалку можно найти?

Ответить
Развернуть ветку
Маргарита Баженова

На мой взгляд, функция вряд ли приживется. Как пользовались для обмена сообщениями, так и продолжат

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
null