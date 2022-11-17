WhatsApp запустил в нескольких странах «бизнес-справочник» — можно найти кафе или отель рядом прямо в мессенджере Статьи редакции
Компанию можно найти как по названию, так и в каталоге по разделам «Еда и напитки», «Покупки», «Путешествия и отели» и другим.
- С помощью «поиска по бизнесу» пользователи мессенджера смогут находить местные компании, подключенные к WhatsApp Business, прямо в приложении без необходимости тратить время на поиск контактов на их сайтах. Об этом пишет TechCrunch.
- Функцию запустили в Бразилии, Колумбии, Индонезии, Мексике и Великобритании. Её тестировали в Сан-Паулу с 2021 года.
- WhatsApp всё больше позиционирует себя как сервис для обмена сообщениями не только с друзьями и семьёй, но и с бизнесом, отмечает The Verge. По данным компании на октябрь 2020 года, более 175 млн человек в мире ежедневно использовали WhatsApp для отправки сообщений бизнес-аккаунтам.
- По словам гендиректора Meta* Марка Цукерберга, конечная цель — сделать так, чтобы пользователи могли находить компанию, отправлять ей сообщение и покупать товары в одном чате WhatsApp.
*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.
464 просмотров
Бизнес-справочник запустил, а редактирование сообщений не запустил, понятно.
2ГИС на них нет!
Так это WhatsApp. Удивляться тут нечему.
Apple Maps на них есть.
Интеграция с Yelp, все дела, удобно.
Удалил Вотсап месяца как 3, все кому я нужен нашли меня в телеге.
Группы есть, боты есть, смайлики и гифки есть, редактирование сообщения есть) при переходе на другое устройство все восстанавливается и нет такого геморроя, как с Вотсапп...
WhatsApp прям ❤️. По сравнению с помойкой, в которую превратилась Телега
WhatsApp помойкой был и остаётся, одну фишку раз в год пилят. ТГ более удобен куда больше чем WhatsApp по многим параметрам
Меня в WhatsApp бесит резервное копирование, с учётом того что сохраняет на гдиск + при восстановлении занимает много времени и за последнее время сообщения съедаются Цукербергом (даже если копирование сделал недавно) а в ТГ в всё в облаке, зайди хоть через калькулятор сразу всё у тебя в руках
+ поддержка секретных чатов, без всяких копирований, облаков и ТД.
Что вам нужно от мессенджера, не могу понять?
Ну хотя бы для начала скрытие номера телефона, возможность поиска контакта по никнейму.
Меня это не напрягает. Вполне устраивает поиск по номеру телефона
Сначала спрашивать "что вам нужно". А потом на ответ писать "меня это не напрягает". Ну устраивает и устраивает. Зачем тогда спрашивать? У меня в WhatsApp почти никого не осталось, все в Telegram перешли.
Я просто не понимаю, как вы будете искать человека по никнейму, у которого он не задан 🤷♂️
Если он его не задал, значит он не хочет, чтобы его искали по никнейму.
Но это уже сделала телега)
Ва скорее разошлет дикпики всем контактам в будущем, чем скроет номер телефона))
Почему телега превратилась в "помойку", если не секрет?
Некоторым не нравится добавление всяких эмодзи и движущихся смайлов, отсюда и выводы делают. Привет любимая Аська 😢
Тем временем входящие сообщения в WhatsApp:
Вот это серьезные причины называть Telegram помойкой и сравнивать с what’sapp 🥹👍
И что мешает этим людям выключить в настройках анимацию?)
Сейчас тебя тут в помойку превратят 😎
А шалман или индивидуалку можно найти?
На мой взгляд, функция вряд ли приживется. Как пользовались для обмена сообщениями, так и продолжат