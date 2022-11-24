Сервисы
Полный американец

Владелец «Билайна» продаст российский бизнес местному топ-менеджменту за 130 млрд рублей Статьи редакции

Закрыть сделку планируют к середине 2023 года.

  • Телекоммуникационный холдинг Veon, головная компания «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), заключил соглашение о продаже оператора группе топ-менеджеров компании во главе с её руководителем Александром Торбаховым.
  • Сумма сделки — 130 млрд рублей. Основная часть денег будет выплачена в виде принятия на себя и погашения «Вымпелкомом» некоторых долговых обязательств Veon, пишет Forbes.
  • Закрыть сделку планируют не позднее 1 июня 2023 года, финансовым консультантом холдинга по продаже оператора стал инвестбанк Aspring Capital.
  • На фоне новости акции Veon на Мосбирже росли на 40% — до 35 рублей за штуку.
  • В августе 2022 года Veon отчиталась о росте выручки за второй квартал на 5,6% — до $2,01 млрд. Половина доходов — от работы в России. Тогда же Veon предупредила о риске остановки развития сети в стране из-за проблем с поставками оборудования. В начале ноября компания объявила, что продаст российский бизнес.
  • Крупнейшим акционером Veon была LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнёров. В конце февраля 2022 года Фридман попал под санкции ЕС, после чего он покинул совет директоров Veon. В самом холдинге отмечали, что LetterOne не владеет контрольным пакетом.
Фото Maksim Konstantinov / Global Look Press

#новость #veon #вымпелком #билайн

1882 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Написать комментарий...
 Daniel de Lion

Откуда у российских топ-менеджеров 130 млрд ₽ чтобы покупать бизнес у их владельцев? 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Они будут номиналами, возможно бенефициар останется тот же, ну или какие нибудь наши олигархи станут теневыми владельцами

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Январский

Основная часть денег будет выплачена в виде принятия на себя и погашения «Вымпелкомом» некоторых долговых обязательств Veon, пишет Forbes.

Ответить
Развернуть ветку
Свободный шмель

Сделка может быть безденежной — на компанию перейдет часть долга холдинга, который превысил $8 млрд

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/11/2022/637f3a239a79474e8916965b?from=from_main_1

VEON согласовал продажу «ВымпелКома»
VEON готовится объявить о продаже «ВымпелКома». Покупателем, как рассказали источники РБК…
www.rbc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

Владельцы в долг дадут

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

похоже на геополитику рф с зарубежными партнерами

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

Чтобы под санкции не попасть, так иногда делают тоже

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Ты еще наверное не в курсе что у всего этого есть свой собственник))) Которого по бумагам никогда и не было)

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

интересно кто это

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Вот тут мне и самому интересно)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Трушин

Я так понимаю можно продать с раскладом типа бизнес получаете сейчас а отдадите деньги потом да ещё и с процентами, тогда получается вся выручка уходит предыдущему владельцу и это может идти десятилетиями и бизнес как бы по факту продолжает работать на старого владельца.

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Не совсем, долг выплачивается, но вот как вести бизнес, что делат, а что не делать старый владелец уже не влияет.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Скоробогатов

а чо не за доллар как другие компании продавали

Ответить
Развернуть ветку
Армен Арзуманян

Как я ранее и говорил, у каждого уважаемого бизнеса есть свой менеджер у которого есть нужная сумма для покупки этого самого бизнеса, причем он всегда наготове.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё тот же цветущий местный топ-менеджмент, порадуемся за них!

Ответить
Развернуть ветку
Aleks B

хорошо устроились

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

Приватизация 2.0

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null