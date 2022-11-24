Владелец «Билайна» продаст российский бизнес местному топ-менеджменту за 130 млрд рублей Статьи редакции
Закрыть сделку планируют к середине 2023 года.
- Телекоммуникационный холдинг Veon, головная компания «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), заключил соглашение о продаже оператора группе топ-менеджеров компании во главе с её руководителем Александром Торбаховым.
- Сумма сделки — 130 млрд рублей. Основная часть денег будет выплачена в виде принятия на себя и погашения «Вымпелкомом» некоторых долговых обязательств Veon, пишет Forbes.
- Закрыть сделку планируют не позднее 1 июня 2023 года, финансовым консультантом холдинга по продаже оператора стал инвестбанк Aspring Capital.
- На фоне новости акции Veon на Мосбирже росли на 40% — до 35 рублей за штуку.
- В августе 2022 года Veon отчиталась о росте выручки за второй квартал на 5,6% — до $2,01 млрд. Половина доходов — от работы в России. Тогда же Veon предупредила о риске остановки развития сети в стране из-за проблем с поставками оборудования. В начале ноября компания объявила, что продаст российский бизнес.
- Крупнейшим акционером Veon была LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнёров. В конце февраля 2022 года Фридман попал под санкции ЕС, после чего он покинул совет директоров Veon. В самом холдинге отмечали, что LetterOne не владеет контрольным пакетом.
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Откуда у российских топ-менеджеров 130 млрд ₽ чтобы покупать бизнес у их владельцев? 🤔
Они будут номиналами, возможно бенефициар останется тот же, ну или какие нибудь наши олигархи станут теневыми владельцами
Основная часть денег будет выплачена в виде принятия на себя и погашения «Вымпелкомом» некоторых долговых обязательств Veon, пишет Forbes.
Сделка может быть безденежной — на компанию перейдет часть долга холдинга, который превысил $8 млрд
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/11/2022/637f3a239a79474e8916965b?from=from_main_1
Владельцы в долг дадут
похоже на геополитику рф с зарубежными партнерами
Чтобы под санкции не попасть, так иногда делают тоже
Ты еще наверное не в курсе что у всего этого есть свой собственник))) Которого по бумагам никогда и не было)
интересно кто это
Вот тут мне и самому интересно)
Я так понимаю можно продать с раскладом типа бизнес получаете сейчас а отдадите деньги потом да ещё и с процентами, тогда получается вся выручка уходит предыдущему владельцу и это может идти десятилетиями и бизнес как бы по факту продолжает работать на старого владельца.
Не совсем, долг выплачивается, но вот как вести бизнес, что делат, а что не делать старый владелец уже не влияет.
а чо не за доллар как другие компании продавали
Как я ранее и говорил, у каждого уважаемого бизнеса есть свой менеджер у которого есть нужная сумма для покупки этого самого бизнеса, причем он всегда наготове.
Всё тот же цветущий местный топ-менеджмент, порадуемся за них!
хорошо устроились
Приватизация 2.0