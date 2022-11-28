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Патриотический месяц

«Яндекс» обновил поиск — добавил хранение запросов по теме и подборки объектов вместо списка сайтов Статьи редакции

При тематических запросах система покажет конкретный список врачей, онлайн-курсов или товаров.

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  • Версия поиска Y2 на ya.ru ищет объекты, а не только индексирует веб-страницы, объявила компания: собирает эти сведения и показывает в поисковой выдаче. Информация показывается в структурированном виде, можно настроить фильтры.
  • Например, по запросу «курсы по программированию» «Яндекс» покажет список программ с ценой, сроками и отзывами. Сейчас технология может помочь подобрать врача, онлайн-курс или товар. Эти блоки уже анонсировали, но теперь усовершенствовали и собрали большую базу объектов, уточнили в компании: 740 тысяч врачей разных специальностей, 22 тысяч образовательных курсов и 730 млн товаров.
Источник: «Яндекс»
  • «Яндекс» также научил поиск структурировать собранную человеком информацию по «большим темам» — образование, карьера, финансы, семья, квартира, ремонт и другие. На ya.ru и в приложении появился блок, в котором можно найти историю запросов по теме, сохранённые статьи и подсказки.
  • Для этого «Яндекс» использует классификатор на основе генеративной нейросети YaLM.
Источник: «Яндекс»
  • Главная страница «Яндекса» и приложение получили минималистичный дизайн, который компания тестировала с июня 2022 года. В поиске появились детские профили и фильтры для поиска видео с автоматическим голосовым переводом на русский (работает в приложении «Яндекс» и в «Браузере»), а результаты по запросам от программистов и ML-специалистов стали более релевантные.
Источник: «Яндекс»

#новость #яндекс

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Наверное привыкнем, но вот бы переключатель: вернуть старый добрый поиск сайтов, а не вот это вот.

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Возрастной чувак

Сам Яндекс на курсах Яндекс Практикума говорит, что в дизайне нельзя так делать, иначе люди охренеют от новшеств (Пример - Snapchat), и не факт что всем это понравится, а тут держи.

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Алексей Пахомов

им всё можно

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Невкусно и грустно

Яндексу, конечно, виднее, что людям нравится (на самом деле - нет).

Что-то вспоминается, как сюда припиздовал руководитель яндекс диска и начал рассказывать, что яндекс диск с компа можно удалить только вместе с виндой, и вообще, вам же лучше, если мы в него аналог зума вшили %)

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Вадим Д.

Кому нельзя, а кому - мать родна практически.

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Rnatery

Что в Snapchat?

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Tric Gor

раньше всегда было лучше

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Вадим Д.

Это да, конечно (-: Просто лихие обновления стоит всё же выкатывать постепенно, ну или дать возможность хотя бы частично адаптации - тот же переключатель, а через полгода переключатель уже убрать.

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Фундаментальный огонь
Дизайн минималистичный

Количество встроенных трекеров зашкаливающее

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Maxim Krustov

Всё, маркетплейсы до свидания?

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Абвгде Ёж

Пока не понял, удобно это или нет

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ало

Я тоже, но выглядит прикольно

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Александр

Я одно не могу понять, у них все приложения поиска работают медленнее любого браузера, если выгружать из памяти. Уже столько лет, на разных гаджетах проверял с андроид.

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