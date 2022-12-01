Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс Карты» обновили JavaScript API — можно менять дизайн карт и скрывать лишние объекты Статьи редакции

Встроенные на сайты карты будут загружаться в три раза быстрее.

  • «Яндекс Карты» выпустили JavaScript API 3.0 — это новая версия программной библиотеки для встраивания интерактивных карт на сайты и в веб-приложения. Дизайн теперь можно менять под дизайн сайта.
  • Например, изменить цвета и размеры зданий, дорог, меток организаций и других элементов, или скрыть лишние объекты. API 3.0 загружается в три раза быстрее, чем API 2.1, это влияет на скорость загрузки страницы с картой.
  • В JavaScript API 3.0 использовался язык программирования TypeScript. Поэтому есть встроенные подсказки, которые позволяют разработчикам не заглядывать в инструкции, рассказали в компании. Новый API также имеет обёртку для JavaScript-библиотеки React.
Карта с «Яндекс Погодой» в версиях API 2.0 и 3.0

#новость #яндекскарты

465 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Написать комментарий...
 Андрей Иванов

Блеать а как скрыть свой дом от бывшей?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Nemtsov

Лучше бывший дом скрыть от нынешней

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов
Ответить
Развернуть ветку
Прочный диод

У меня проблема случилась.
Мы разошлись и она... арендовала квартиру в моем подъезде на 3 этажа выше.
Нихуя не шучу

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

Тогда это не называется "разошлись", это называется "разосрались"). От любви до ненависти...

Ответить
Развернуть ветку
Прочный диод

Нет, именно разошлись. Никто ни с кем не ругался)

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

Тогда в чем смысл "Мы разошлись и она... арендовала квартиру в моем подъезде на 3 этажа выше"? В чем проблема?

Ответить
Развернуть ветку
Heather Morris

переезжай в другую страну ...другого варианта нет

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

судя по всему бесполезно, такая где хошь достанет, хоть на Луне)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

О, свершилось! Долой всякий мусор с карт! Отличная новость 🤘
Снова хорошая новость от Яндекса.

Ответить
Развернуть ветку
Сарыньнакичку

Спасибо Кудрину за это) Не успел прийти, а уже народ в восторге)))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

И не говорите, вот что значит опытный товарищ!

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Границы тоже можно включать-выключать?

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Vasek Romanov

Границы у нас в голове

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
null