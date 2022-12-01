«Яндекс Карты» обновили JavaScript API — можно менять дизайн карт и скрывать лишние объекты Статьи редакции
Встроенные на сайты карты будут загружаться в три раза быстрее.
- «Яндекс Карты» выпустили JavaScript API 3.0 — это новая версия программной библиотеки для встраивания интерактивных карт на сайты и в веб-приложения. Дизайн теперь можно менять под дизайн сайта.
- Например, изменить цвета и размеры зданий, дорог, меток организаций и других элементов, или скрыть лишние объекты. API 3.0 загружается в три раза быстрее, чем API 2.1, это влияет на скорость загрузки страницы с картой.
- В JavaScript API 3.0 использовался язык программирования TypeScript. Поэтому есть встроенные подсказки, которые позволяют разработчикам не заглядывать в инструкции, рассказали в компании. Новый API также имеет обёртку для JavaScript-библиотеки React.
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Блеать а как скрыть свой дом от бывшей?
Лучше бывший дом скрыть от нынешней
У меня проблема случилась.
Мы разошлись и она... арендовала квартиру в моем подъезде на 3 этажа выше.
Нихуя не шучу
Тогда это не называется "разошлись", это называется "разосрались"). От любви до ненависти...
Нет, именно разошлись. Никто ни с кем не ругался)
Тогда в чем смысл "Мы разошлись и она... арендовала квартиру в моем подъезде на 3 этажа выше"? В чем проблема?
переезжай в другую страну ...другого варианта нет
судя по всему бесполезно, такая где хошь достанет, хоть на Луне)
О, свершилось! Долой всякий мусор с карт! Отличная новость 🤘
Снова хорошая новость от Яндекса.
Спасибо Кудрину за это) Не успел прийти, а уже народ в восторге)))
И не говорите, вот что значит опытный товарищ!
Границы тоже можно включать-выключать?
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Границы у нас в голове