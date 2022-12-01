«Авито работа» купила контрольный пакет в казахстанском сервисе чат-ботов HR Messenger Статьи редакции
Сумма сделки не раскрывается.
- Доля «Авито» в сервисе составит 62,75%, рассказали в компании, не назвав сумму сделки. Команда HR Messenger сохранит операционную независимость, гендиректором останется её основатель Руслан Абдулганиев.
- HR Messenger — сервис для автоматизации подбора и найма сотрудников через чат-ботов в WhatsApp, Telegram и Viber. С его помощью можно автоматически протестировать кандидата, назначить дату и время собеседования. Работодатель связывается с соискателем только на финальном этапе отбора.
С момента запуска в 2018 году, по данным Crunchbase, HR Messenger без учёта последних инвестиций привлёк $1,7 млн. Из них — $1,2 млн от «Авито» в 2021-м, размер купленной доли стороны тогда не раскрыли.
- В 2022 году, по собственным данным компании, более 4 млн соискателей в России откликнулись и прошли отбор через HR Messenger.
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Сбор биометрии выходит на новый уровень ))
Для начала надо понимать что такое "Биометрические данные", прежде чем писать подобную тупость в коментариях. Даже если чат-бот запросит фотографию, то обычная фотография это не биометрия.
Очевидно же что я про все эти жалобы в приемной на блокировки аккаунтов с последующими «покрутите головой перед камерой» и «скиньте фото с паспортом».
Ты же способен логически додумывать надеюсь, или надо расписывать подробно по шагам?
И так понятно о чем речь, зачем придираешься?
Странная история, хотя и Авито не основной hr-сервис. Купили и купили, молодцы.
Бесполезно