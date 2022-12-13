Twitter перезапустил подписку Blue — с галочкой верификации и редактированием твитов Статьи редакции
За 11$ в месяц для тех, кто оплачивает её на iOS, и $8 для всех остальных.
- На декабрь 2022 года подписка доступна пользователям из США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. При оформлении Twitter Blue необходимо подтвердить свой номер телефона. Для того, чтобы получить галочку верификации, профиль пользователя должен быть старше 90 дней.
- У действующих подписчиков уже есть доступ к дополнительным функциям: это редактирование твитов, загрузка видео в 1080p, папки закладок, новые темы оформления, настраиваемая панель навигации и режим для чтения длинных тредов. В ближайшее время они получат приоритет в поиске, упоминаниях и ответах.
- Сервис также будет генерировать для подписчиков списки со статьями на сторонних сайтах, которыми чаще всего делились те, на кого пользователь подписан.
- 31 октября 2022 года СМИ рассказали, что Илон Маск хочет ввести в Twitter платную верификацию и добавить эту возможность в подписку. На следующий день стоимость последней в США подняли с $4,99 до $8.
- 3 ноября Bloomberg сообщил, что Twitter начнёт обещанную продажу галочек с 7 ноября, но функцию добавили на день раньше — в качестве теста. 9 ноября Twitter рассказал, что добавит ещё одну пометку верификации — для официальных страниц компаний, политиков, СМИ и звёзд. И в тот же день компания «отобрала» уже выданные галочки у некоторых пользователей.
- 11 ноября опция оформления подписки Blue исчезла из приложения соцсети. В корпоративном сообщении руководство объяснило и причины решения: ему нужно понять, как быть с пародийными аккаунтами, число которых увеличилось, как только Twitter разрешил покупать метку.
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растут как на дрожжах
Не совсем понятно как должна решиться проблема пародийных аккаунтов
Некогда думать - плати!
Верно замечено. Не понимаю, зачем эта новость в СМИ, если они не объяснили смысл изменений и то, почему сейчас все будет работать нормально. Хотя бы одним предложением.
Видимо вот такЗолотая галочка для компаний, серая - для правительств, синяя - для частных лиц (знаменитостей или нет)", — написал Маск.
но думаю, что в итоге знаменитостям тоже запилят свою галочку
имхо люди и по сотке будут платить за галочку
знаменитости и блогеры да
Значит так, концепция поменялась - я обосрался (с)
творческий поиск
Теперь те, кто радовался, что им просто так аккаунт разблокировали....поняли, наконец, зачем?))
Дичь какая-то - прям на живую выкатывают и откатывают фичи. То поднимут цену, то опустят, то выдадут, то заберут галочку. Вот это четкое управление!
Agile!
Стартап ищет продакт-маркет фит
Ну вот, а все вопили, что Маск бедных девелоперов зря гнобит. Вот и результат... ))) (sarcasm)
В течение года хайп от твиттера сойдёт на нет, но пока каждый инфоповод выглядит так, чтобы привлечь внимание к внутренним процессам для пиара самой соц.сети.
Ну пускай ищут идеальный баланс. Твиттер от нас далек, галочки нам не нужны. А что нам надо ? Да просто свет в оконце ( юмор 300 IQ)
Не понятно вообще, при чем тут галочка теперь.
что-то он крутит, вертит и не знает как лучше сделать, и вообще зачем покупал
Маск, братик - души цензуру!
было 8 стало 11 магия)
а нам эта новость зачем?