«Яндекс» научил «Алису» звонить на телефон владельца с «умных» колонок и телевизоров, чтобы помочь его найти Статьи редакции
Правда, пока вызывать можно только российские мобильные номера.
- Для этого достаточно сказать голосовому помощнику «Алиса, где мой телефон?» или «Алиса, найди мой телефон», сообщила компания. «Алиса» позвонит на тот номер, который владелец привязал к своему «Яндекс ID».
- Если ответить на звонок, система автоматически сбросит вызов. Если же перезвонить «Алисе» из журнала звонков, она объяснит, «кто она и зачем звонила».
- В декабре 2021 года «Яндекс» разрешил «Алисе» звонить по номерам из списка контактов пользователя, но ещё тогда сказал, что сервис не будет работать через аудиоколонки. Запустить его можно только через телефон.
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Ну, хорошо, что Алису вообще развивают, при чем активно. Звонки тоже кому-то будут полезными.
Для детей так алиска вообще отличный девайс. Мне звонки, конечно, даром не нужны, а вот всякие сказки и аудио книги - очень удобно. Ценник вот только на станции не совсем адекватный у них.
Шутники про товарища майора все здесь?🤡
так точно.
Шутки про товарища майора и куча постов одобрямсов с бессмыссленными сообщениями - все как положено в теме про яндекс.
Вообще не шифруются теперь. И профили соответственно
Часть госресурса перенаправлена на поддержку другого госресурса
О, сейчас, пороюсь в говне, если найду, выкачу вам ссылку на новость с комментариями вообще свежих ботов, где.живых людей ноль. Видимо обнищали и живые акки перестали покупать.
Товарища военкома
А она так раньше не умела? Но функция однозначно полезная!
Эх, вот бы её ещё научили находить угнанные тачки, флешки и бабушкины очки.
а раньше это была недокументированная скрытая фича для сотрудников ФСБ
(-: У них полная документация есть, с дорожной картой внедрения "фич".
И пульт от телевизора.
тогда уж и чужие деньги 😂
🤔
А зачем Алисе искать владельца?
чтобы вручить повестку
Побежал проверять - звонок не пришёл. Вот даже не знаю зачем рекламировать функцию, которая не работает.
"Для поиска телефона я могу звонить на российский мобильный номер указанный в Вашем аккаунте"
Так что номер должен указан в аккаунте. Проверить не смог, так как в Беларусь не звонит, но по крайней мере на команду реагирует
О,вот это полезная функция, вечно забываю куда поставил
даа, такая же проблема)
С яндексом и владельца найти можно.
С сим-картой вы имели ввиду?)
Новость, которая должна понравиться всем 🤗
Аллилуйя!
Вот уж сюрприз. Думал, что у них фича это уже есть, ибо у меня даже часы хуавей умеют искать телефон) А так да, безумно полезно.
А если разорвать блютус связь часов и телефона, будут искать? ) У колонки то такой связи нет, она по реальному телефону звонит.
Я позвонил Алисе она призналась
зачем именно звонить, почему просто не включить звук, как если ты с часов ищешь свой телефон
Скоро:
«Яндекс» научил «Алису» мотивировать владельца работать, чтобы найти деньги и отдать кредит.
Wow - инновация
Это что теперь получается? Всякий кто может что-то сказать алисе теперь может выводить из себя владельца колонки, когда его нет рядом? Что нам стоит раз пятьсят попросить поискать телефон.
Ждём, когда Яндекс научит Алису саму звонить "куда следует", если хозяин вдруг неправильные разговоры будет разговаривать)
Попробовал, работает. Но у меня МТС антиспам этот звонок заблокировал)