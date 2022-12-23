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Полина Лааксо

«Яндекс» научил «Алису» звонить на телефон владельца с «умных» колонок и телевизоров, ​чтобы помочь его найти Статьи редакции

Правда, пока вызывать можно только российские мобильные номера.

  • Для этого достаточно сказать голосовому помощнику «Алиса, где мой телефон?» или «Алиса, найди мой телефон», сообщила компания. «Алиса» позвонит на тот номер, который владелец привязал к своему «Яндекс ID».
  • Если ответить на звонок, система автоматически сбросит вызов. Если же перезвонить «Алисе» из журнала звонков, она объяснит, «кто она и зачем звонила».
  • В декабре 2021 года «Яндекс» разрешил «Алисе» звонить по номерам из списка контактов пользователя, но ещё тогда сказал, что сервис не будет работать через аудиоколонки. Запустить его можно только через телефон.
Источник: РБК

#новости #алиса #яндекс

1178 просмотров
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37 комментариев
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 Саша Леви

Ну, хорошо, что Алису вообще развивают, при чем активно. Звонки тоже кому-то будут полезными.

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Ирина Овчарова

Для детей так алиска вообще отличный девайс. Мне звонки, конечно, даром не нужны, а вот всякие сказки и аудио книги - очень удобно. Ценник вот только на станции не совсем адекватный у них.

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Сергей Я

Шутники про товарища майора все здесь?🤡

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Anton Solod

так точно.

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SD1

Шутки про товарища майора и куча постов одобрямсов с бессмыссленными сообщениями - все как положено в теме про яндекс.

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Евгений Широков

Вообще не шифруются теперь. И профили соответственно

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Soviet Pooh

Часть госресурса перенаправлена на поддержку другого госресурса

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Евгений Широков

О, сейчас, пороюсь в говне, если найду, выкачу вам ссылку на новость с комментариями вообще свежих ботов, где.живых людей ноль. Видимо обнищали и живые акки перестали покупать.

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Valentin G

Товарища военкома

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Вадим Д.

А она так раньше не умела? Но функция однозначно полезная!

Эх, вот бы её ещё научили находить угнанные тачки, флешки и бабушкины очки.

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Anton Solod

а раньше это была недокументированная скрытая фича для сотрудников ФСБ

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Вадим Д.

(-: У них полная документация есть, с дорожной картой внедрения "фич".

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Сергей Я

И пульт от телевизора.

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Виктор Баринов

тогда уж и чужие деньги 😂

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Олег Макаров
«Яндекс» научил «Алису» звонить на телефон владельца с «умных» колонок и телевизоров, ​чтобы помочь его найти

🤔
А зачем Алисе искать владельца?

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Anton Solod

чтобы вручить повестку

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Андрей Киселев
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rocket rocket

Побежал проверять - звонок не пришёл. Вот даже не знаю зачем рекламировать функцию, которая не работает.

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Marobuntu

"Для поиска телефона я могу звонить на российский мобильный номер указанный в Вашем аккаунте"
Так что номер должен указан в аккаунте. Проверить не смог, так как в Беларусь не звонит, но по крайней мере на команду реагирует

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Александр Михайлов
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Yan Pimenov

О,вот это полезная функция, вечно забываю куда поставил

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Солодский Анатолий

даа, такая же проблема)

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SD1
​чтобы помочь его найти

С яндексом и владельца найти можно.

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ЯжПрограммист

С сим-картой вы имели ввиду?)

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Константин Вершинин

Новость, которая должна понравиться всем 🤗

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Kai Anderson

Аллилуйя!

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Олег Воронов

Вот уж сюрприз. Думал, что у них фича это уже есть, ибо у меня даже часы хуавей умеют искать телефон) А так да, безумно полезно.

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lakoros

А если разорвать блютус связь часов и телефона, будут искать? ) У колонки то такой связи нет, она по реальному телефону звонит.

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Виталий Лановой
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Виталий Лановой

Я позвонил Алисе она призналась

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Anton Barinov

зачем именно звонить, почему просто не включить звук, как если ты с часов ищешь свой телефон

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Вася Пражкин

Скоро:
«Яндекс» научил «Алису» мотивировать владельца работать, чтобы найти деньги и отдать кредит.

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Портянки Леры

Wow - инновация

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Sergey Klochko

Это что теперь получается? Всякий кто может что-то сказать алисе теперь может выводить из себя владельца колонки, когда его нет рядом? Что нам стоит раз пятьсят попросить поискать телефон.

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Alexandr Leibowitz

Ждём, когда Яндекс научит Алису саму звонить "куда следует", если хозяин вдруг неправильные разговоры будет разговаривать)

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lakoros

Попробовал, работает. Но у меня МТС антиспам этот звонок заблокировал)

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Криминальный инструмент
чтобы помочь его найти
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