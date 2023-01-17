Сервисы
Открытый магнит

Microsoft расширила доступ к облачному сервису Azure OpenAI и заявила о планах добавить в него ChatGPT Статьи редакции

Для доступа нужно заполнить анкету на соответствие этическим принципам компании.

  • Microsoft заявила, что сделала общедоступным Azure OpenAI, который позволяет пользователям облачных технологий Microsoft добавлять в свои продукты ИИ-модели GPT-3.5, DALL-E 2, Copilot и другие. До этого с ним работало ограниченное число партнёров — по чётко заданным сценариям.
  • Гендиректор корпорации Сатья Наделла добавил в Twitter, что ChatGPT скоро также станет доступен пользователям облачных сервисов.
  • Чтобы получить доступ к Azure OpenAI, клиент должен заполнить анкету с описанием своего продукта и способа использования «умных» технологий. В ней нужно рассказать, в какой сфере компания будет применять ИИ, кто её целевая аудитория и конечные пользователи продукта — и как они будут с ним взаимодействовать. Ответ должен содержать не менее пяти предложений.
  • Microsoft может отказать в доступе, если посчитает, что продукт и цели описаны слишком коротко или размыто, а также не соответствуют этическим принципам компании.
  • В июне 2021-го Microsoft и OpenAI представили GitHub Copilot. Это ИИ-сервис, который работает как «напарник» программиста — просматривает существующий код, комментарии к нему и расположение курсора, а затем предлагает добавить одну или несколько строк в зависимости от контекста.
  • Об интеграции своего облака Azure с продуктами OpenAI компания объявила в ноябре 2021 года. Сервис можно использовать для разных задач — от обработки клиентских запросов и обобщения больших текстов до написания кода или генерации ответов на вопросы.
  • В октябре 2022 года Microsoft добавила в подписку Office приложение для графических дизайнеров Designer — с интеграцией с DALL-E 2 от OpenAI. Оно может генерировать презентации, плакаты и другие графические продукты.
  • В январе 2023 года источники Bloomberg и Semafor сообщили, что Microsoft планирует вложить в OpenAI $10 млрд в течение нескольких лет — но итоговые условия финансирования могут измениться. В 2019 году компания уже инвестировала в стартап $1 млрд.
Сервисы
Открытый магнит
Оформить дифференциальное уравнение, улучшить резюме или написать жалобу в поддержку криптобиржи: как используют ChatGPT Статьи редакции

Собрали неочевидные способы применения нейросети от OpenAI.

#новость #microsoft #openai

1359 просмотров
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19 комментариев
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 Владъ Русиновичъ

Зашёл только чтобы увидеть есть ли тут Вадим Д.

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Вадим Д.

Здесь все, на месте: и Вы, и я, и ChatGPT.

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Фёдор Спирин

нейросеть дала сбой видимо 😃

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Юрий Славутин

а вы спросили у ChatGPT хочет ли он добавить майкрософт?

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Handsome

Все эти нейросети должны были быть пройдены ещё 20 лет назад. Если бы Гейтс не маялся дурью с благотворительностью и унитазами для Африки, то давно бы уже был и универсальный ИИ, и лекарство от рака, и жили бы по 500 лет. Американцев тормозит избыток денег, а нас наоборот тормозит необходимость заниматься всякими идиотскими релокациями.

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Eddie II
жили бы по 500 лет

Но зачем? Кажется, это тормозило бы развитие в разы больше

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Handsome

Чтобы узнать ответ на главный вопрос.

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Eddie II

Какой? Кто убил Лору Палмер?

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Мимо проходивший

когда уйдет путен

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Handsome

Самый Главный Вопрос Жизни, Вселенной и Вообще пока ещё не сформулирован.

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Серж

Рей Бредбери сказал что если б не тратились на всякие айфоны то уже б на марсе бы давно высадились

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Мимо проходивший

жить 500 лет без работы, а точнее существовать, так себе идея, отец

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Griby Lenina

Я с большим трудом читаю статьи на vc, которые отформатированы списком (каждое новое предложение начинается с маркера-точки, а смысл их мало связан между собой). Если есть тут люди-комментаторы, подскажите, не вызывает ли у вас неудобства такая верстка? Хотя мнение нейросети тоже интересно.

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Aleks B

нет

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Oleg Samoil

Собирают идеи как самим использовать ChatGpt?

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Вадим Д.

Лихо. Но скоро ChatGPT вокруг себя выстроит свой MS и по подписке будет туда людей добавлять.

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Сергей Степанов

а у нас в квартире газ 🤣

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Трогательный Слава

У других он тоже есть

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Замело Порошин

Кто-то очень неплохо заработал на откатах

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