«Руководство боялось проиграть конкурентам, сотрудники — выпустить скучный продукт»: как готовился запуск ChatGPT Статьи редакции
Главное из материала NYT.
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- О том, что OpenAI планирует выпустить чат-бота с искусственным интеллектом, сотрудники узнали в середине ноября 2022 года. Как объявил один из руководителей, продукт должен был получить название Chat with GPT 3.5 и стать бесплатным для всех желающих «через две недели».
- Новая задача привела в замешательство некоторых сотрудников. Стартап весь 2022 год работал над выпуском следующего поколения своей языковой модели GPT-4, которая должна была превзойти предыдущие версии — и в написании текстов, и в решении сложных программистских задач. По данным источников газеты, GPT-4 была «почти готова» и могла выйти уже в начале 2023 года.
- Руководители OpenAI тем временем опасались, что другие компании опередят их, выпустив собственных «умных» чат-ботов ещё до релиза GPT-4. Вдобавок к этому подумали, что запуск продукта на основе предыдущего поколения языковой модели помог бы им собрать отзывы для улучшения GPT-4.
- Уже 30 ноября, через две обещанные недели, компания открыла доступ к ChatGPT — чат-боту на основе усовершенствованной GPT-3, которая была представлена в 2020 году.
- Внутри компании успех ChatGPT стал неожиданностью — часть сотрудников скептически относилась к перспективам продукта ещё до его выхода. «Избалованные ежедневным "общением" с самыми современными системами ИИ», они считали, что бот на основе языковой модели двухлетней давности может показаться пользователям «скучным».
- Этот успех также стал для компании «головной болью». Миллионы людей использовали бота, чтобы искать информацию, писать стихи и код, что привело к нехватке вычислительных мощностей и сбоям. Были и те, кто жаловался, что бот даёт необъективные и неправильные ответы, а ещё — что им злоупотребляют ученики и студенты.
- Быстрый рост числа пользователей и упоминания СМИ вызвали опасение и у руководства OpenAI. По словам двух источников NYT, глава компании Сэм Альтман не исключал, что слишком большое внимание к ChatGPT может заинтересовать государственных регуляторов и стать причиной для завышенных ожиданий в отношении будущих продуктов OpenAI.
- Альтман также советовал сотрудникам «не хвастаться» успехом ChatGPT. А в декабре 2022 года, когда бот привлёк 2 млн пользователей, попросил президента OpenAI Грега Брокмана удалить твит об этом — заявив, что рекламировать такой быстрый рост «неразумно».
- В январе 2023-го Microsoft начала экспериментировать с интеграцией ChatGPT в редактор Word и поисковик Bing и подтвердила слухи о «многомиллиардных инвестициях» в проект. 1 февраля OpenAI также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц.
- По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек, рассказало Reuters. Для сравнения: TikTok потратил девять месяцев, чтобы привлечь 100 млн ежемесячных активных пользователей, а Instagram* — 2,5 года.
*Meta, материнская компания Instagram, признана экстремистской в России.
Успели и сделали круто 🤘🏻 Дайте две, как говорится!
Развивайте и пусть будет доступным, за этой темой будущее.
Скромность и адекватность Альтмана видимо и есть причина успеха. Был бы там классический Амайзинг, она бы выпустили сырую версию в мае, получили бы крайне негативные отзывы и на это бы забылось. А так они получают деньги для дальнейшего развития и реальный вариант монетизации уже на текущем этапе.