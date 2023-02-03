Sam Altman @sama ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness. it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

ChatGPT достойно справляется с рядом задач, из-за чего создаётся обманчивое впечатление о превосходстве, но его возможности ограничены. Пока рано доверять ему что-то важное. Нам ещё предстоит поработать над его надёжностью и достоверностью.