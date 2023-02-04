Пользователи опубликовали скриншоты обновлённого поисковика Bing с встроенным чат-ботом ChatGPT Статьи редакции
Вместо поисковой строки — окно чата, а кроме ответа чат-бот приводит и ссылки на источники.
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- Изображения опубликовал пользователь Twitter Оуэн Инь (Owen Yin). Как он пояснил в разговоре с The Verge, найти обновлённый поисковик специально он не пытался — просто пользовался Bing и случайно заметил новый интерфейс, который через некоторое время пропал. Как указывает издание, он не единственный — новый интерфейс видели ещё как минимум двое.
- Кратко о функциях поисковика, которые он успел протестировать, Оуэн Инь рассказал в блоге на Medium. По его словам, поисковая строка теперь представляет собой окно для чата — максимально можно ввести тысячу символов. Как и при общении с ChatGPT, можно добавлять уточнения и контекст запроса.
- Поисковик, в отличие от чат-бота, которого обучали на данных 2021 года, умеет предоставлять доступ к актуальной информации. Кроме того, он также приводит ссылки на источники, из которых берёт информацию, чтобы её можно было перепроверить.
- Кроме того, поиск может выступать в роли личного помощника: ему можно написать о своих предпочтениях, например, в еде, ограничениях по бюджету, местоположению и времени, а Bing адаптирует результаты поиска. Поисковику можно ставить творческие задачи — попросить написать стихотворение или рассказ.
- Также с Bing можно взаимодействовать как с обычным чат-ботом и вести с ним диалог — тот умеет не только отвечать на вопросы, но и задавать их самостоятельно.
- Традиционный поиск останется доступным: переключаться между ним и чат-ботом можно будет в панели инструментов. Когда именно обновлённый поиск заработает полноценно, пока неизвестно.
- В январе 2023-го Microsoft начала экспериментировать с интеграцией ChatGPT в редактор Word и поисковик Bing и подтвердила слухи о «многомиллиардных инвестициях» в OpenAI. 1 февраля разработчик также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц. 2 февраля Semafor сообщило, что в поисковик Bing «в ближайшие недели» внедрят GPT-4 — следующее поколение нейросети от OpenAI.
- По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек, рассказало Reuters. Для сравнения: TikTok потратил девять месяцев, чтобы привлечь 100 млн ежемесячных активных пользователей, а Instagram* — 2,5 года.
*Meta, владеющая Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.
Как указывает издание, он не единственный — новый интерфейс видели ещё как минимум двое.
Вот и все пользователи Bing😂
И это ещё был рост на 100% (-:
гугл говорит, что через две недели выкатит свой чат. эта битва будет эпичной
Яндекс через неделю.
Выкатит исходный код со стоп словами про карликов и хоббитов.
А что там не так?
Там вроде были ручные ограничения, чтобы на эти слова не выдавать картинки Путина.
Сразу на Яндекс.Карты
Без размеченного датасета или самой модели это довольно бесполезные данные.
Их репозиторий уже выкатили, ждём когда выкатят исходники чат-бота.
Откуда инфа?
https://www.cnet.com/tech/expect-googles-answer-to-chatgpt-ai-chatbot-in-a-few-weeks-ceo-says/
Встречайте — BinGPT. И не забываем:
Поддерживаю! Не забываем Кристофера Ламберта!
Тем временем Сергей Брин обустроил спальное место в офисе Google
он поселился там что ли? будет этим самым чатом AI?
Херня какая то. Когда уже сделают робота, который будет занимать очередь при продаже Айфона?
С этим отлично справляются кожаные мешки с костями, а их много понаделали за последние десятилетия.
нанять нищеброда, что бы отстоять очередь, это может каждый. Как тут почувствовать себя элитой?
Можно заплатить, чтобы он отстоял очередь, а потом не купить ничего, потому что эппл уже не тот, Тим Кук всё просрал, и вообще в андроиде больше функций, гигабайт, миллиампер часов и мегапикселей… или просто - передумал и настроение изменилось.
нанять актёра, загримировать его в Брина или Пейджа и послать в очередь за айфоном)
А очереди сейчас есть? Вроде всем пофигу
Бинг пилить и пилить его до уровня гугла
И не говорите.. гугл совсем распиленный уже.
Платят пользователям, за то чтобы им пользоваться?
Это реальное будущее.
жаль только не умеет пока рифмовать на русском
Балабоба может
Брин начал говнокодить с утроенной силой.