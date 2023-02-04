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Пользователи опубликовали скриншоты обновлённого поисковика Bing с встроенным чат-ботом ChatGPT Статьи редакции

Вместо поисковой строки — окно чата, а кроме ответа чат-бот приводит и ссылки на источники.

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  • Изображения опубликовал пользователь Twitter Оуэн Инь (Owen Yin). Как он пояснил в разговоре с The Verge, найти обновлённый поисковик специально он не пытался — просто пользовался Bing и случайно заметил новый интерфейс, который через некоторое время пропал. Как указывает издание, он не единственный — новый интерфейс видели ещё как минимум двое.
  • Кратко о функциях поисковика, которые он успел протестировать, Оуэн Инь рассказал в блоге на Medium. По его словам, поисковая строка теперь представляет собой окно для чата — максимально можно ввести тысячу символов. Как и при общении с ChatGPT, можно добавлять уточнения и контекст запроса.
  • Поисковик, в отличие от чат-бота, которого обучали на данных 2021 года, умеет предоставлять доступ к актуальной информации. Кроме того, он также приводит ссылки на источники, из которых берёт информацию, чтобы её можно было перепроверить.
  • Кроме того, поиск может выступать в роли личного помощника: ему можно написать о своих предпочтениях, например, в еде, ограничениях по бюджету, местоположению и времени, а Bing адаптирует результаты поиска. Поисковику можно ставить творческие задачи — попросить написать стихотворение или рассказ.
  • Также с Bing можно взаимодействовать как с обычным чат-ботом и вести с ним диалог — тот умеет не только отвечать на вопросы, но и задавать их самостоятельно.
  • Традиционный поиск останется доступным: переключаться между ним и чат-ботом можно будет в панели инструментов. Когда именно обновлённый поиск заработает полноценно, пока неизвестно.
  • В январе 2023-го Microsoft начала экспериментировать с интеграцией ChatGPT в редактор Word и поисковик Bing и подтвердила слухи о «многомиллиардных инвестициях» в OpenAI. 1 февраля разработчик также анонсировала платную версию ChatGPT Plus — за $20 в месяц. 2 февраля Semafor сообщило, что в поисковик Bing «в ближайшие недели» внедрят GPT-4 — следующее поколение нейросети от OpenAI.
  • По итогам января 2023 года ежемесячная активная аудитория ChatGPT выросла до 100 млн человек, рассказало Reuters. Для сравнения: TikTok потратил девять месяцев, чтобы привлечь 100 млн ежемесячных активных пользователей, а Instagram* — 2,5 года.

*Meta, владеющая Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.

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Главное из материала NYT.

Изображение Forbes

#новость #bing #chatgpt #microsoft

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28 комментариев
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 Похер
просто пользовался Bing и случайно заметил новый интерфейс, который через некоторое время пропал.
Как указывает издание, он не единственный — новый интерфейс видели ещё как минимум двое.

Вот и все пользователи Bing😂

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Вадим Д.

И это ещё был рост на 100% (-:

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Марат

гугл говорит, что через две недели выкатит свой чат. эта битва будет эпичной

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Громадный меч

Яндекс через неделю.

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KK

Выкатит исходный код со стоп словами про карликов и хоббитов.

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Громадный меч

А что там не так?

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lakoros

Там вроде были ручные ограничения, чтобы на эти слова не выдавать картинки Путина.

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High Stakes

Сразу на Яндекс.Карты

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Забор крови

Без размеченного датасета или самой модели это довольно бесполезные данные.

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El Negro

Их репозиторий уже выкатили, ждём когда выкатят исходники чат-бота.

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Dengi

Откуда инфа?

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Марат

https://www.cnet.com/tech/expect-googles-answer-to-chatgpt-ai-chatbot-in-a-few-weeks-ceo-says/

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Вадим Д.

Встречайте — BinGPT. И не забываем:

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Andrey Zykov

Поддерживаю! Не забываем Кристофера Ламберта!

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Вадим Зеланд

Тем временем Сергей Брин обустроил спальное место в офисе Google

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Андрей Иванов

он поселился там что ли? будет этим самым чатом AI?

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Куртуазный маньерист

Херня какая то. Когда уже сделают робота, который будет занимать очередь при продаже Айфона?

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Andrey Zykov

С этим отлично справляются кожаные мешки с костями, а их много понаделали за последние десятилетия.

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Куртуазный маньерист

нанять нищеброда, что бы отстоять очередь, это может каждый. Как тут почувствовать себя элитой?

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Andrey Zykov

Можно заплатить, чтобы он отстоял очередь, а потом не купить ничего, потому что эппл уже не тот, Тим Кук всё просрал, и вообще в андроиде больше функций, гигабайт, миллиампер часов и мегапикселей… или просто - передумал и настроение изменилось.

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Куртуазный маньерист

нанять актёра, загримировать его в Брина или Пейджа и послать в очередь за айфоном)

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Maxim Syabro

А очереди сейчас есть? Вроде всем пофигу

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Виртуальный дым

Бинг пилить и пилить его до уровня гугла

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Andrey Zykov

И не говорите.. гугл совсем распиленный уже.

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Торт Скряба

Платят пользователям, за то чтобы им пользоваться?

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Агрессивный Женя

Это реальное будущее.
жаль только не умеет пока рифмовать на русском

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Roman S

Балабоба может

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Слегка Придурковатый

Брин начал говнокодить с утроенной силой.

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