Yandex Cloud запустил сервис генерации голосов для виртуальных операторов колл-центров Статьи редакции
Он синтезирует речь по одной фразе и передаёт интонацию реального человека.
- На облачной платформе Yandex Cloud появился сервис Brand Voice Call Center, рассказали в компании.
- Алгоритм способен обработать аудишаблон и создать на его основе сотни других реплик. При этом его можно научить обращаться к собеседнику по имени или согласовывать адреса и набор товаров в заказе. В сгенерированных фразах также можно менять отдельные слова.
- Речь, сгенерированная с помощью Brand Voice Call Center, звучит естественно и передаёт детали речи человека из шаблона: интонации, изменения громкости. А в качестве образцов можно использовать записи реальных разговоров операторов колл-центров.
- Для обучения алгоритма использовали тысячи часов записей русскоязычных дикторов. Это позволяет работать практически с любым голосом без предварительной подготовки.
- Клиенты сервиса должны будут платить только за запросы — бюджет на обучение и поддержку алгоритма не потребуется. Перечень тарифов и их стоимость в компании не раскрыли.
- В июле 2021 года «Яндекс» запустил Yandex SpeechKit Brand Voice — сервис для создания фирменных голосов виртуальных помощников. Стоимость его использования начинается от 13,2 рубля за 10 тысяч символов в месяц.
- Также у компании есть сервис Brand Voice Premium, он позволяет синтезировать голоса для маркетинговых и PR-компаний.
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Круто, конечно, но когда ждать новую волну звонков от псевдоживых операторов? которых теперь вообще хрен от людей отличишь?
Но с другой стороны война Олега с спам ботами выйдет на новый уровень. Сможет ли он довести до истерики робота от Яндекс? 😂
Инстантли 😂
Они и так часто звонят. Записанные или сгенерированные. Отличить очень просто они постоянно втирают какую-то дичь или впаривают интернет от ростелекома.
Попроси оператора произнести «300». Нормальный человек никогда на поводу не пойдет ).
Да. Просьба что-то посчитать ещё в 2000х отсеивала всех ботов в аське)
А мат.. я думаю они или роскомнадзорятся регулярно или им нравится злость и ненависть людей.. эдакие садюги на минималках иначе я не понимаю кто там работает)
а мне вот очень интересно, насколько быстро и корректно они будут реагировать
Мне кажется, проблема всех синтезаторов речи в том, что каким бы он ни был прокаченным, человек на подсознательном уровне за долю секунды считывает, что с ним разговаривает робот и отключается. Мне ещё ни разу ни один бот не помог в решении проблемы, всегда прошу подключить оператора. А если проект коммерческий, то робот может убить конверсию. Самые очевидные способы применения, которые напрашиваются - это спам-звонки и уведомления с возможностью схватить негатив.
А синтез в аэропорту, объявивший посадку на ваш рейс, вам ни разу не помог?)
ок, еще десяток полезных примеров пожалуйста, я записываю
Зер Гут! Заверните. Для автоинформаторов клиентов о статусах заказов и прочего очень круто.
Но все мы знаем кто в первую очередь накинется на эту разработку.
военкомы и лично главнакумандуищий «личными» звонками ехать в другие страны на франт ершик защищать?
И опросы недавно телефонные проводили, собирали голоса, тоже пригодится (в судах например, скажут что: «унасдоказательство, запись вашего телефонного разговора с западным куратором, вы иногент, плотите деньги или в тюрьму идите (на фронт)»)
Да?
Зачем? Вы пересмотрели тв наверное.
Уважаемый суд У нас есть доказательства - слова анонимного свидетеля обвинения. Мы их не покажем и кто это не скажем.
Ок, признаем иногагентом штраф оплатите в кассу, введите следующего.
Точно, забыл совсем.
Для судов не актуально, да. Но как «козырь» теперь будет 🙂
Вообще я имел в виду банки, стоматологии и тд. Чтож так чернушно то?
Такие времена…
У меня слишком пессимистично, у вас оптимистично. По итогу звонок с текстом «здравствуйте, вам одобрен кредит» будет теперь более не очевидный и завлекающий, и звонки типа «мама, я попал в плен, вышли денех» 🥸
Здравствуйте, я звоню по поводу интернета. Есть минутка?
Для полного безумия осталось чтобы это был звонок в тг
Восстание машин почалось
жаль что только голоса дикторов используют,а не звезд каких то)
Такое не круто, а помогать кто будет, робот вместо оператора?
Теперь наконец «колл-центр сбербанка/втб» избавится от украинского акцента))