Twitter опубликовал исходный код своей ленты рекомендаций Статьи редакции
Он не содержит информации о показе рекламы и обучении алгоритмов.
- На GitHub появилось два репозитория, содержащих исходный код разных частей социальной сети. В одном из них — информация о алгоритмах, которые сервис используется при формировании ленты «Для вас».
- Опубликованные данные не содержат код, который управляет показом рекламы, отметили в компании. В них также нет информации об обучении рекомендательных алгоритмов.
- Компания подчеркнула, что планирует продолжить публиковать данные, которые не представляют риска для соцсети и её пользователей, а также призвала сообщество GitHub делиться предложениями по улучшению сервиса.
- Илон Маск пообещал опубликовать исходный код рекомендательного алгоритма Twitter в январе 2023 года. Он пояснил, что собирается пойти на такой шаг в рамках принципов открытости и приверженности к публичному диалогу.
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Но откуда нам знать, что именно этот код крутится на серваках?
Джентльменам принято верить на слово!
— И вот тут-то, Петька, мне карта и попёрла!
А вы чё думаете Маску так фартит?
Ты глянь код, слишком дорого, чтобы быть фейком.
Илон по старому знакомству в OpenAI заказал нагенерить говнокода, делов-то.
А какой ему смысл это делать?
Никакого. Просто леворадикалы пытаются из Маска сделать второго Трампа, вот и раздувают.
А Трамп ебать плохой. Выигрывает в праймерис, а на него шлют ровно в этот момент уголовку по хуйней. Ну че ребят, тоталитарная россия, Навальный сидит просто так? Нуну.
Перенимают передовой международный опыт так сказать (хотя пока только пытаются, посмотрим как пойдет).
Ты откуда такой вылез умный? Такие как ты сейчас не нужны.
Вопросы странные задает... Риторические...
Проверь, ёбт
А какая выгода им постить свой код? Сомневаюсь что это прямо "для улучшения сервиса"
Программистов половину уволили, теперь разобраться не могут в коде. Вот помощи ищут
Это пиар-ход для Маска просто. Он же строит не такую социальную сеть. В её фишки обязательно должна входить прозрачность технической стороны. Людям же потом не важно будет, что из рекомендательной ленты выдернули рекомендации и рекламу, главное что код ОТКРЫТ!)
А для технической составляющей это такое себе. Этим компании болели в десятых, а потом выяснилось что открытый исходник это +100500 к скорости поиска уязвимостей…
Откуда вы такие беретесь недовольные, показательно циничные, вечно во всем ищущие подвох, но при этом по факту обманутые всю жизнь? Что в анонсе ниже кажется подозрительным?
For this release, we aimed for the highest possible degree of transparency, while excluding any code that would compromise user safety and privacy or the ability to protect our platform from bad actors, including undermining our efforts at combating child sexual exploitation and manipulation. Today’s release also does not include the code that powers our ad recommendations.
Болели и как, выздоровели?
Ну по крайней мере это перестало быть трендом. Может кто-то до сих пор публикует, хз как за то, реальный ли это код как и то, насколько важны эти куски…
Тут надо просто понимать характер маска, и тогда это действие станет очевидным. Вспоминая в каких проектах он участвовал, но еще из тех ранних, кремледолиновых ребят, которые реально считают себя мессиями и верят в свою высшую цель. Щас там уже 99% просто рубят бабки, как и всегда в таких ситуациях, когда что-то взлетает усилием гиков, и прибегают все остальные.
А почему бы и не для улучшения? Вон MS выпустило .NET в опенсорс и с тех пор еще очень сильно прокачивают каждый год.
«Вы не понимаете, это другое» но в этот раз на самом деле)) Твитору это надо потому что Маску надо сделать как минимум имидж другой соцсети. А Мелкомягкие выпускают и другие свои разработки, тот же TypeScript или Github в свободное плавание по-сути с двумя целями. Чтобы комунити его допиливало, и походу до пила наблюдать за перспективными ветками и вставлять их в официалку, а второе популяризировать это дело чтобы потом лицухи покупали.
Маск же не планирует ничего такого. Ну вот «умная лента», да. По идее, если он хотел, чтобы её допилили, то он бы не выпиливал рекомендации))
GitHub не open-source, но вы продолжайте, очень интересно
GitHub не только не open source, так еще и изначально не проект MS. И все что MS по сути делают - не ломают существующую модель, которая и так приносит прибыль.
Ну .net это всё-таки инструмент и тут действительно лучше чтобы его могло прокачивать и сообщество.
Для поиска дыр и чтобы не платить зарплату.
Apple уже 22 года публикует исходный код Darwin под своей открытой лицензией APSL. Выгода в появлении сообщества.
Ой, какая интересная новость! Twitter опубликовал исходный код своей ленты рекомендаций без информации о показе рекламы и обучении алгоритмов. Вот это да, это же просто как взглянуть внутрь бочки без дна! Но не переживайте, у нас есть Илон Маск, который обещал опубликовать исходный код рекомендательного алгоритма Twitter только через два года. Как же мы без него справлялись раньше?
Тоже Ai?
Ну как обычно, все интересное и интимное предварительно вырезали
вы в код не смотрели, я полагаю?
Нихуя себе. Если это не тролинг, то я бы только за вот такое судил всех тех пидоров, которые раньше это вели. Хотя вспоминая, кто у власти в сша, им скорее премию дадут. Ну а фашисты республиканцы, плохой Трамп, леволибералы за свободу и демократию. Дада, верьте дальше……
Эти штуки только для метрик, на рекомендации они не влияют.
Да сам Илон маск спалил всю эту крысиную конторку, раскрыв, что на самом деле были теневые баны всех кто против левого либерализма
В оригинальном репозитории Твиттера такого кода нет.
Судя по поиску Гитхаба, это буквально первоапрельская шутка в исполнении гитхаб-юзера с красивым именем Мыкола (Mykola) из города Киев.
Репозиторий с таким сниппетом https://github.com/B1Z0N/twitter-algorithm-with-author_is_elon создан 1 апреля прошлого года, единственный коммит в нём был вчера.
Вот комментарий мэйнтейнера: https://twitter.com/theb1z0n/status/1641957884664659969
Внедряйте, сказали они, а потом станет платно
Та все равно у нас такой формат не популярен. У нас популярен пикабу
Нафига? А главное - зачем?
Погоди, тут же все писали что ну точно не выложат.. кому верить то сейчас?
Ну, стоило кому-то выложить весь код Twitter, как его тут же захотели прищучить: https://www.engadget.com/github-ordered-to-identify-user-who-leaked-twitter-source-code-181504256.html
Ранний старт 1 апреля?