Microsoft добавит ИИ-функции Copilot в Windows 11, а нейросеть DALL-E 3 — в чат-бота Bing Статьи редакции
Анонсированный в марте 2023 года Microsoft 365 Copilot станет доступен в ноябре.
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- Microsoft на презентации в Нью-Йорке объявила, что объединяет все свои ИИ-наработки для платформы GitHub, продуктов Microsoft 365, браузера Edge и поисковика Bing под единым названием — Microsoft Copilot. Это «ИИ-компаньон», который будет всё время сопровождать пользователя и работать как самостоятельное приложение и как функция, вызываемая нажатием правой кнопки мыши или быстрой командой.
- Первые функции Copilot появятся в Windows 11 вместе с бесплатным обновлением, которое выйдет 26 сентября 2023 года. Управлять ИИ в чат-боте можно будет текстом и голосом. Так, например, можно попросить систему включить тёмную тему, найти музыку для концентрации, чтобы получить подходящий плейлист в Spotify, или упорядочить с её помощью открытые окна.
- Через панель задач можно дать Copilot задание законспектировать, объяснить или переписать текст в открытом окне или вырезать из браузера изображение, скопировать его в чат и попросить нейросеть масштабировать его, удалить на нём фон или увеличить яркость.
- Среди других обновлений: возможность удалять фон и создавать слои в редакторе Paint. Там также появится встроенный «умный» помощник Cocreator — можно описать ему, что нужно дорисовать, и выбрать стиль (например, «зелёный фон» и «цифровое искусство»), после чего нейросеть предложит несколько вариантов на выбор.
- В редактор фотографий добавят функцию размытия фона (алгоритмы сами определят главный объект на фото). С помощью «Ножниц» можно будет также копировать текст с изображений в другие приложения или, наоборот, удалять его, если он, например, содержит конфиденциальные данные.
- В видеоредакторе Clipchamp «умный» помощник подскажет, какие кадры из библиотеки можно использовать, чтобы ускорить творческий процесс.
- В Bing и Edge новые функции тоже представят осенью, но позже — пока без точной даты.
- Там чат-бот сможет учитывать при ответе историю запросов. Например, если пользователь искал информацию о футболисте, а потом просит бота спланировать поездку в какой-то город, ИИ узнает, не планируется ли в этом городе матч клуба, за который выступает игрок. Эту функцию можно будет отключить в настройках.
- Bing также будет задавать уточняющие вопросы, если пользователь ищет данные о каком-то товаре. Примеры вопросов Microsoft не приводит, зато говорит, что бот сможет искать вещи, например, по фотографии.
- Встроенный в Bing генератор изображений также станет поддерживать модель DALL-E 3, которую OpenAI представила 20 сентября 2023 года.
- Анонсированный в марте 2023 года Microsoft 365 Copilot станет доступен корпоративным клиентам с 1 ноября 2023 года — за $30 в месяц за пользователя. ИИ-чат, который изначально представили как Business Chat, будет называться Microsoft 365 Chat. Он сможет найти нужные данные в письмах, переписках, документах и других файлах экосистемы.
- Можно будет попросить бота пересказать непрочитанные сообщения от конкретного отправителя, подключить Jira и создать через бота тикет на основе данных из нужного письма, написать черновик ответа коллеге или партнёру, а также составить план мероприятия с учётом данных из документов в Word и Excel и переписать его в официально-деловом стиле.
- Благодаря интеграции графического инструмента Designer пользователи смогут рисовать изображения прямо в файлах Word. Один из сценариев — попросить бота сгенерировать баннер для текста, в том числе с использованием изображения с компьютера.
Куда они только свой ИИ не запхнули. Я как пользовался гуглом так и пользуюсь. Приведу график: как изменилась доля рынка Микрософт Бинг после выхода ChatGPT.
Так он в тестовом режиме для разработчиков и прочих
Так ещё и в 11 версию. Мем про «винда выходит хорошей через одну» снова актуален.
Кто пользуется Bing?
Бинганутые.
Вы удивитесь, но кто-то использует
33 пользователя Microsoft Edge.
Я пользуюсь и мне очень нравится. Много лет назад пользовался Яндексом и страницей ya.ru с минималистичным дизайном. Уже около 3-4 лет использую Bing. Информация которую я ищу, её выдача и охват меня устраивает.
Мне кажется у него проблема в позиционировании. Так вроде обычный поисковик.
Я вот так думаю, насколько сейчас мир продвинется вперёд с такими технологиями, нативно встроенными в ОС и офисные пакеты. И как же далеко позади будут российские специалисты без доступа к банальной оплате и поддержке услуг Microsoft, OpenAI и прочих.
Мне кажется ты слегка подотстал. Вот тебе прекрасный пример. Скачиваешь приложение pyypl , проходишь верификацию за 10-20 минут , создаёшь там виртуальную карту мастеркард, пополняешь её через киви и вуаля , ты можешь оплатить ms, openai , *подставь сам сервис*.
Как говорится кто ищет тот всегда найдёт :)
Ты видимо не понимаешь, что такие кривые методы оплаты конкретно для себя самого это конечно круто и очень "удобно". Но я больше говорю про корпоративный сектор, теперь закупка лицензий для своих сотрудников выглядит не очень тривиальной задачей.
"Кто ищет, тот всегда найдет" — это не выглядит как массовый подход. Раньше массово любой мог использовать все, что захотел, теперь вот эти вот кривые способы предлагаются, которые очевидно не будут работать всегда стабильно.
ru pyypl com? А то у нее есть клон с таким же дизайном, но другим доменом - это смущает
Правды ради, не особо. Закон Мура больше не работает, поэтому не стоит ожидать кратное увеличение качества в любой вычислительной среде.
Для примера можно взять VR, который с 2016 конечно продвинулся, но не то чтобы сильно. Так и тут, ИИ в новых версиях будет лучше старого не на голову выше.
Да понятно, что прирост этих инструментов не будет ошеломляющим, но использовать их удобно и массово россияне не смогут от слова вообще. Вот это меня печалит и пугает одновременно. Это все сильно изменит подход к интеллектуальному труду и будет супер удобным, что видно уже сейчас.
Так то обалдеть, как технологии продвинулись, даже по первому видео:
1) Можно упорядочить окна - и есть даже отдельная кнопка
2) Теперь с помощью ИИ можно легко и быстро налить кучу воды в тексте
3) Обработка фото: теперь можно автоматизировано отрезать часть ноги с кроссовком, и так сойдет
Благодаря этому большим профи ты не станешь.
спасибо, кэп
Ничерта не понял из новости. Гитхабовский копилот в итоге будет в составе ос? И будет платно или нет?
Ага
Это просто магия! Когда-то видел такое в кино, всегда думал, когда же это реализуют. Интересно представить, что же будет дальше.
Надеюсь, будет работать у РФ.
Не хватает только голосового ассистента, который всегда тебя слушает)
Официально в РФ не будет работать пока сам знаешь что идёт и санкции)
Но неофициально ...
Хрен с ним , признаюсь , я получил оргазм ) охерительные новости и разработки)
Не очень понял. Copilot будет работать локально или всё сливать на сервера?
С одной стороны, круто, что все эти технологии постепенно становятся доступнее и доступнее, за счёт интеграций. Я не про "доступность" в плане ограничений, а в плане того что это охватывает многих, а не только узкий сегмент тех кто будет это тестировать.
С другой стороны, это напрягает..