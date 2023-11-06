Telegram добавил розыгрыши в каналы: победители смогут получить подписку, каналы — голоса Статьи редакции
Также увеличилось количество голосов, которые можно отдавать каналам — четыре вместо одного.
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- Telegram выпустил очередное обновление для мессенджера: в нём у владельцев канала появилась возможность проводить розыгрыши. Организовывать их может каждый — нужно перейти в профиль канала, выбрать раздел «Статистика» и «Голоса», а затем задать условия.
- По окончанию розыгрыша Telegram самостоятельно случайным образом определит победителей. По умолчанию они получают подарочные коды, с помощью которых можно активировать подписку Premium, но к ней можно добавить и собственные призы.
- Если у пользователя уже есть подписка Premium, он может передать её другому человеку.
- За каждую разыгранную подписку канал получает четыре голоса. Их нельзя передать другому каналу, они останутся у организатора розыгрыша до окончания срока действия розданных им подписок. Голоса повышают уровень канала: позволяют публиковать истории, менять цвет названия.
- Перед началом розыгрыша нужно оплатить выбранное количество подписок. Это можно сделать в любом приложении, через бот @PremiumBot или на платформе Fragment. Telegram предупреждает, что App Store и Google Play ограничивают сумму платежа, больше тысячи подписок одновременно можно купить на Fragment.
Вместе с этим мессенджер увеличил количество голосов, которые подписчики Premium могут отдать другим каналам — с одного до четырёх. Их можно подарить одному каналу или распределить между несколькими.
Если пользователь дарит подписку другому человеку, тот получит один голос, а даритель — три дополнительных. Если подписка выиграна в розыгрыше, все четыре голоса останутся у его организатора.
Стартовала накрутка голосов для каналов.
Больше голосов богу голосов!
Пойду обновлять (-:
Стремный путь какой-то
поле чуде какой-то уже получается
Лотерею и ставки на спорт еще надо.
Ну вот и наконец то дождались. А то уже надоел этот Телеграмм своей однобокостью и серостью. Больше тысячи подписок одновременно можно купить на Fragment! Интересно как это будет работать наяву.
Вот это поворот, теперь желающим получить халявный премиум нужно будет подписываться на все каналы практикующие розыгрыши, а каналы в ответ загадят всё своими сторисами. Паша, верни стену...
А почему розогрыши в каком-то канале, а не в самом Телегарм? Приз то - подписка в Телеге
Ты как админ канала покупаешь эти самые подписки чтобы разыграть. Но там можно и свои призы добавить (судя по всему), чтобы делать розыгрыши без сторонних ботов
Мне кажется, или многим на подписку в целом пофиг? Что она есть, что её нет. В чём мотивация участвовать в таких розыгрышах на подписку? Кажется, Дуров сильно переоценивает значимость подписки.
Год как используют подписку, кончится через месяц. Продлевать не буду , нафиг надо зумерские эмодзи. А что касается этой функции - а правда что это мессенджер ? Говорят вотсап есть некий ,там чисто мессенджер