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Евгения Евсеева

Telegram добавил розыгрыши в каналы: победители смогут получить подписку, каналы — голоса Статьи редакции

Также увеличилось количество голосов, которые можно отдавать каналам — четыре вместо одного.

581 показ
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  • Telegram выпустил очередное обновление для мессенджера: в нём у владельцев канала появилась возможность проводить розыгрыши. Организовывать их может каждый — нужно перейти в профиль канала, выбрать раздел «Статистика» и «Голоса», а затем задать условия.
  • По окончанию розыгрыша Telegram самостоятельно случайным образом определит победителей. По умолчанию они получают подарочные коды, с помощью которых можно активировать подписку Premium, но к ней можно добавить и собственные призы.
  • Если у пользователя уже есть подписка Premium, он может передать её другому человеку.
  • За каждую разыгранную подписку канал получает четыре голоса. Их нельзя передать другому каналу, они останутся у организатора розыгрыша до окончания срока действия розданных им подписок. Голоса повышают уровень канала: позволяют публиковать истории, менять цвет названия.
  • Перед началом розыгрыша нужно оплатить выбранное количество подписок. Это можно сделать в любом приложении, через бот @PremiumBot или на платформе Fragment. Telegram предупреждает, что App Store и Google Play ограничивают сумму платежа, больше тысячи подписок одновременно можно купить на Fragment.

  • Вместе с этим мессенджер увеличил количество голосов, которые подписчики Premium могут отдать другим каналам — с одного до четырёх. Их можно подарить одному каналу или распределить между несколькими.

  • Если пользователь дарит подписку другому человеку, тот получит один голос, а даритель — три дополнительных. Если подписка выиграна в розыгрыше, все четыре голоса останутся у его организатора.

#новость #telegram

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19 комментариев
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 Иван Серик

Стартовала накрутка голосов для каналов.

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Вадим Д.

Больше голосов богу голосов!
Пойду обновлять (-:

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Andrey Chuguev

Стремный путь какой-то

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Amanda

поле чуде какой-то уже получается

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КакЦапля

Лотерею и ставки на спорт еще надо.

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Андрей Прокопенко

Ну вот и наконец то дождались. А то уже надоел этот Телеграмм своей однобокостью и серостью. Больше тысячи подписок одновременно можно купить на Fragment! Интересно как это будет работать наяву.

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Максим Ефимов

Вот это поворот, теперь желающим получить халявный премиум нужно будет подписываться на все каналы практикующие розыгрыши, а каналы в ответ загадят всё своими сторисами. Паша, верни стену...

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Тоже хочу

А почему розогрыши в каком-то канале, а не в самом Телегарм? Приз то - подписка в Телеге

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Иван Иванов

Ты как админ канала покупаешь эти самые подписки чтобы разыграть. Но там можно и свои призы добавить (судя по всему), чтобы делать розыгрыши без сторонних ботов

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Илья Дёмин

Мне кажется, или многим на подписку в целом пофиг? Что она есть, что её нет. В чём мотивация участвовать в таких розыгрышах на подписку? Кажется, Дуров сильно переоценивает значимость подписки.

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Алексей

Год как используют подписку, кончится через месяц. Продлевать не буду , нафиг надо зумерские эмодзи. А что касается этой функции - а правда что это мессенджер ? Говорят вотсап есть некий ,там чисто мессенджер

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