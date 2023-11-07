YouTube начал тестировать обобщение комментариев в «темы» и чат-бота для ответов на вопросы о видео Статьи редакции
Пока опции доступны для некоторых пользователей и роликов.
- Первый инструмент, который тестирует YouTube, — «темы», в которые ИИ обобщает большое количество комментариев к видео. Её могут протестировать владельцы YouTube Premium, зарегистрировавшись на сайте. Пользователи приложений увидят возле кнопок сортировки новую опцию — Topics.
- Авторы смогут использовать инструмент, например, для поиска идей для новых видео на основе обсуждений, считает сервис. Удалить «темы» нельзя, только отдельные комментарии. YouTube тестирует функцию на «небольшом» количестве широко обсуждаемых видео на английском языке.
- Вторая функция — чат-бот под видео. Он может отвечать на вопросы о просматриваемом ролике, обобщать его, рекомендовать похожий контент. Пользователи, которые попали в эксперимент, увидят под видео значок Ask.
- Сервис тестирует инструмент на «небольшом» количестве пользователей и некоторых видео. В ближайшие недели к тестам смогут присоединиться владельцы YouTube Premium в США на Android-устройствах.
- Это не первые эксперименты YouTube с ИИ. Например, в августе 2023 года сервис начал тестировать краткий пересказ англоязычных видео до воспроизведения.
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Рассортируем по темам комментарии на VC:
1. А вы что хотели? Вы же в России.
2. Вот это наши мощно сделали, такого даже в Америке нет.
3. Всем плевать (обычно более ёмкое слово).
4. Так им и надо.
5. КГ/АМ
А как же мемы?
Пока ни одного смешного не наблюдается
Частота появления мемов, к сожалению, крайне мала!
Аудитория уже слишком постарела, чтобы мемы генерировать
А как зашла тема с онлайн продажами?
Объединять комменты под видео прекрасная идея для экономии времени, эт точно )
Сама перестала что-либо монтировать, жалко времени и памяти телефона.
Молодцы, все развиваются … свободный экономический Мир ✌🏻 и созидание спасёт человечество ❤️
О, треды подвезли?
Ну и может, что-то действительно годное рекомендовать начнут, а то рекомендации бьют по площадям в основном.
Форум под видео? Ну и бред
А что не бред?
Ждем-с
"Бот обобщит" хз что он там обобщит. Но вот фича которая недавно появилась "расшифровка видео" реально огонь. Таймкоды фраз, можно по поиску найти нужные.
Ну давайте тогда нейросети будут пилить ролики, а другие нейросети их комментировать
К такому будущему и стремимся
Хотелось бы затестить как бот найдет мне клип по моим "лала ла ла и певица в красном"
Каким же скучным становится интернет. Пояснительную бригаду и ту оцифровали)))