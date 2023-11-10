Сингапурский финтех-стартап Osome Виктора Лысенко и Константина Ланге уволил 15% штата — около 75 человек Статьи редакции
Решение связано с экономическим кризисом и изменениями, в том числе на венчурном рынке, говорит сооснователь.
- Osome сократил около 15% из 500 своих сотрудников, рассказал Forbes источник в одном из венчурных фондов. Сооснователь стартапа Виктор Лысенко это подтвердил.
- По словам Лысенко, решение связано с экономическим кризисом и изменениями, в том числе на венчурном рынке: «Два года назад был важен в первую очередь рост. Сейчас все инвесторы нацеливают стартапы на достижение прибыльности как можно быстрее».
- Последний раз Osome привлекал инвестиции в декабре 2022 года — $25 млн от Illuminate Financial, AFG Partners и Winter Capital. По словам близкого к одному из инвесторов проекта источника, сразу после раунда сокращать расходы было «нелогично и не нужно», хотя на это был общий тренд в ИТ-компаниях.
- Новые акционеры хотели видеть активное развитие продукта и новых рынков, в частности Великобритании, поэтому компания продолжала инвестировать в рост, говорит собеседник. Сейчас она стала «активнее сушиться» на фоне общего тренда на рынке, добавил он.
- Близкий к компании источник утверждает, что стартап не смог закрыть новый инвестраунд в 2023 году, а так как его бизнес-модель пока не прибыльна, пришлось «резать косты» — отсюда и увольнения. Лысенко отрицает срыв раунда, но не говорит, привлекает ли компания новые деньги, ссылаясь на договор о неразглашении. Один из собеседников Forbes заявил, что стартап продолжает общаться с фондами.
- В декабре 2022 года Osome сообщал, что планирует стать прибыльным в течение 12 месяцев. Лысенко уточнил Forbes, что план по выходу на прибыль сместился на 2024 год. Это подтвердил источник, близкий к одному из инвесторов.
- Osome создали в Сингапуре в 2017 году сооснователь «Рокетбанка» Виктор Лысенко и основатель малазийского агрегатора интернет-магазинов iPrice Константин Ланге. Стартап предлагает компаниям услуги онлайн-бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов, платежей и другие.
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«Компания активно сушится»... Понятно.
В столовке подают теперь только гречку и курогрудь
Самая здоровая еда. Всегда бы так
Тиньков уже высказался?
Нет )) Он вам не затычка в каждой дырке. Теперь, чтобы узнать мнение Тинькова, надо долго к нему стучаться и уламывать на поговорить.
«Стартап предлагает компаниям услуги онлайн бухгалтерии, регистрации бизнеса и оформления документов» - может я чего-то не понимаю, но для чего здесь 500 работников, и в чем собственно инновация?
Если сокращение 75 человек позволит выйти на прибыль за год, то сколько они получали?