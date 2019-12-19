С помощью «Центра оплат» пользователь может погасить кредит или пополнить проездной, не выходя из почты.

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«Почта Mail.ru» запустила платёжную платформу «Центр оплат», с помощью которой пользователь может оплатить услуги 8000 компаний, подписаться на получение счетов и просматривать историю операций. Об этом vc.ru рассказали в компании.

В каталоге платежи поделены на 11 категорий: «Квитанции ЖКХ», «Интернет», «Детский сад», «Школа», «Налоги» и другие. «Почта» проводит операции через платёжный сервис «Деньги Mail.ru». Пользователи могут оплачивать услуги и счета картами любых банков — одной или несколькими, уточнили в компании.

«Почта Mail.ru»

Также в «Центре оплат» пользователь может подписаться на регулярные платежи. После оформления подписки, он сможет получать уведомления о счетах на почту и оплачивать их, не закрывая письмо. Все данные для совершания операции подгрузятся автоматически, пользователю нужно только указать сумму и подтвердить платёж.

Функция подписки уже работает для «Мосэнергосбыта», «Единого расчётного центра», «Мегафона» и других компаний. Постепенно «Почта Mail.ru» будет пополнять каталог.

«Почта Mail.ru»

Также в «Центре оплат» пользователи смогут сохранять чеки и другие платёжные документы и анализировать расходы. История и статусы операций, задолженности и другие данные о платежах показываются в онлайн-режиме. Если платёж был совершен из письма, в истории сохранится ссылка, по которой можно вернуться к сообщению и посмотреть детали.

«Почта Mail.ru»

Чтобы открыть «Центр оплат», пользователь должен нажать на иконку «Оплаты» в левой части экрана. В мобильной версии «Почты» на iOS и Android кнопка перехода находится в разделе «Аккаунт». Сервис доступен всем пользователям обновленной «Почты», добавили в компании.

«Почта Mail.ru»